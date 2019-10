SV Fischbach will Befreiungsschlag im Stadtderby landen

Der FC Altenkunstadt/Woffendorf und der VfR Johannisthal haben sich in der Fußball-Kreisklasse 2 weiter von ihren Verfolgern abgesetzt. Beide haben ihre Aufgabe in der Vorwoche mit Bravour gemeistert und wollen daran am anstehenden 17. Spieltag anknüpfen. Der Spielplan beschert den Johannisthalern, die beim TSV Küps antreten müssen, die vermeintlich leichtere Aufgabe.

Langenstadt muss zum Primus

Auf den FC Altenkunstadt hingegen wartet ein großer Brocken: Sie empfangen zu Hause im Spitzenspiel den Drittplatzierten SSV Ober-/Unterlangenstadt. Ein Sieg ist Pflicht für die Langenstädter, soll der Anschluss nach vorne wieder hergestellt werden.

Geht es nach Max Pohl, dem Vorsitzenden des SV Fischbach, weiß der Tabellenführer das zu verhindern. "Ich denke, Altenkunstadt setzt sich durch, da sie die stabilere Abwehr haben und sowieso mein Favorit für diese Saison sind", legt sich Pohl fest. Auf seine Mannschaft warten dagegen ganz andere Aufgaben: Nach einer schwachen Hinrunde mit nur sieben Punkten in 15 Spielen sind die Fischbacher mitten im Abstiegskampf. Zuletzt verlor der SV die Fischbach acht Partien in Serie.

Zwar wurde mit Harald Bauer anstelle von Dominic Schwabe ein neuer Coach an der Seitenlinie installiert, den eingeschlagenen Weg will man aber trotzdem fortführen. "Wir wussten, dass es eine harte Saison wird, aber wir werden weiter auf unsere Jugendspieler setzen, die sicherlich noch ihre Punkte holen werden", so Pohl.

Aufsteigende Formkurve

Die nächste Gelegenheit auf Punkte bietet sich für die Fischbacher zu Hause im Stadtderby gegen den FC Kronach - ausgerechnet, möchte man sagen. Allzu gute Erinnerungen an das Hinspiel wird man in Fischbach nicht haben, schließlich verlor man die Begegnung Anfang August mit 1:5.

Zuletzt präsentierte sich der SVF beim 1:2 gegen Baiersdorf aber schon in guter Form. Aufgrund dieser positiven Ansätze sieht Pohl dem Stadtderby am Sonntagnachmittag auch zuversichtlich entgegen. "Das Spiel gegen Kronach wird ein Stadtderby, das immer hitzig werden kann. Wenn wir solch eine Leistung wie letzten Sonntag gegen Baiersdorf hinlegen, dann denke ich, haben wir gute Chancen, etwas Zählbares zu holen", meint Pohl.

Für das Punktekonto und die Motivation könnte solch ein Erfolg nach dieser Hinrunde nur gut sein.

Die Spiele der Kronacher Mannschaften in der Kreisklasse 2 im Überblick Sonntag, 14 Uhr

SpVgg Obersdorf (12./17) - SV Neuses (4./33) 29:43 Tore 34:18

2:1 beim FC Kronach Letztes Spiel

2:1 gegen FC Hochstadt

Eine Niederl. in letzten 5 Sp. Serie Seit 7 Partien ungeschlagen

SV Fischbach (16./7) - FC Kronach (8./22) 15:50 Tore 43:39

1:2 beim FC Baiersdorf Letztes Spiel 1:2 gegen Obersdorf

Acht Niederlagen in Folge Serie Keine

FC Altenkunstadt (1./40) - O.-/Unterlangenstadt (3./33) 54:12 Tore 46:24

8:2 bei Weißenbrunn II Letztes Spiel 3:2 gegen Bor. Lichtenfels

Vier Siege in Folge Serie Vier Siege in Folge

FC Fortuna Roth (14./10) - TSV Weißenbrunn II (13./12) 13:45 Tore 25:62

1:6 beim VfR Johannisthal Letztes Spiel 2:8 gegen Altenkunstadt

Seit fünf Spielen ohne Sieg

Serie Keine

TSV Küps (10./19) - VfR Johannisthal (2./39) 16:27 Tore 66:24

Letztes Spiel 0:3 beim Schwabthaler SV 6:1 gegen Fortuna Roth

4 Niederl. in letzten 5 Spielen Serie Keine