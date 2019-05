Premierensieg für Kronach Royals

Die Baseballer der Kronacher Turnerschaft haben für das erste Ausrufezeichen in dieser Spielzeit gesorgt. Erstmals treten die Kronach Royals in der höchsten bayerischen Spielklasse, der Bayernliga Nord, an. Gegner dort sind die Teams der Fürth Pirates, Regensburg Legionäre III und die Garching Atomics.

Nachdem sich die Außenseiter aus Kronach am ersten Spieltag den Fürth Pirates ziemlich deutlich geschlagen geben mussten, traten die Royals bei den Regensburg Legionären an.

Zusätzliche Motivation für die Kronacher Baseballer war die Austragung des Spiels in der Armin-Wolf-Arena, dem Stadion der Legionäre, das sonst fast nur der Bundesliga und den Auswahlteams vorbehalten ist. So schafften es konzentrierte und hochmotivierte Royals tatsächlich, den ersten Bayernliga-Sieg der Vereinsgeschichte einzufahren.

Regensburg Legionäre III - Kronach Royals 3:4

Die Royals kamen gut in die Begegnung. Gleich der erste Schlagmann erreichte die Bases und wurde dann von seinen Mitspielern zur 1:0-Führung nach Hause gebracht.

Aber auch die Gastgeber punkteten, so stand es 1:1 nach dem ersten Inning - es entwickelte sich eine sehr knappe Begegnung. Kronach ging jetzt in Führung. Wieder schafften es die Royals, einen Spieler nach Hause zu bringen, und in der Defensive ließ man nichts zu. So ging es mit einer 2:1-Führung in den dritten und auch in den vierten Spielabschnitt, da beide Teams gut verteidigten und keine Punkte zuließen.

Dann aber schlugen die Royals nochmals zu. Kronach konnte alle Bases besetzen und brachte mit zwei Hits zwei weitere Punkte aufs Konto. Da die Kronacher Feldverteidigung weiter sehr gut funktionierte, ging es mit der 4:1-Führung ins fünfte Inning. Ein Pitcherwechsel der Legionäre stellte die Royals jetzt vor einige Probleme in der Offensive, es wollte nichts mehr Zählbares gelingen.

Jetzt ging es darum, die Führung zu verteidigen. Aber schon im fünften Inning konnten die Legionäre mit einem weiten Schlag ins Outfield auf 2:4 verkürzen. Da beide Teams im sechsten Spielabschnitt nichts zuließen, ging es mit diesem Spielstand ins letzte Inning.

Jetzt wurde es richtig spannend. Kronach konnte nicht punkten, Regensburg hatte seine Chance. Schon der erste Spieler verkürzte auf 3:4. Danach schafften die Royals zwei Aus, aber es waren noch zwei Bases besetzt.

Der nächste Spieler der Gastgeber schlug einen Hit, aber mit einem ganz knappen Spielzug an der Homeplate machte Kronach das dritte Aus und holte den knappen Sieg.

Für die Royals spielten: Niko Hofmann (1 Hit/1 Run), Jannik Himmel, Paul Heinlein (1/0), Marco Limmer, André Wicklein, Sandro Heinritz (0/2), Hofmann Matthias (2/0), Josef Riegel (1/0), Jan Schneider (1/0); Pitcher für Kronach: Niko Hofmann und Marco Limmer.

Regensburg Legionäre III - Kronach Royals 15:5

Das zweite Spiel nahm einen anderen Verlauf. Von Beginn an konnten die Gastgeber punkten. Die Pitcher der Royals hatten jetzt größere Probleme und mussten einige Freiläufe abgeben. So gingen die Gastgeber schon im ersten Inning mit nur zwei Hits 4:0 in Führung.

Aber die Royals versuchten dagegenzuhalten und schafften es im zweiten Spielabschnitt mit ebenfalls zwei Hits auf 2:4 zu verkürzen. Aber bei den Legionären lief es jetzt besser, sie bauten ihre Führung im dritten Inning auf 9:3 aus. Durch einige weite Schläge in die Lücken des Outfields konnten die Gastgeber immer weiter punkten.

Auch im vierten Spielabschnitt gingen drei Punkte auf ihr Konto. Im fünften Inning meldete sich die Royals-Offensive noch einmal zurück. Die zwei weiteren Punkte konnten aber das Spielende nach dem fünften Inning mit 15:5 für Regensburg nicht verhindern.

Für die Royals spielten: Niko Hofmann, Jannik Himmel (0 Hits/1 Run), Paul Heinlein (1/1), Marco Limmer(0/1), Jan Schneider (1/0), Sandro Heinritz (0/1), Matthias Söllner (0/1), Josef Riegel (1/0), André Wicklein (1/0), Matthias Hofmann; Pitcher für Kronach: Paul Heinlein, Sandro Heinritz und Marco Limmer.

Nach diesem Auswärtserfolg steht für die Royals schon am Sonntag die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm. Kronach muss wieder auswärts bei den Garching Atomics antreten. Auch hier gehen die Royals als klarer Außenseiter ins Spiel, werden aber wieder versuchen, für eine Überraschung zu sorgen. Das nächste Heimspiel der Herren findet am Samstag, 11. Mai, statt Auch die Nachwuchsteams der Royals starten diese Woche in den Spielbetrieb. Das Kronacher Jugendteam spielt am Samstag bei den Memmelsdorf Barons.