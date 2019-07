Landesliga Nordwest: SV Friesen muss von Beginn an auf der Hut sein vor dem VfL Frohnlach

Viel Zeit bleibt dem SV Friesen nicht, sich von der kräftezehrenden Partie der Landesliga Nordwest beim FC Lichtenfels am Mittwochabend zu erholen. Heute um 16 Uhr erwartet die Mannschaft von Trainer Armin Eck den VfL Frohnlach zum nächsten Derby im Frankenwaldstadion.

Der Coach hofft, dass seine Spieler die moralische Glanzleistung aus der zweiten Halbzeit in Lichtenfels mit in die Begegnung gegen den Aufsteiger nehmen und diesmal von Beginn an hellwach sind. "Wir waren in der ersten Halbzeit etwas verunsichert und sind nicht richtig ins Spiel gekommen. Vielleicht waren wir etwas nervös, da die Atmosphäre im Stadion mit den vielen Zuschauern sehr emotional war", vermutet Eck. "Der Rückstand zur Halbzeit war aber nicht ganz unberechtigt. Da waren haarsträubende Fehler dabei."

Mit dem 1:3 zur Pause und einem Mann weniger auf dem Platz standen die Friesener mit dem Rücken zur Wand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Eck dann die beiden Youngsters Kai Aust und Rico Nassel. "Wir haben uns für die Risiko-Variante entschieden und versucht, das Ding zu drehen. Das hat dann funktioniert, auch weil wir natürlich im richtigen Moment das Glück auf unserer Seite hatten", ordnet der Trainer die fulminante Aufholjagd ein, die mit einem 5:3-Sieg seiner Mannschaft endete.

SV Friesen (4./4) - VfL Frohnlach (7./4)

Dennoch zeigten die Friesener auch in Lichtenfels erneut zwei Gesichter. Wie schon zuvor in der Auftaktpartie gegen den FC Geesdorf verschliefen sie die erste Hälfte komplett. "Daran sollten wir tunlichst arbeiten, vor allem gegen Frohnlach. Mit Oppel, Civelek, Hartmann und Özdemir verfügen sie über eine Granaten-Offensive, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Wenn wir wieder so schlafen, ist das Spiel in der ersten Halbzeit schon rum."

Nachdem die Frohnlacher die Bezirksliga West in der vergangenen Saison dominiert hatten, ist auch der Auftakt in die Landesliga geglückt. Nach dem torlosen Remis beim ASV Rimpar am ersten Spieltag holte der VfL am Mittwoch seinen ersten Dreier im Heimspiel gegen den SV Euerbach/Kützberg (1:0).

Armin Eck überrascht der gute Start der Frohnlacher nicht. "Sie sind super besetzt und haben mit Basti Renk noch einen guten Joker in der Hinterhand." Die regionalligaerfahrene Offensive gelte es, in den Griff zu bekommen, "sonst werden wir unser blaues Wunder erleben".

Renk sieht Verbesserungsbedarf

Nach zwei Vergleichen mit Teams aus Unterfranken ist der Aufsteiger "heiß" auf das erste Lokalderby der Saison. Spielertrainer Bastian Renk sieht sein Team bestens gewappnet. Von der kämpferischen Einstellung her gefällt Renk das Auftreten seiner Mannschaft in den ersten Spielen sehr gut. Verbesserungsbedarf sieht er im spielerischen Bereich, da seine Akteure eine bessere Technik besitzen, als bisher gezeigt.

Er weiß, dass seine Mannschaft in diesem Prestigeduell 90 Minuten lang gefordert sein wird, um auch das dritte Spiel der Saison erfolgreich zu absolvieren. "Das Spiel in Lichtenfels hat gezeigt, dass man Friesen nie abschreiben darf und auch eigentlich verloren geglaubte Spiele noch gedreht werden können. Dies potenziert sich bei Heimspielen, da die Friesener Spieler dann mit einer noch stärkeren Unterstützung ihrer Fans rechnen können. Bisher waren alle Spiele in Friesen immer eine heiße Kiste", weiß Renk aus eigener Erfahrung.

Kevin Hartmann, Schütze des bisher einzigen Frohnlacher Tores in dieser noch jungen Serie, ist verhindert und auch auf den verletzten Körner muss der VfL verzichten. Erstmals im Kader steht dafür Aykut Civelek, der seine Sperre aus der Vorsaison jetzt abgesessen hat.dob/gw SV Friesen: Bauerschmidt/Wolf - Sesselmann, Roger, Baier, J. Müller, Fe. Müller, Firnschild (?), Nützel, Schülein, Altwasser, Mosert, Graf, Aust, Nassel, Söllner, Rödel, Emrich. Es fehlen: Te Kloot, Schütz, DoAdro, Münch, Kunz, (alle verletzt). VfL Frohnlach: Hempfling/Pfister - T. Rebhan, Lauerbach, Simitci, Schneider, Kleylein, Pflaum, Riedel, T. Özdemir, Oppel, Scheler. Aydin, Civelek, Jakob, E. Özdemir, W. Rebhan, Sener. Es fehlen: Körner (verletzt), Hartmann (verhindert).