Landesliga Nordwest: Schafft der SV Friesen den Heim-Dreier im dritten Anlauf?

Der SV Friesen wehrte sich - so wie in dieser Szene Friesens Nico Do Adro (grünes Trikot) gegen den Aschaffenburger Serkan Pancar - nach Kräften. Doch der cleverere Spitzenreiter setzte sich am vergangenen Wochenende am Ende mit 3:0 im Frankenwaldstadion durch. Foto: Heinrich Weiß