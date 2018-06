Nazaryschyn zieht einen Schlussstrich

Schwache Trainingsbeteiligung





Anfrage auch vom TSV Windheim





Spitzenmann aus Bulgarien?







Herber Rückschlag für die TS Kronach : Spitzenspieler Dimytro Nazaryschyn verlässt den Oberfrankenligisten und schlägt künftig woanders auf. Der 25-Jährige, der zu Beginn der Saison 2017/18 vom Lichtenfelser Kreisligisten TTC Schmeilsdorf in die Cranach-Stadt gekommen war, wechselt zum Ligakonkurrenten TTV 45 Altenkunstadt.Mit den Kronachern hatte der gebürtige Ukrainer in der abgelaufenen Saison den vierten Rang in dem Zehner-Mannschaftsfeld belegt und war mit einer Bilanz von 22:12 Einzelspielen der fünftbeste Ligaakteur. Mit Abschluss der Vorrunde lag die TSK mit vier Punkten Rückstand (12:6) zum Tabellenführer TSV Windheim auf dem dritten Rang.In diesem Abschnitt hatten die Kronacher dem späteren Meister Windheim sogar die erste Niederlage zugefügt. Anstatt in der Rückrunde den Abstand zum Throninhaber nicht größer werden zu lassen, kam Kronach nur auf die magere Ausbeute von 7:11 Zählern, so dass am Ende 19:17 Punkte gegenüber 32:4 von Windheim standen.Ein Anlass für diesen Abfall mag zwar der Abgang von Nazaryschyn mit bewirkt haben, jedoch sagte er auf FT-Anfrage auch, dass er vor allem von der mehr und mehr nachlassenden und damit sehr mäßigen Trainingsbeteiligung enttäuscht war. So stand ihm im Turnerheim mit seinem Mannschaftskameraden im vorderen Paarkreuz, Christoph Teile, oft nur ein guter Partner gegenüber."Außerdem hat mir der Verein die angefallenen Turniergelder nicht ersetzt. Das ist nicht schön gewesen", ärgert sich der bisherige TS-Spitzenspieler.Andererseits hatte er aber auch schon während der Saison Anfragen vom TTV 45 Altenkunststadt zu einem Wechsel erhalten. So hatte er den Abgang bereits vor der letzten Saisonbegegnung im Visier.Eine Anfrage habe er zwar auch vom TSV Windheim erhalten, jedoch hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits dem TTV die Zusage gegeben. Die Anfrage aus Windheim kam nach Aussage des TSV allerdings mehr sporadisch, nachdem die ersten Kontakte, als er mit Schmeilsdorf nicht in die Bezirksliga aufstieg, bereits zu keinem Ergebnis geführt hatten. Auch die Entfernung von seinem jetzigen Wohnort Kulmbach in den oberen Frankenwald wäre ein gewisses Hemmnis gewesen.So kommt es nun, dass Dimytro Nazaryschyn in der nächsten Punkteserie in der neuen Landesliga Nordnordost mit dem TTV 45 Altenkunstadt auf seinen bisherigen Verein stößt.Bei der TS Kronach war er übrigens schon zur Rückrunde der Saison 2011/12 und anschließend in den Serien 2013/14 sowie 2014/15 im Einsatz. Nachdem er dann zu seinem Jugendverein TTC Schmeilsdorf zurückkehrt war, schloss er sich bereits im vergangenen Jahr wieder den Kronachern an.Noch unbestätigt ist, dass die Kronacher bereits einen Ersatz für Nazaryschyn an der Angel haben. Demzufolge soll ein bulgarischer Spitzenspieler ab der neuen Serie zur Turnerschaft kommen und die Spitzenposition besetzen.