SCR Steinbach am Wald findet prominenten Nachfolger für Trainer Dominik Zwosta

Der Kreisklassist SCR Steinbach am Wald bekommt zur Saison 2019/20 den nächsten prominenten Spielertrainer. Christian Brandt, mit neun Saisontoren derzeit Toptorjäger des SV Friesen in der Landesliga Nordost, tritt die Nachfolge des scheidenden Coaches Dominik Zwosta an. Diese Entscheidung wurde der Mannschaft am Mittwochabend in der Mannschaftssitzung mitgeteilt, wie SCR-Vorsitzender Daniel Scherbel auf Nachfrage bestätigt.

"Es war eine große Herausforderung, einen adäquaten Ersatz für Dominik zu finden, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Mit Brandy haben wir eine 1-A-Lösung gefunden. Ich kenne ihn schon seit einiger Zeit und er passt vom Charakter her sehr gut zu uns. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn jetzt haben", sagt Scherbel.

Mit Christian Brandt bekommen die Steinbacher einen Spielertrainer, der von Erfahrung im höherklassigen Fußball nur so strotzt. Der 31-Jährige stand 31-mal für den VfL Frohnlach in der Regionalliga auf dem Feld, für den er insgesamt fünf Jahre spielte. Dazu bringt er es auf 111 Einsätze in der Bayernliga für die Frohnlacher und die SpVgg Bayern Hof (2014 bis 2015). Seit Sommer 2015 spielt er wieder für seinen Heimatverein SV Friesen. In Steinbach wird er zum ersten Mal als Spielertrainer in der Verantwortung stehen.

"Ich kenne einige Steinbacher schon von der Arbeit und dadurch ist auch der Kontakt mit Daniel Scherbel entstanden. Als Spielertrainer zu arbeiten hat sich interessant angehört und es ist eine schöne Aufgabe. Das Umfeld dafür passt und die Voraussetzungen sind gut", sagt Christian Brandt.

Sein guter Freund Dominik Zwosta hatte zum Jahreswechsel angekündigt, das Traineramt in Steinbach im Sommer aus beruflichen und privaten Gründen niederzulegen. "Ich finde es sehr schade, dass Dominik aufhört, denn ich schätze ihn nicht nur auf dem Fußballplatz", bedauert Scherbel.

Der 32-Jährige ehemalige Landesligaspieler hatte den SCR im Sommer 2017 nach dem Abstieg in die A-Klasse 6 übernommen und führte die Mannschaft mit seinen 21 Treffern postwendend zurück in die Kreisklasse 4. Dort stehen die Steinbacher mit 21 Punkten auf Rang 11 und haben mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Relegationsplatz 14 gute Chancen auf den Klassenerhalt.

"Wir haben eine junge Mannschaft mit vielen Einheimischen. Die Prämisse ist, dass sie einen Trainer haben, von dem sie sich vieles abschauen können und dass wir Brandy eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison zur Verfügung stellen", sagt Scherbel.