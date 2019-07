Landesliga Nordwest: Friesens rasante Aufholjagd in Unterzahl gegen den FC Lichtenfels

In der 94. Minute rannten alle Spieler des SV Friesen, inklusive Torwart Tobias Bauerschmidt, quer über den Platz, um Kai Aust zu gratulieren. Der 19-Jährige hatte gerade das 5:3 in der Partie der Landesliga Nordwest beim FC Lichtenfels erzielt. Es war der Schlusspunkt eines denkwürdigen Derbys am Mittwochabend. Denn mit einem Sieg der Friesener hätte zur Halbzeitpause kaum mehr einer der 350 Zuschauer gerechnet.

FC Lichtenfels - SV Friesen 3:5 (3:1)

Binnen sieben Minuten schien diese Partie schon entschieden. Zuerst brachte ein Doppelpack die Lichtenfelser mit 3:1 in Führung (36., 39.), dann sah der Friesener Andreas Baier die Gelb-Rote Karte (43.).

Dabei sah es zu Beginn nicht gerade nach einem Spektakel aus. Das Team von Trainer Armin Eck begann vorsichtig, konzentrierte sich hauptsächlich auf die Defensive und überließ der Heimelf weitgehend das Spiel. Der FCL strahlte jedoch keine große Gefahr vor dem Tor aus.

Der erste Höhepunkt folgte erst nach 25 Minuten. Nach einer Ecke von der linken Seite verlängerte Lukasz Jankowiak am kurzen Pfosten den Ball zum 1:0 ins Tor. Die Antwort der Friesener ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach schnellem Umschaltspiel zog Neuzugang Lukas Mosert aus der Distanz ab und traf ins linke Eck (29.).

Danach folgte die vermeintlich vorentscheidende Phase des Spiels. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Tobias Zollnhofer setzte Jankowiak im Strafraum nach und schnürte seinen Doppelpack zum 2:1. Die Friesener waren gedanklich wohl noch mit dem Gegentor beschäftigt, da zappelte der Ball zum dritten Mal im Netz. Maximilian Pfadenhauer leitete den Konter über rechts ein und Edgar Wagner schloss eiskalt ab.

In der Endphase der ersten Halbzeit wurde die Partie ruppiger und hitziger. Kurz vor der Pause konnte Baier, der zuvor wegen Foulspiels bereits Gelb gesehen hatte, seinen Gegenspieler nur mit einem Foul aufhalten und sah die Ampelkarte.

In der zweiten Hälfte schnürten die Lichtenfelser die dezimierten Frankenwälder zunächst in deren Hälfte ein. Als sich die Friesener einmal vor dem Tor der Heimelf festsetzen konnten, schoss Mosert nach einem Gestocher im Strafraum an den Pfosten. Nils Firnschild war zur Stelle und köpfte zum 3:2-Anschlusstreffer ein (57.).

Der FCL war sichtlich schockiert und verlor den Faden nun komplett. Die Friesener witterten ihre Chance und kamen nun gefährlicher vor das Tor. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich hatte der eingewechselte Rico Nassel. Sein Flachschuss ging nur knapp am Kasten vorbei (60.).

In der 73. Minute ließ Max Schülein seine Mannschaft jedoch jubeln. Pascal Graf leistete sich im Lichtenfelser Strafraum einen folgenschweren Fehler und legte den Ball vor die Füße von Schülein. Dieser zog trocken ab und traf zum 3:3.

Das Drama für den FCL nahm kein Ende. In der 82. Minute kam Torschütze Jankowiak gegen SV-Keeper Bauerschmidt zu spät und musste ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz.

Zwei Minuten vor dem Ende drehten die Gäste dann endgültig das Spiel. Nach einer Balleroberung leitete Schülein einen Konter ein, den Mosert eiskalt zum 3:4 nutzte. Die Lichtenfelser waren nun am Boden zerstört und mussten sogar noch den fünften Treffer durch Kai Aust schlucken (90.+4). dob FC Lichtenfels: Kraus - Dietz, Graf, Hellmuth (9. Wagner), Zillig (66. Schaller), Schamel (75. Goller), Funk, Pfadenhauer, Zollnhofer, Jankowiak, Mohr. SV Friesen: Bauerschmidt - Roger (74. Graf), Baier, Nützel, Schülein, Mosert, Altwasser, Sesselmann, Fe. Müller (46. Nassel), Firnschild, J. Müller (46. Aust). Tore: 1:0 Jankowiak (25.), 1:1 Mosert (29.), 2:1 Jankowiak (36.), 3:1 Wagner (39.), 3:2 Firnschild (57.), 3:3 Schülein (73.), 3:4 Mosert (88.), 3:5 Aust (90.+4) / Gelb-Rot: Jankowiak (82.)/Baier (43.) / SR: Steffen Ehwald / Zuschauer: 350.