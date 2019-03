Landkreis Kronach ehrt 94 erfolgreiche Sportler

Dass der Landkreis Kronach vielfach Spitze in Oberfranken ist, zeigte die Sportlerehrung in der Rennsteighalle in Steinbach am Wald. Landrat Klaus Löffler (CSU) war sichtlich erfreut, die erf olgreichsten Sportler für ihre herausragenden Leistungen zu würdigen.

Das vergangene Sportjahr war von unzähligen herausragenden Erfolgen geprägt, sagte der Landrat. Es wurden deshalb auch 94 Sportler aller Altersgruppen geehrt. Damit will man ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung des Landkreises für die Spitzenleistungen übermitteln.

Der Landrat hob in seiner Rede aber auch die Sportvereine, die ein unverzichtbarer Ort der Begegnung, der Integration und der Gemeinschaft sind, hervor. Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) Mario Schmid gratulierte den Sportlern, die durch ihre Spitzenleistung, Ehrgeiz und Einsatz in vielen verschiedenen Sportarten für erreichte Ergebnisse von Platz 1 bis 3 auf bayerischer, deutscher oder internationaler Ebene hervorragten.

Die große Anzahl der Geehrten zeige auch die anhaltende Sportbegeisterung und sportliche Vielfalt. Ein besonderer Dank des BLSV-Kreisvorsitzenden galt den Trainern und Betreuern, die mit Engagement und Einsatz immer für die notwendige Motivation und Leistung in den Vereinen sorgen.

Er verschwieg aber nicht, dass trotz aller Sportbegeisterung die Mitgliederzahlen in den Vereinen des Landkreises um knapp 250 Mitglieder gesunken seien. Die Vereine sollten weiter machen und versuchen, den Nachwuchs zu binden und weitere Mitglieder an Land zu ziehen.

Goldmedaille

Dt. Meisterschaft Waldrunde Jagdbogen Damen - 1. Platz/Süddt. Meisterschaft - 1. Platz: Anna-Maria Paul (Schützenclub Hubertus Oberlangenstadt); Dt. Meister Tischtennis Doppel AK 60/Dt. Vizemeister Mannschaft/Bayr. Meister Einzel u. Mannschaft: Reiner Kürschner (TTC Tiefenlauter); Internat. Dt. Meisterschaften Classic - Bodybuilding - 1. Platz/Bayr. Meisterschaften - 1. Platz: Michael Schirmer; Dt. Meisterschaft Karate - Leichtkontakt bis 80 kg - 1. Platz: Nico Büttner (Shotokan Rennsteig 1); Internat. Dt. Meisterschaft Karate Kata Jugend - 1. Platz: Leon Fehn (Shotokan Rennsteig 1); Weltmeisterschaft 100 km - Mannschaft - 3. Platz/ Dt. Meister 100 km Einzel/Team Dt. Meisterschaft Ultratrail - 1. Platz/Einzel - 2. Platz: Alexander Dautel (LG Nord Berlin u. Nationalmannschaft); Weltmeisterschaften Karate Leichtkontakt - 75 kg - 3. Platz: Dorin Adam (Shotokan Rennsteig 1); Vizeweltmeister Mitteldistanz Triathlon - Triathlon 70,3: Michael Kalb (ASC Kronach-Frankenwald); Weltmeisterschaften Karate Kategorie Kumite Veteranen - 1. Platz: Veysel Elkol (Shotokan Rennstig 1); Studentenweltmeisterschaften MTB Cross Country - 1. Platz/Bayr. Meisterschaften MTB Damen Elite - 1. Platz: Felicitas Geiger (M-Wave Pro Team); Challenge Weltmeisterschaft/Triathlon Mitteldistanz - 1. Platz: Thomas Geiger (ASC Kronach

Frankenwald).

