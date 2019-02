Pokal: TTC Alexanderhütte siegt nach Final-Krimi

Einem Krimi gleich kam bei den Final-Four-Endspielen um die ostoberfränkischen Pokalmeisterschaft der Herren-Bezirksligateams die entscheidende Partie des TTC Alexanderhütte gegen den TSV Zell. Nach dem 2:3-Rückstand standen die Frankenwälder vor dem Aus. Dazu befand sich in den folgenden Einzeln Klaus Knabner mit 1:2-Sätzen im Hintertreffen und auch Mario Schmidt musste nach einem 2:1-Satzvorsprung im vierten Durchgang eine 3:11-Klatsche hinnehmen.

Es deutete vieles auf den Pokalerfolg der Fichtelgebirgler hin. Doch sowohl Knabner als auch Schmidt behaupteten sich noch im Entscheidungssatz und sackten die Zähler vier und fünf zum nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg ein. Damit ist der Kronacher Vertreter zugleich für das Nordostbayern-Finale am Sonntag, 17. März, qualifiziert.

Zuvor hatten in der TSV-Arena in Windheim sowohl der TTC Alexanderhütte als auch der TSV Zell die Auseinandersetzungen gegen die zwei weiteren qualifizierten Kontrahenten aus dem Kreis Kronach, dem SV Rothenkirchen und TSV Stockheim, verhältnismäßig deutlich gewonnen.

Im Endspiel musste im ersten Tageseinzel Michael Peterhänsel nach der 2:0-Führung nochmals bangen, weil der Zeller Thomas Rotsching zum 2:2 ausglich. Doch im Entscheidungssatz war Peterhänsel wieder zur Stelle und ging mit einem 11:6 durchs Ziel. Auf verlorenem Posten stand Knabner gegen den derzeit besten Bezirksoberligaspieler Alexander Heinold (Einzelbilanz 24:2). Mario Schmidt kanzelte Marc Völtl nach dem 1:1-Satzgleichstand mit einem 11:4 und 11:3 ab und brachte Alexanderhütte wieder nach vorne.

Doch der erneute Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, da das Doppel Schmidt/Haker gegen Alexander Heinold und dessen Vater Klaus nach drei Durchgängen Federn lassen musste. Zwar gewann Peterhänsel gegen Spitzenspieler Heinold einen Satz, doch zu mehr reichte es nicht. Nach diesem 3:2 für Zell kam die eingangs erwähne heiße Phase.

Kraftakt von Schmidt

Völlig ausgelaugt war Schmidt gegen Rotsching im vierten Satz. Die Folge war eine 3:11-Pleite. Zuvor standen zwei Satzerfolgen von Schmidt (11:8, 12:10) ein 9:11 gegenüber. So ging es in den entscheidenden fünften Durchgang. Der Spitzenmann von Alexanderhütte raffte nochmals alle verfügbaren Kräfte zusammen und zwang Rotsching nach dem 9:9-Gleichstand mit 11:9 in die Knie.

Klaus Knabner erlebte gegen Völtl im ersten Satz ein Fiasko (3:11). Mit einem 11:4 schaffte er aber den Ausgleich, ehe er wieder in Rückstand geriet (8:11) und sich dann wieder zurückmeldete (11:5). Im Entscheidungssatz führte Völtl schon mit 4:1. Doch mit einer beneidenswerten Gelassenheit und vor allem sicheren Spielweise kämpfte sich Knabner mehr und mehr heran, so dass er beim Seitenwechsel sogar mit 5:4 in Front lag. Während dieses Aufholmanöver Marc Völt überhaupt nicht behagte, ließ sich Knabner einfach nicht aus der Ruhe bringen. Er legte seinen Kontrahenten mit einem 11:6 aufs Kreuz, was zugleich zum viel umjubelten Pokalerfolg führte.

Die weiteren Begegnungen

TSV Stockheim - TTC Alexanderhütte 2:4

Ergebnisse: Buckreus - Schmidt 2:3, Heinlein - Peterhänsel 3:1, Sünkel - Knabner 0:3, Buckreus/Heinlein - Knabner/Blüchel 3:2, Buckreus - Peterhänsel 0:3, Sünkel - Schmidt 0:3. TTC Alexanderhütte - SV Rothenkirchen 4:1

Ergebnisse: Schmidt - Reinhardt 3:0, Knabner - Girke 3:1, Peterhänsel - Scherbel 1:3, Schmidt/Haker - Reinhardt/Scherbel 3:0, Schmidt - Girke 3:0.

TSV Stockheim - SV Rothenkirchen 1:4

Ergebnisse: Buckreus - Scherbel 3:0, Heinlein - Girke 0:3, Sünkel - Reinhardt 1:3, Buckreus/Heinlein - Girke/Scherbel 2:3, Buckreus - Girke 2:3.

