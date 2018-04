TSV Windheim sichert sich vorzeitig Meisterschaft in der Oberfrankenliga

Im letzten Heimspiel der Saison wollten die Windheimer in der TSV Arena die Meisterschaft in der Oberfrankenliga perfekt machen. Mit einem deutlichen 9:1-Erfolg gegen Mistelgau holten die TSV-Herren vprzeitig den Titel und steigen damit in die neue Tischtennis-Verbandsliga auf.



TSV Windheim - SV Mistelgau 9:1



Nach den Doppeln stand es 2:1 für den TSV. Stefan Schirmer und Fritz Schröppel hatten etwas Startschwierigkeiten gegen Wendl und Sippl, gewannen aber in vier Durchgängen. Matthias Trebes und Patrick Grosch führten 2:0, ließen sich jedoch noch den Schneid abkaufen und unterlagen schließlich mit 2:3. Besser machten es Armin Raab und Volker Wich, die gegen Hauffe und Deinert sicher 3:1 siegten.



Im vorderen Paarkreuz zeigten Stefan Schirmer gegen Szilagyi und Fritz Schröppel gegen Wendl konzentrierte Leistungen und brachten ihre Farben mit 4:1 in Front.



Matthias Trebes zeigte Krug, der in der Rückrunde erst zwei Niederlagen zu Buche stehen hatte, beim deutlichen 3:0-Erfolg die Grenzen auf. Am zweiten Tisch deklassierte Patrick Grosch mit 11:3, 11:3 und 11:2 Hauffe und erhöhte auf 6:1.



Im hinteren Paarkreuz machte es Armin Raab gegen Deinert unnötig spannend, hatte aber im Entscheidungssatz mit 11:2 alles im Griff. Auf der Tischseite von Sippl schlugen anschließend die Rückhände von Volker Wich nach Belieben ein. 3:0 hieß es für den TSVler, der das Spiel untypisch für ihn mit einer krachenden Vorhand beendete.



Den Schlusspunkt setzte Stefan Schirmer, der Wendl unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer mit 3:1 bezwang und damit den Aufstieg in die neue Verbandsliga unter Dach und Fach brachte.



Ergebnisse: Schirmer/Schröppel - Wendl/Sippl 3:1, Trebes/Grosch - Szilagyi/Krug 2:3, Raab/Wich - Hauffe/Deinert 3:1, Schirmer - Szilagyi 3:0, Schröppel - Wendl 3:1, Trebes - Krug 3:0, Grosch - Hauffe 3:0, Raab - Deinert 3:2, Wich - Sippl 3:0, Schirmer - Wendl 3:1 at