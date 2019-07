Landesliga Nordwest: Nils Firnschild rettet den Auftakt des SV Friesen gegen den FC Geesdorf

Der SV Friesen empfing zum Saisonauftakt mit dem FC Geesdorf aus dem Kitzinger Land eine Mannschaft, die nach ihrem Aufstieg in die Landesliga Nordwest im vergangenen Jahr erst die zweite Spielserie in der Landesliga absolviert. Dennoch hinterließen die Gäste einen starken Eindruck im Frankenwaldstadion und nahmen hochverdient einen Punkt mit nach Hause. SV Friesen - FC Geesdorf 1:1 (0:1)

Die Anhänger des SV Friesen bekamen in der ersten Spielhälfte magere Fußballkost von ihrer Mannschaft geboten. Die Spieler um Trainer Armin Eck agierten über weite Strecken zu verhalten und im Spielaufbau unterliefen zu viele Abspielfehler, so dass kein echter Spielfluss zu Stande kommen wollte. Besser machten es die Gäste, die nach einer guten Viertelstunde das Heft in die Hand nahmen.

Ihre erste Großchance hatte Simon Weiglein. Aus dem rechten Halbfeld bekam er den Ball wunderschön in den Lauf gespielt, jedoch scheiterte er am glänzend aufgelegten Friesener Schlussmann Tobias Bauerschmidt. Seinen Nachschuss klärte Maximilian Sesselmann für den bereits geschlagenen Torhüter in letzter Sekunde vor der Linie zum Eckstoß.

Von den Hausherren war offensiv nicht viel zu sehen. Die Geesdorfer Angreifer wurden ihrerseits immer wieder schön aus dem Mittelfeld heraus in Szene gesetzt. In der 34. Minute bot sich den Gästen die zweite dicke Chance. Niclas Staudt hatte abermals über die rechte Seite passgenau den im Zentrum postierten Vincent Held bedient. Dieser fand - ebenfalls allein vor dem Friesener Tor in aussichtsreicher Position - im starken Keeper Bauerschmidt seinen Meister. Bauerschmidt vereitelte mit einer glänzenden Reaktion den Rückstand seiner Mannschaft.

Unmittelbar vor der Pause lief wieder ein Angriff der Gäste über die rechte Seite und auch dieses Mal wurde der im Zentrum lauernde Vincent Held in Szene gesetzt. Dieser ließ sich die Gelegenheit dieses Mal nicht entgehen und schob völlig freistehend aus gut fünf Metern den Ball unhaltbar ins Netz (44.).

Nach dem Seitenwechsel agierten die Friesener dann etwas aggressiver und gingen stärker in die Zweikämpfe, als sie es noch in der ersten Halbzeit getan hatten. Einen ersten Warnschuss setzte Andreas Baier mit einem Freistoß aus etwa 20 Metern in halblinker Position. Sein Flachschuss aufs rechte Eck setzte vor dem Torwart gefährlich auf, der nur mit Mühe klären konnte.

Im Gegenzug prüfte Niclas Staudt mit einem langen vor das Friesener Tor getretenen Ball erneut den SV-Schlussmann, der den Ball nicht sicher halten konnte. Im Nachschuss versuchte sich Felix Lehrmann, doch auch seinen Schuss wehrte Bauerschmidt mit den Fingerspitzen ab. Wenig später hatte Spielführer Nils Firnschild nach schöner Kopfballverlängerung von Rico Nassel die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß, doch er blieb im Fünf-Meter-Raum am Geesdorfer Torwart hängen.

Zwanzig Minuten vor dem Ende machte es Firnschild dann mit dem sehenswertesten Angriff des Spiels besser. Vorausgegangen war ein wunderschönes, schnelles zweifaches Doppelpassspiel zwischen Altwasser und Firnschild aus dem Mittelfeld heraus, mit dem sie die gesamte Gästeabwehr aushebelten. Firnschild zirkelte souverän und mit viel Übersicht den Ball ins untere rechte Eck um den Torwart herum ins Netz. (70.).

Die Gäste steckten jedoch nicht auf und blieben bis zum Abpfiff des Spiels gefährlich. Kurz vor Spielende sah der Gästespieler Dominik Kober, der bereits mit Gelb verwarnt worden war, wegen Foulspiels am Friesener Angreifer Max Schülein die Gelb-Rote Karte. sg SV Friesen: Bauerschmidt - Söllner (46. Zwosta), Baier, Schülein, Mosert, Altwasser, Sesselmann, Fe. Müller (46. Nassel), Kunz (84. Rödel), J. Müller. FC Geesdorf: Holzmann - Mbala, Konrad, Kober, Lehrmann, Weiglein, Fischer (67. Saine), Staudt, Held (87. Fuß), Rößner, Feidel.

Tore: 0:1 Held (44.), 1:1 Firnschild (70.)/ Gelb-Rot: -/Kober (88.) / SR: Michael Emmert / Zuschauer: 190.