SV Rothenkirchen - TSV Zell 1:4

Ergebnisse: Girke - Völtl 1:3, Scherbel - A. Heinold 0:3, Reinhardt - Rotsching 3:0, Scherbel/Reinhardt - Heinold/Heinold 1:3, Girke - A. Heinold 1:3.

TSV Zell - TSV Stockheim 4:1

Ergebnisse: A. Heinold - Heinlein 3:0, K. Heinold - Buckreus 0:3, Völtl - Sünkel 3:0, Heinold/Heinold - Buckreus/Heinlein 3:1, A. Heinold - Buckeus 3:0.

Abschlusstabelle: 1. TTC Alexanderhütte 6:0 Punke/12:6 Spiele, 2. TSV Zell 4:2/11:6, 3. SV Rothenkirchen 2:4/6:9, 4. TSV Stockheim 0:6/4:12.

Pokal: Herren des TSV Windheim II erreichen den zweiten Platz vor dem FC Nordhalben

Neben dem Herren-Bezirksligisten TTC Alexanderhütte, dem Sieger der ostoberfränkischen Pokalmeisterschaft, sowie den in der gleichen Kategorie qualifizierten SV Rothenkirchen und TSV Stockheim, waren aus dem Kreis Kronach bei den Pokalwettbewerben noch die Damen der SG Neuses, die Herren des FC Nordhalben, TSV Windheim II und der SG Neuses sowie die Jungen der SG Neuses startberechtigt.

Damen, Bezirksligen

Unter den drei Damenteams der Bezirksligisten war die SG Neuses mit von der Partie. Gegen die Bezirksoberliga-Konkurrenten, dem Spitzenreiter SV Mistelgau und dem Rangvierten TTC Stammbach, hatte der Vertreter des Kreises Kronach zwar das Nachsehen, doch verkaufte sich das Trio Ute Kleylein, Katja Schwemmlein und Gisela Schrafft gegen die beiden Favoriten so teuer wie möglich. In der ersten Tagespartie gegen den späteren Sieger Stammbach verkürzte Schrafft nach dem 0:2-Rückstand, doch zu mehr reichte es nicht (1:4-Niederlage).

Wesentlich mehr drin war gegen Mistelgau. So punktete Schwemmlein in ihren zwei Einzeln. Die gleiche Möglichkeit hatte Ute Kleylein, doch strauchelte sie im fünften Durchgang hauchdünn einmal mit 9:11 und später mit 10:12. Auch Schrafft hatte in ihrem Einzel im Entscheidungssatz das Nachsehen.

Wären nur zwei dieser drei Treffen an Neuses gegangen, wäre die Überraschung perfekt gewesen. So stand eine 2:4-Niederlage zu Buche. Das entscheidende Duell im den Pokalsieg gewann Stammbach mit 4:1.

Herren, Bezirksklassen

Bei den Bezirksklassen-Herren waren gleich drei Kronacher Kreisteams startberechtigt. Das Rennen machte in Issigau aber der vierte im Bunde, die SG Regnitzlosau. Die Ostoberfranken gewannen gegen die SG Neuses und den FC Nordhalben jeweils mit 4:1 und gegen den TSV Windheim gar mit 4:0.

Bei der Begegnung um den zweiten Platz behielt Windheim gegen Nordhalben nicht zuletzt wegen zwei gewonnener Entscheidungssätze mit 4:3 die Oberhand.

Die Punkte für Windheim verbuchten Michael Neubauer (1,5), Matthias Fröba (1,5) und Luca Löffler (1); für Nordhalben Benjamin Stumpf (2) und Gerhard Wachter (1). Neuses war nach der Pleite gegen Regnitzlosau abgereist, so dass die zwei nicht absolvierten Spiele mit 0:4 gewertet wurden.

Abschlusstabelle: 1. Regnitzlosau 6:0 Punkte/12:2 Spiele, 2. Windheim II 4:2/8:7, 3. Nordhalben 2:4/8:8, 4. Neuses 0:46/1:12.

Jungen, Bezirksliga

Auch die Bezirksliga-Jungen der SG Neuses schlossen die Endrunde sieglos ab. So zog das Trio Niklas Kolb, Cameron Weber und Jannik Hammerschmidt in Rugendorf gegen den TTC Mainleus II (0:4), den CVJM Naila (1.4) und dem TTC Hof (1:4) den Kürzeren.

Abschlusstabelle: 1. Hof 6:0 Punkte/12:3 Spiele, 2. Mainleus II 4.2/8:7, 3. Naila 2:4/9:9, 4. Neuses 0:6/2:12.