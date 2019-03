Sebasitan Kopp ( FC Wacker Haig):"Oben angreifen wäre überragend"

Die Kreisklasse 4 geht am kommenden Wochenende in ihre entscheidende Phase. Das Aufstiegsrennen ist so spannend wie selten zuvor, denn fast die halbe Liga könnte dabei noch ein Wörtchen mitreden. Aber auch im Tabellenkeller ist noch nichts entschieden. Zu zwei direkten Duellen kommt es dort am Sonntag, in denen der FC Seibelsdorf (gegen den TSV Windheim) und der FC Burggrub (in Unterrodach) die Hoffnung auf die Rettung noch aufrecht erhalten wollen. Spitzenreiter TSV Steinberg hat in Reitsch eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust. Im Feld der ersten acht Teams der Tabelle kommt es zu gleich drei direkten Verfolgerduellen zwischen Steinwiesen und Gifting sowie bereits am Samstag zwischen Rothenkirchen und Wilhelmsthal.

Das dritte Topspiel ist zugleich ein Derby. Der FC Wacker Haig will dabei zum TSV Neukenroth wieder aufschließen, der drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Vor allem dem Haiger Kapitän Sebastian Kopp ist es immer wichtig, einen Dreier aus dem Nachbarschaftsduell mitzunehmen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler möchte mit seiner Mannschaft noch bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen.

Herr Kopp, wie verlief Ihre Vorbereitung und was waren die Trainingsschwerpunkte?

Sebastian Kopp:

Allgemein verlief die Vorbereitung gut. Es waren immer viele Spieler beim Training und auch die Testspiel-Ergebnisse waren in Ordnung. Ich selbst hatte in den vergangenen Wochen Prüfungen, deshalb war ich nur beim 4:0 gegen Ziegelerden dabei. Im Training wollten wir natürlich erst mal die nötige Fitness wiederherstellen.

Ihre Mannschaft hat ihr selbstgestecktes Saisonziel bereits erreicht, hat aber immer noch Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Ist das Verfolgerduell gegen Neukenroth die letzte Chance, um ins Aufstiegsrennen noch mal richtig einzugreifen?

Ich denke nicht. Wer von den ersten acht Mannschaften eine Serie startet, ist gleich wieder oben dabei. Steinberg ist natürlich zu souverän und wird die Meisterschaft nicht mehr verschenken. Aber der zweite Platz ist noch umkämpft. Wenn wir oben noch angreifen könnten wäre das überragend, aber es ist nicht unser vorrangiges Ziel. Wenn man jedoch so weit oben steht, will man natürlich so lange wie möglich dabei bleiben.

Wie sehen Sie Ihren nächsten Gegner, den TSV Neukenroth?

Es ist mir immer ein anliegen, Neukenroth zu schlagen, weil meine persönliche Bilanz gegen sie so schlecht ist. Schätzungsweise habe ich 80 Prozent meiner Spiele gegen Neukenroth verloren. Es sind oft knappe Spiele, aber den Lucky Punch setzen meistens die Neukenrother. Von der Spielanlage her sind sie eine der souveränsten Mannschaften in der Liga und spielen seit Jahren recht konstant. Außerdem hat Neukenroth richtig gute Jugendspieler. Das wird in der Liga von den ein oder anderen unterschätzt.

Was ist aus Ihrer Sicht das interessanteste Spiel am Wochenende?

Aus meiner Sicht ist das Rothenkirchen gegen Wilhelmsthal. Das Hinspiel hat Rothenkirchen überraschend deutlich mit 6:1 gewonnen. Vor der Winterpause haben aber wir gegen Wilhelmsthal deutlich mit 1:5 verloren. Anscheinend sind die Wilhelmsthaler nun richtig eingespielt. Ich denke, dass es eine knappe Partie wird, obwohl sich Rothenkirchen im Winter mit Danny Martin verstärkt hat. Das ist für diese Liga ein sehr guter Neuzugang. Rothenkirchen hat viel Potenzial im Angriff und ist mit ihm in der Defensive noch viel stärker einzuschätzen. Daher tippe ich auf 2:1 für Rothenkirchen.

Welcher Mittelfeldspieler überzeugt Sie in der Kreisklasse in dieser Saison besonders?

Das Gespräch führte Dominic Buckreus.

