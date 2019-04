Michael Förtsch (FC Hirschfeld): "Keiner hat vom Aufstieg geredet"

Mehrere entscheidende Duelle stehen am Wochenende in der Kreisklasse 4 an. Diese startet heute Abend mit den Nachholspielen des 20. Spieltags und macht gleich am Sonntag weiter mit dem regulären 25. Spieltag.

Der FC Unter-/Oberrodach kann sich dabei schon fast den Ligaverbleib sichern, sofern er die direkten Vergleiche gegen die Kellerkinder Burggrub und Reitsch für sich entscheidet. Zumal die Konkurrenz im Abstiegskampf vor schweren Aufgaben steht. So hat der SV Reitsch heute den Spitzenreiter Steinberg zu Gast, am Sonntag empfängt der FC Burggrub den FC Hirschfeld und der TSV Windheim die SG Rothenkirchen/Pressig.

Von den Top 6 der Liga treffen vier Teams abwechselnd aufeinander. Den Anfang machen am Freitag die derzeit in Bestform stehenden Giftinger beim SV Steinwiesen, der in der Vorwoche mit einem 2:2 gegen Burggrub enttäuschte. Zeitgleich messen sich Neukenroth und Haig, die in der Tabelle nur ein Punkt trennt. Am Sonntag erwartet dann Gifting den TSV, während Steinwiesen bei den Wackeranern antreten muss.

Auf diese Spiele wird auch der Viertplatzierte FC Hirschfeld genau blicken. Schließlich könnte das Team um Kapitän Michael Förtsch von eventuellen Ausrutschern der Steinwiesener und Neukenrother profitieren. Dennoch will man sich beim FCH in dieser Saison nicht am Aufstieg messen lassen.

Herr Förtsch, mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden ist Ihre Mannschaft durchwachsen in die Restrückrunde gestartet. Warum kommt der FC Hirschfeld noch nicht so richtig in Fahrt?

Michael Förtsch:

Wir haben eine sehr intensive Vorbereitung gemacht und viel auf Kunstrasen gespielt. Aber spielerisch sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen. In den letzten zwei Spielen waren gute Halbzeiten dabei und dann wieder schlechte. Ich hoffe, dass wir unser Spiel jetzt wieder auf den Platz bringen, gerade im Derby gegen Steinbach

Wie schätzen Sie Steinbach ein?

Die Steinbacher sind kämpferisch sehr stark und wollen in den nächsten Spielen noch die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen. Ich erwarte ein kampfbetontes Derby und hoffe, dass wir mit unseren spielerischen Mitteln gewinnen können.

Ist der Aufstieg noch ein Thema?

Der Aufstieg war für uns nie ein Ziel. Wir wollten eine gute Saison spielen und uns weiterentwickeln. In der Vorrunde haben wir uns sehr gut zusammengefunden mit den vielen Neuzugängen. Auch über die Wintervorbereitung hatten wir eine gute Trainingsbeteiligung und dazu lernen wir sehr viel. Wir wollen die Saison so gut wie möglich abschließen, aber es hat keiner vom Aufstieg geredet.

Dennoch haben Sie noch gute Chancen auf den Aufstieg. Im Winter haben Sie jedoch Ihren Topstürmer Johannes Roth verloren. Schwinden die Chancen dadurch dramatisch?

Johannes war natürlich ein außergewöhnlicher Fußballer und mit Sicherheit der beste Stürmer, mit dem ich je zusammengespielt habe. Wir haben aber insgesamt eine starke Mannschaft. Die Rollen sind jetzt anders verteilt und jeder muss mehr machen. Aber ich denke nicht, dass wir geschwächt sind, denn wir sind trotzdem eine sehr gute und kompakte Mannschaft.

Was ist aus Ihrer Sicht das interessanteste Spiel am Freitag?

Das Gespräch führte Dominic Buckreus.

Steinwiesen gegen Gifting und auch Neukenroth gegen Haig werden vor allem aus unserer Sicht interessant. Haig hat in den letzten Spielen viele Punkte geholt. Neukenroth hat zuletzt Punkte liegen gelassen und muss jetzt wieder mehr machen. Daher denke ich, dass sie die Punkte zu Hause behalten. In Steinwiesen würde ich auf Gifting setzen, da sie eine sehr offensivstarke Mannschaft haben.