Lucas-Cranach-Lauf 2019: Alexander Dautel triumphiert doppelt

Strahlender Sonnenschein, über 570 Läufer und Walker sämtlicher Generationen, gute Stimmung, sehr gute Organisation und Top-Leistungen - der 26. Lucas-Cranach-Lauf war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Die Teilnehmer zeigten sich einmal mehr begeistert von dem Laufevent rund um die Festung Rosenberg wie auch die vielen Zuschauer, die mit ihren Anfeuerungsrufen für eine tolle Kulisse sorgten.

Dass sich der immer am Himmelfahrtstag stattfindende Lucas-Cranach Lauf im oberfränkischen Sportkalender fest etabliert hat, ist auch seiner außergewöhnlichen Atmosphäre und der landschaftlich reizvollen Strecke mit Ausblick ins Kronach- und Haßlachtal zu verdanken. Seit 2010 - und damit bereits im zehnten Jahr in Folge - wird der einst von Uli Zeuß von der Turnerschaft Kronach ins Leben gerufene Lucas-Cranach-Lauf vom ASC Marktrodach in Eigenregie durchgeführt. Dieser hatte auch einen Nordic-Walking-Lauf mit einer zehn Kilometer langen Strecke eingeführt.

Dautel schneller als Mayerhöfer

Am Hauptlauf über zehn Kilometer als Höhepunkt des Wettbewerbs nahmen heuer 180 Starter (138 Männer und 42 Frauen) teil. Die ersten drei Plätze bei den Herren waren identisch mit dem Vorjahr. Alexander Dautel (Jahrgang 1988) gewann diesmal aber mit deutlicherem Abstand. Der Starter des Hechmann Mikkeller Racing Clubs erreichte das Ziel nach 33:05 Minuten und war damit 0:52 Minuten schneller als im Vorjahr.

Damit verwies er erneut Felix Mayerhöfer (Jahrgang 1981, Siegmund-Loewe-Schule, 36:19 Minuten) und Brahne Teklemichael (Jahrgang 1993, TSV Sonnefeld, 37:26 Minuten) auf die Ränge 2 und 3. Die Ränge 4 und 5 - ebenfalls unter 40 Minuten - belegten Michael Köhnlein (Jahrgang 1999, TSV 1860 Staffelstein, 37:29 Minuten) und Sascha Marr (Jahrgang 1974, Laufgemütlichkeit, 39:47 Minuten).

Eine tolle Leistung zeigte auch Ulrich Queck (Jahrgang 1969, SV Langenau) auf Rang 15 mit 41:59 Minuten. Der Langenauer ist Rekordteilnehmer und Seriengewinner des Lucas-Cranach-Laufs mit insgesamt elf Siegen.

Klee siegt erneut bei den Damen

Bei den Damen trug sich Vorjahressiegerin Anna-Lena Klee (Jahrgang 1983, SC Ostheim) mit 42:20 Minuten ganz vorne in die Siegerliste ein. Sie verbesserte damit ihre Laufzeit vom Vorjahr um 0:25 Minuten. Zweite wurde Kathrin Byczok (Jahrgang 1988, HUK-Coburg Run and Bike-Team) mit 42:30 Minuten vor Regina Hellinger (Jahrgang 1959, ohne Verein) mit 46:20 Minuten.

Ebenfalls unter 50 Minuten blieben: Theresa Zahorka (Jahrgang 1998, ohne Verein, 0:48:19 Minuten), Nancy Fricke (Jahrgang 1986, ohne Verein, 0:48:24 Minuten), Monika Lindenberger (Jahrgang 1975, Heinz Glas, 0:48:48 Minuten), Natalie Löffler (Jahrgang 1978, Heinz Glas, 0:48:50 Minuten) und Kerstin Fischer-Mahr (Jahrgang 1973, TSV Sonnefeld) auf den Rängen 4 bis 8.

Am Fünf-Kilometer-Lauf für alle Jahrgänge beteiligten sich 200 Läufer, 134 männliche sowie 66 weibliche. Den Hobbylauf entschied bei den Herren wie im Vorjahr Alexander Dautel mit 16:25 Minuten vor Felix Mayerhöfer mit 17:06 Minuten. Dritter wurde Jahr Christian Gründel (Jahrgang 1990, TSV 1860 Staffelstein/Team) mit 17:26 Minuten.

Mairoser läuft allen davon

Bei den Damen gewann Stephanie Mairoser (Jahrgang 1984, ASC Marktrodach, 21:04 Minuten) vor Anna Pfeiffer (Jahrgang 1996, TSV 1860 Staffelstein, 22:05 Minuten) und Anna-Maria Illmer (Jahrgang 1988, ohne Verein, 22:29 Minuten).

Den Walk über zehn Kilometer meisterten 29 Walkerinnen und 27 Walkern. Bei den Herren gewann Viktor Renner (Jahrgang 1969, TSV Mönchröden, 1:13:11 Stunden) zeitgleich vor Frank Lunkenbein (Jahrgang 1967, SV 1990 Spechtsbrunn, 1:13:11 Stunden) und Michael Bittner (Jahrgang 1971, 1:15:04 Stunden). Vierter wurde der M- 80-Läufer (Jahrgang 1936) Anton Wartha (SGB Stadteinach, 1:16:19 Stunden).

Bei den Damen siegte Corinna Scherz (Jahrgang 1969, ohne Verein, 1:21:38 Stunden) vor Kornelia Lunkenbein (Jahrgang 1969, SV 1990 Spechtsbrunn, 1:22:46 Stunden) und Beate Schramm (Jahrgang 1971, Obermain Therme, 1:23:58 Stunden).

Beim Kinder- und Jugendlauf starteten 136 Läufer (65 weibliche und 71 männliche). Sieger auf der zwei Kilometer langen Festungsrunde wurde mit der ausgezeichneten Zeit von 6:58 Minuten wie im Vorjahr Hendrik Herrmann (Jahrgang 2004, TSV Mönchröden), gefolgt vom Vorjahresdritten Robert Schäfer (Jahrgang 2004, TSV Mönchröden, 8:00 Minuten) und David Wölfel (Jahrgang 2007, TV 1848 Coburg, 8:08 Minuten).

Bei den Schülerinnen machten erneut Katrin Schäfer (Jahrgang 2006, TSV Mönchröden, 8:05 Minuten) und die Zweitplatziere Andrieta Winterstein (Jahrgang 2007, SC Mengersgereuth-Hämmern, 8:25 Minuten) das Rennen. Dritte wurde die Vorjahres-Fünfte Ekatarina Winterstein (Jahrgang 2007, SC Mengersgereuth-Hämmern, 8:37 Minuten).

Die teilnehmerstärkste Gruppe war auch in diesem Jahr die Siegmund-Loewe-Schule mit 69 Startern. Die zweitmeisten Läufer stellte das HUK-Coburg Run- and Bike-Team mit 30 Startern, die drittmeisten die Grund- und Mittelschule Küps mit 27 Startern.

ASC-Vorsitzender Franz Mairoser dankte bei der Siegerehrung des Schülerlaufs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein sowie allen tüchtigen Helfern. Respekt zollte er auch allen Eltern, Betreuern, Trainern und Lehrkräften der teilnehmenden Schüler. Weiter bedankte er sich bei den großzügigen Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Durchführung des Events nicht realisierbar wäre.

Weitere Infos gibt es auch unter www.asc-marktrodach.de.