Der Spieltag in der Kreisklasse 4 im Überblick

Jonas Nickol von Neukenroth ist schon etwas Besonderes, vor allem weil er noch so jung ist. Er ist stark im Eins-gegen-Eins und hat eine Dribblingstärke, die ich selten so gut gesehen habe.

Samstag, 16 Uhr

SG Rothenkirchen/Pressig (5.) - TSV Wilhelmsthal (7.)

(Hinspiel: 6:1)

SG Rothenkirchen/Pressig Punkte: 36; Tore: 66:29 Letztes Spiel: 1:4 beim FC Hirschfeld

Aktuelle Serie: Fünf Heimsiege in Folge

TSV Wilhelmsthal

Punkte: 34; Tore: 40:37 Letztes Spiel: 5:1 gegen FC Wacker Haig

Aktuelle Serie: Sieben Siege in Folge

Sonntag, 15 Uhr

SV Steinwiesen (2.) - SV Gifting (8.)

(Hinspiel: 2:1)

SV Steinwiesen Punkte: 40; Tore: 41:18 Letztes Spiel: 2:0 gegen SCR Steinbach/W. Aktuelle Serie: Fünf Heimsiege in Folge

SV Gifting

Punkte: 33; Tore: 51:17 Letztes Spiel: 2:0 beim SCR Steinbach/W. Aktuelle Serie: Drei Spiele ohne Niederlage

FC Unter- /Oberrodach (12.) - FC Burggrub (15.)

(Hinspiel: 1:4)

FC Unter-/Oberrodach

Punkte: 20; Tore: 32:48

Letztes Spiel: 1:2 bei der SG Kleintettau II/B. Aktuelle Serie: Sechs Spiele ohne Sieg

FC Burggrub

Punkte: 8; Tore: 22:52 Letztes Spiel: 1:4 gegen TSV Neukenroth Aktuelle Serie: Zwölf Spiele ohne Sieg

TSV Gundelsdorf (10.) - SG Kleintettau II/Buchbach (9.)

(Hinspiel: 0:2)

TSV Gundelsdorf Punkte: 23; Tore: 31:35 Letztes Spiel: 3:4 beim TSV Wilhelmsthal Aktuelle Serie: Drei Spiele ohne Sieg

SG Kleintettau II/Buchbach Punkte: 24; Tore: 21:31 Letztes Spiel: 2:1 gegen FC U'/Oberrodach

SCR Steinbach am Wald (11.) - FC Hirschfeld (4.)

(Hinspiel: 1:3)

SCR Steinbach am Wald

Punkte: 21; Tore: 24:32 Letztes Spiel: 0:2 gegen SV Gifting

FC Hirschfeld

Punkte: 39; Tore: 51:29 Letztes Spiel: 4:1 gegen SG Rothenkirchen Aktuelle Serie: Drei Spiele ohne Niederlage

FC Seibelsdorf (16.) - TSV Windheim (13.)

(Hinspiel: 0:2)

FC Seibelsdorf

Punkte: 6; Tore: 10:76 Letztes Spiel: 0:10 beim TSV Steinberg Aktuelle Serie: Zehn Spiele ohne Sieg

TSV Windheim

Punkte: 15; Tore: 25:72 Letztes Spiel: 1:7 beim SV Gifting Aktuelle Serie: Auswärts acht Niederlagen in Folge

SV Reitsch (14.) - TSV Steinberg (1.)

(Hinspiel: 0:2)

SV Reitsch

Punkte: 14; Tore: 27:46 Letztes Spiel: 0:1 gegen SCR Steinbach/W.

Aktuelle Serie: Sieben Heimspiele ohne Sieg

TSV Steinberg

Punkte: 44; Tore: 55:15 Letztes Spiel: 10:0 gegen FC Seibelsdorf Aktuelle Serie: Drei Spiele ohne Niederlage

Sonntag, 16 Uhr

TSV Neukenroth (3.) - FC Wacker Haig (6.)

(Hinspiel: 3:0)

TSV Neukenroth

Punkte: 39; Tore: 50:20

Letztes Spiel: 4:1 beim FC Burggrub

FC Wacker Haig

Punkte: 36; Tore: 48:37

Letztes Spiel: 1:5 beim TSV Wilhelmsthal