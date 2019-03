Matthias Wich (TSF Theisenort): "Mannschaft freut sich auf erstes Pflichtspiel im neuen Jahr"

Vier der sechs Mannschaften aus dem Landkreis Kronach sind am vergangenen Wochenende mit einem positiven Ergebnis in die Restrückrunde der Kreisklasse 2 gestartet.

Der SV Fischbach eroberte sogar die Tabellenspitze und will diese am kommenden Wochenende gegen den FC Fortuna Roth verteidigen. Der FC Kronach fertigte zu Hause die SpVgg Obersdorf mit 3:0 ab und kann mit einem weiteren Dreier beim Schwabthaler SV doch noch einmal nach oben schielen.

Der SV Neuses blickt hingegen nach unten. Das Remis beim SV Siedlung Lichtenfels war ein guter Auftakt, den es jetzt gegen den TSV Staffelstein II zu bestätigen gilt. Nur der ATSV Gehülz musste eine Niederlage gegen den TSV Küps einstecken (2:3) und hat mit dem FC Baiersdorf am Sonntag eine noch schwerere Aufgabe zu lösen.

Ähnlich geht es dem TSV Küps, der die TSF Theisenort erwartet. Der Drittplatzierte aus Theisenort konnte vor knapp einer Woche noch nicht ins Geschehen angreifen. Der Trainer Matthias Wich lässt sich davon aber nicht beirren und rechnet fest mit einem Auswärtssieg seiner Mannschaft in Küps.

Herr Wich, Ihre Mannschaft hatte nun eine Woche länger Pause als die Konkurrenten im Aufstiegskampf und als der nächste Gegner. Ist das eher ein Vor- oder ein Nachteil und wie schätzen Sie Ihre Wintervorbereitung insgesamt ein?

Matthias Wich:

Als Vor- oder Nachteil sehe ich es nicht. In den ersten Punktspielen im neuen Jahr wissen alle Mannschaften nicht so Recht, wo sie stehen. Da geht es uns nicht anders, unabhängig davon, ob eine Mannschaft früher oder später einsteigt. Unsere Vorbereitung war im Großen und Ganzen in Ordnung. Der Großteil der Mannschaft hat gut mitgezogen und freut sich auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr.

Wie schätzen Sie Ihren nächsten Gegner den TSV Küps ein?

Küps hat eine gut eingespielte Truppe, die defensiv sehr gut steht und offensiv über Spieler verfügt, die aus wenigen Chancen ihre Tore machen.

Was ist aus Ihrer Sicht das interessanteste Spiel am Wochenende?

Die Fragen stellte Dominic Buckreus.

Samstag, 15 Uhr

Ein richtiges Spitzenspiel gibt es an diesem Spieltag nicht. Alle vermeintlichen Spitzenteams haben unbequeme Gegner und müssen schauen, dass die Spiele irgendwie gewonnen werden. Das interessanteste Spiel dürfte dann trotzdem unser Derby in Küps sein. Mein Tipp ist ein 3:1-Sieg für uns.

Schwabthaler SV (8.) - FC Kronach (6.)

(Hinspiel: 1:1)

Schwabthaler SV Punkte: 30; Tore: 30:24 Letztes Spiel: 2:2 gegen FV Mistelfeld FC Kronach

Punkte: 34; Tore: 54:31 Letztes Spiel: 3:0 gegen SpVgg Obersdorf

SV Fischbach (1.) - Fortuna Roth (14.)

(Hinspiel: 6:0)

SV Fischbach Punkte: 42; Tore: 43:20 Letztes Spiel: 3:2 beim FV Mistelfeld

Aktuelle Serie: Fünf Spiele ungeschlagen

Fortuna Roth Punkte: 16; Tore: 16:45 Letztes Spiel: 2:1 beim SV Neuses

Aktuelle Serie: Drei Spiele ungeschlagen

TSV Küps (7.) - TSF Theisenort (3.)

(Hinspiel: 1:0)

TSV Küps Punkte: 32; Tore: 27:28 Letztes Spiel: 3:2 beim ATSV Gehülz

TSF Theisenort

Punkte: 39; Tore: 39:18 Letztes Spiel: 1:1 beim SV Fischbach

FC Baiersdorf (2.) - ATSV Gehülz (16.)

(Hinspiel: 4:3)

FC Baiersdorf Punkte: 40; Tore: 44:26 Letztes Spiel: 1:2 beim TSV Staffelstein II

Aktuelle Serie: Sieben Heimspiele ohne Niederlage

ATSV Gehülz

Punkte: 5; Tore: 24:69 Letztes Spiel: 2:3 gegen TSV Küps Aktuelle Serie: Sechs Niederlagen in Folge

SV Neuses (12.) - TSV Staffelstein II (11.)

(Hinspiel: 5:1)

SV Neuses Punkte: 20; Tore: 30:32 Letztes Spiel: 1:1 bei Siedlung Lichtenfels Aktuelle Serie: Neun Spiele ohne Sieg

TSV Staffelstein II

Punkte: 23; Tore: 30:51

Letztes Spiel: 2:1 gegen FC Baiersdorf