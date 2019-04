Nach 25 Jahre: Damen der TS Kronach kehrt in die Landesliga zurück

Nach einer erfolgreichen Saison mit zwei Vizemeisterschaften in der Bezirksliga und Bezirksklasse haben sich beide Volleyball-Damenmannschaften der Turnerschaft Kronach die Chance auf den Aufstieg über die Play-offs gesichert und wollten diese natürlich nutzen.

Nervenstark und überglücklich

Die Damen I der Turnerschaft Kronach hatten sich mit der Vizemeisterschaft in der Bezirksliga die historische Chance gesichert, um den Aufstieg in die Landesliga zu kämpfen. Diese wollten sie sich nicht nehmen lassen und bereiteten sich intensiv auf das entscheidende Spiel beim TSV Abensberg II vor. Der Gegner war den Kronachern völlig unbekannt und so konzentrierte sich die Mannschaft um ihr Trainerteam Bollow/Am Ende vor allem darauf, ihr eigenes Spiel aufzubauen.

Überwältigt von der beeindruckenden Kulisse brauchten die Damen allerdings einige Zeit, um zu ihrem Spiel zu finden. Erst zur Hälfte des ersten Satzes konnte ein ausgeglichener Spielverlauf gestaltet werden und durch gute Aufschlagsserien und Blockaktionen gewann man den ersten Satz deutlich mit 25:18.

Der folgende Satz lief ausgeglichener, allerdings kam Abensberg vor allem über die Mitte deutlich besser ins Spiel und die Fehlerquote der Gäste stieg unnötig an - 1:1 lautete das Ergebnis nach Satz 2.

Wachgerüttelt durch mahnende Worte in der Satzpause startete die TSK deutlich besser in Satz 3 und kam zu vielen sehenswerten Punkten, die den 25:22-Satzgewinn sicherten. Dieser Spielfluss wurde auch in Durchgang 4 gerettet und nicht nur die Zuschauer dachten, dass beim Stand von 12:7 das Spiel zugunsten der Kronacher entschieden ist. Diese Gedanken im Kopf, sorgten für einen Bruch im Spiel der Kronacher und bei 23:24 hatten sie tatsächlich einen Satzball gegen sich, den sie durch einen Eigenfehler an den Gegner gaben.

Es kam zu einem Tie-Break-Krimi, in dem das Spiel beider Mannschaften auf Augenhöhe hin und her schwappte: nach 10:10, 11:11 und 12:12 gingen die Kronacher mit 13:12 in Führung und kamen mit eigenem Aufschlag zum Matchball - doch auch hier spielten die Nerven einen Streich und es stand 13:13. Ein weiterer Eigenfehler führte zum Matchball gegen die Kronacher Damen.

In einer Auszeit sammelten sich die Kronacher Damen nochmal und schworen sich auf die Crunch-Time ein - mit Erfolg: Der Matchball wurde abgewehrt und ein direkter Service-Winner sicherte wiederum den Kronacher Damen einen Matchball, der direkt verwandelt wurde und den 3:2 Sieg sicherte.

Der Jubel im Anschluss kannte keine Grenzen, laut singende Spielerinnen mit Freudentränen in den Augen und sichtlich erleichterte sowie erschöpfte Trainer feierten gemeinsam mit den mitgereisten Fans den Aufstieg in die Landesliga nach 25 Jahren Abstinenz.

Die Chance ist da

Während die Damen I nur ein Spiel bestreiten mussten, ging es für die Damen II gleich gegen zwei Gegner im Kampf um den Aufstieg. Im Duell gegen den BSV Bayreuth IV sollte der Grundstein für den Aufstieg in die Bezirksliga gelegt werden. Die Damen um ihren Trainer Dominik Biniszewski fanden aber nicht richtig ins Spiel und verloren unnötig klar mit 0:3 gegen Bayreuth.

So ging es direkt im Anschluss in das Spiel gegen den stärker eingeschätzten Bezirksligisten TS Lichtenfels. Anders als in Spiel 1 kamen die TSK-Mädels nun besser ins Spiel und gestalteten einen offenen Spielverlauf, in dem sie dem Bezirksligisten Paroli bieten konnten. In einem hochdramatischen Spiel sollte auch hier der Tie-Break entscheiden - die letzte Chance für die Damen, zumindest noch Platz 2 im Relegationsturnier zu belegen. Routiniert und abgezockt gingen die Damen in den letzten Satz und hatten immer die bessere Antwort parat, so dass sie bei 14:10 den entscheidenden Matchball zum Sieg hatten. Diesen verwandelten sie direkt und ein wichtiger Sieg war unter Dach und Fach. Die abschließende Partie zwischen Bayreuth und Lichtenfels ging mit 3:1 an Bayreuth, so dass Kronach nun als Zweiter der Relegation auf eine Nachrückoption in die Bezirksliga hofft.

Der Aufstieg in die Landesliga und die Hoffnung auf den nachträglichen Aufstieg in die Bezirksliga ist für die Volleyballerinnen der TS Kronach ein herausragender Erfolg und ein grandioser Saisonabschluss für alle aktiven Spielerinnen und ihre Trainer.

Die Trainer der TS Kronach richten ihren Blick bereits nach vorne und planen die neue Saison in der höheren Liga, die sicherlich noch mal anspruchsvoller wird. So wird sich das Gesicht der beiden Mannschaften sicherlich etwas verändern und eine dritte Damenmannschaft ist in der Diskussion.

Selbstverständlich sind auch interessierte Jugendliche und Erwachsene herzlich willkommen, sich einer der Mannschaften anzuschließen. Interessierte können sich bei Abteilungsleiter Jan Bollow per E-Mail unter jan.oliver.bollow@googlemail.com, oder telefonisch unter 0151/23568025 nach einem Probetraining bei der Volleyballmannschaft erkundigen. bol