Silbermedaille

Bayr. Meisterschaft 2016 2017 2018 - Rennrodeln im Rahmen des Schulsports - 1. u. 2. Platz: Maximilian-von-Welsch-Realschule; Regionalentscheid Süd - Beach Soccer - 1. Platz: 1. FC 08/15 Friedersdorf; Bayr. Meisterschaften im Rettungsschwimmen - Mannschaft AK 170 weiblich - 1. Platz: DLRG Kronach (Gabriele Grüdl, Barbara Neubauer, Karin Dressel, Beate Agten, Silvia Jakob); AK 40 - 1. Platz: Gabriele Grüdl; AK 60 - 1. Platz: Barbara Neubauer; - AK 45 - 2. Platz (Einzel): Beate Agten; - AK 40 - 2. Platz (Einzel): Silvia Jakob; Männlich Mannschaft AK 120 - 1. Platz: DLRG Kronach (Michael Bär, Hening Hubbert, Christian Esser, Sven Kratochvill); - männlich Einzel - AK 35 - 2. Platz: Michael Bär; - AK 10: Kilian Wegner (beide DLRG Kronach); Süddeutsche Meisterschaft im Jagdbogen Feld - Herren Ü 45 - 1. Platz: Sigurd Mühlherr (Schützenclub Hubertus Oberlangenstadt); - Wald: Stephan Jungkunz (Bogenfreunde Stockheim Ofr.); Bayr. Meisterschaften im 4er Einrad Mannschaft Schülerinnen U 13 - 1. Platz: Radsportverein Solidarität Reuth (Christina Renner, Finja Melzer, Julia Mahr, Lea Ultsch); Bayr. Meisterschft d. Masters - Schwimmen 400 Meter Freistil - AK 25 - 1. Platz: Barbra Wachter (Schwimmverein Kronach); Bayr. Meister im Springreiten - Senioren - Gewinner Goldene Daniel Peitsche: Hans-Peter Konle (Reitklub Küps); Bayr. Meisterschaft Kleinkaliber Sportpistole Junioren - Einzel - 1. Platz: Maximilian Meserle (SG Kronach); Bayr. Meisterschaften - Mannschaft Schießen laufende Scheibe 10 Meter Junioren 1 - 1. Platz: SG Kronach (Max Kümmet, Leon Müller, Paul Rost); - Einzel - 1. Platz: Max Kümmet (SG Kronach); Bayr. Fußball-Hallenmeisterschaften U-17 - 1. Platz: SpVgg Bayern Hof (Maximilian Graf, Nico Preißler, Maximilian Renk); Dt. Meisterschaften Rollstuhltischtennis - Herren Doppel und Mixed - 3. Platz: Sebastian Kotschenreuther (RSV Bayreuth); Dt. Meisterschaften im 6er Einrad Elite - 3. Platz/Bayr. Meisterschaften im 6er Einrad Elite - 1. Platz: Radsportverein Solidarität Reuth (Veronika Lurz, Annika Stumpf, Tina Katholing, Marie Fischer, Vanessa Schwar, Anne Voit); Bayr. Meisterschaft im 4er Einrad Elite - 1. Platz: Radsportverein Solidarität Reuth (Veronika Lurz, Annika Stumpf, Tina Katholing, Marie Fischer); Dt. Meisterschaft Schießen - laufende Scheibe 50 Meter Mix Herren - 3. Platz: SG Kronach (Sebastian Heim, Christian Stützinger); Bayr. Meisterschaft Tischtennis - AK 60 - Mannschaft - 1. Platz: Friedrich Tomaschko (TSV Teuschnitz); Dt. Meisterschaft d. Senioren Rettungsschwimmen - 3. Platz/Bayr. Meisterschaften - 2. Platz/AK 200 männlich Mannschaft - 3. Platz: Richard Bär (DLRG Kronach); Dt. Meisterschaft Ju-Jutsu Mannschaft - 2. Platz, Bayr. Meisterschaft - 1. Platz/Süddt. Meisterschaft (gestartet bei Senioren / U21 - 62 kg - 2. Platz: Carolin Peter (TSV Staffelstein); Dt. Meisterschaft Schießen laufende Scheibe 10 Meter Jugend - Einzel - 2. Platz: Paul Reuther (SG Kronach); Dt. Gehörlosen-Meisterschaft im Sportschießen/Luftgewehr - 2. Platz/Bayr. Gehörlosen-Meisterschaften - 3. Platz: Hubert Ringlstetter (SG Rothenkirchen); Dt. Meisterschaft Masters 5-Kampf M 60 - 2. Platz: Peter Engerisser (Schwimmverein Kronach); Dt. Meisterschaft Waldrunde U 12 Jagdbogen - 2. Platz/ Landesmeisterschaft 1. Platz/Süddt. Meisterschaft 1. Platz: Benjamin Paul (Schützenclub Hubertus Oberlangenstadt); Dt. Jugendmeisterschaft im Sportkegeln - 2. Platz/Bayr. Meister im Sportkegeln U 14: Justin Moshacke (PSV Kronach).

Bronzemedaille

Bay Meisterschaften im Rettungsschwimmen - 3. Platz: AK 200: DLRG Kronach (Rainer Tautz, Frank Jakob, Oliver Martin, Jochen Schülein); - Mannschaft offen weiblich: DLRG Kronach (J. Renk, Eva Dressel, Sophia Fischer, Sabrina Graf, Lisa Dressel); - AK 13/14: DLRG Kronach (Lara Marie Hofmann, Annika Schneider, Laura Hummel, Linda Kopp, Laetitia Punzelt) 2. Platz: AK 140 weiblich: DLRG Kronach (Kerstin Deuerling, Sandra Engerisser, Melanie Löhlein, Sabrina Kretz) ; - Mannschaft AK 15/16 männlich: DLRG Kronach (Bastian Martin, Felix Kopp, Jakob Grüdl, Christian Graf, Maximilian Daum); - AK 10 weiblich: Samira Stingl (DLRG Kronach); Bayr. Meisterschaften im Luftgewehrschießen - 3. Platz: Marcel Machold (Schützenverein Ebersdorf/L.); Bayr. Meisterschaften im 4er Einrad - Schüler U15 offene Klasse - 2. Platz: Radsport Solidarität Reuth (Louisa Gögelein, Michelle Scharf, Nina Lindner, Christoph Schedel); Bayr. Seniorenmeisterschaften Hammerwurf M 45 - 2. Platz /Bayr. Seniorenmeisterschaften Werfer Fünfkampf - 3. Platz: Mario Schmid (SV Steinwiesen); Bayr. 2er Radballmeisterschaft Elite - 2. Platz: Markus Michel/Sebastian Rehmet (RVC Steinwiesen); Bayr. Meisterschaften - Schießen - laufende Scheibe 10 Meter Schüler (Mannschaft) - 3. Platz: Finn Frech (SG Kronach); Schüler (Einzel) - 2. Platz: Max Grebner, Julius Jung; Herren (Einzel) - 2. Platz: Gerd-Heinrich Grebner (alle SG Kronach); Bay Meisterschaften im Rettungsschwimmen - 2. Platz: Mannschaft AK 13/14: DLRG Küps (Anna Ament, Helen Schopf, Josephine Wrobel, Konstantin Mesch, Florian Büttner).