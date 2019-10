Rothenkirchen oder Steinbach: Welche Serie reißt am Sonntag?

Die Ausgangslage vor dem 17. Spieltag in der Fußball-Kreisklasse 4 an der Tabellenspitze ist spannend. Zwar konnte sich Spitzenreiter SV Gifting nach dem 4:2-Erfolg gegen die SG Gundelsdorf/Reitsch von den Verfolgern absetzen. Dahinter liegen jedoch gleich sieben Mannschaften innerhalb von sechs Zählern.

Das brisanteste Duell an diesem Wochenende ist die Partie zwischen der SG Rothenkirchen/Pressig und dem SC Steinbach/Wald. Hier treffen der Tabellenvierte und Fünfte der Tabelle aufeinander. Hinter beiden Mannschaften liegen sehr erfolgreiche Wochen: Seit sechs Spielen sind Rothenkirchen/Pressig und Steinbach ungeschlagen, fünf dieser sechs Partien entschieden beide Teams dabei für sich. Dass beide mit einem Sieg im Idealfall bis auf den zweiten Platz klettern könnten, ist eine weitere Parallele. Rothenkirchen/Pressig musste zuletzt allerdings mit dem 1:1 gegen die SG Nordhalben einen kleinen Dämpfer hinnehmen. "Da hatten wir aber viele Ausfälle", relativiert Kapitän Martin Bienlein. Dennoch wird es in dieser Woche nicht leichter für ihn und sein Team. "Gegen Steinbach tun wir uns immer schwer", meint Bienlein, der trotzdem an einen Erfolg glaubt: "Ich denke, wir sind momentan gut aufgestellt. Verletzte und Urlauber sind wieder zurück, deshalb denke ich, dass wir gewinnen."

Keine Meisterambitionen

Mit einem Erfolg wäre die SG Rothenkirchen/Pressig jedenfalls mittendrin im Aufstiegsrennen. Von einem Platz unter den ersten 2 will Bienlein jedoch noch nicht sprechen: "Nach einem schwierigen Saisonstart lief es in den letzten Spielen sehr gut. Wir wollen uns im oberen Drittel festsetzen und bis zum Schluss vorne mitspielen. Vom Aufstieg reden wir definitiv nicht, aber unter den ersten 4 oder 5 wollen wir auf jeden Fall landen."

Dass man bei der SG Rothenkirchen/Pressig keine Meisterschaftsambitionen hegt, hängt auch mit der überragenden Form des Tabellenführers SV Gifting zusammen. Die Giftinger spielen in dieser Woche gegen den SV Steinwiesen - und werden in diesem Duell die Nase vorne haben - glaubt zumindest Bienlein. "Gifting ist momentan sowieso sehr gut drauf. Da wird es keine Überraschung geben an diesem Wochenende, sie spielen einfach sehr konstant."

Samstag, 15 Uhr

FC Mitwitz II (11./17) - SG Nordhalben (13./13) 33:39 Tore 13:26

2:0 bei U.-/Oberrodach Letztes Spiel 1:1 gegen Rothenkirchen/P.

Seit 3 Spielen ungeschlagen Serie Vier Spiele sieglos

Kleintettau II/Buchbach (15./11) - TSV Wilhelmsthal (7./26) 16:55 Tore 33:26

0:6 gegen FC Wallenfels Letztes Spiel 0:1 beim FC Wacker Haig

Vier Niederlagen in Folge Serie Keine

Sonntag, 14 Uhr FC Wallenfels (4./32) - FC U.-/Oberrodach (8./26) 58:26 Tore 30:28

6:0 bei Kleintettau II/B. Letztes Spiel 0:2 gegen FC Mitwitz II

Drei Siege in Folge Serie Drei Niederlagen in Folge

FC Hirschfeld (10./18) - FC Wacker Haig (6./27) 25:32 Tore 38:27

2:3 beim TSV Windheim Letztes Spiel 1:0 gegen Wilhelmsthal

Keine Serie Keine

FC Burggrub (16./4) - TSV Tettau (14./11) 25:83 Tore 20:43

3:3 beim TSV Windheim Letztes Spiel 1:1 gegen Wilhelmsthal

Fünf Spiele sieglos Serie Keine

Gundelsdorf/Reitsch (3./32) - TSV Windheim (12./17) 51:29 Tore 38:58

2:4 beim SV Gifting Letztes Spiel 3:3 gegen FC Burggrub

Keine Serie 6 Auswärtsniederl. in Folge

SV Steinwiesen (9./22) - SV Gifting (1./38) 35:31 Tore 55:17

2:2 bei Steinbach/W. Letztes Spiel 4:2 gegen Gundelsdorf/R.

Serie Keine Sieben Heimsiege in Folge

Rothenkirchen/Pressig (5./30) - SC Steinbach/W. (2./32) 44:12 Tore 44:26

1:1 bei der SG Nordhalben Letztes Spiel 2:2 gegen SV Steinwiesen

Sechs Spiele ungeschlagen Serie Sechs Spiele ungeschlagen