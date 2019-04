Landesliga Nordost: Verdienter Punktgewinn für den SV Friesen gegen den SV Memmelsdorf

Nach den eher mäßigen Leistungen der vergangenen Wochen konnte die Elf von Trainer Armin Eck sich deutlich steigern. Vor allem gingen die Spieler konzentriert in die Begegnung, wobei ihnen deutlich weniger Abspielfehler als in den Partien zuvor unterliefen. Mit dem gebotenen Einsatzwillen und Kampfgeist und der nötigen Laufbereitschaft sicherten sich die Frankenwälder gegen eine starke Memmelsdorfer Mannschaft verdient einen Punkt in der Landesliga Nordost. SV Friesen - SV Memmelsdorf 1:1 (1:0)

Dem SVF gelang ein Blitzstart, als der hellwache Christian Brandt bereits in der 2. Minute einen Fehler des Gästetorwarts zur 1:0-Führung nutzte. Ein Defensivakteur der Gäste spielte per Kopf einen Ball zurück zum Torwart, der Ball setzte auf und sprang über den Kopf von Keeper Thomas Schuberth hinweg in Richtung Außenlinie. Bei dem Versuch, den Ball noch im Spiel zu halten, warf sich der Schlussmann nach dem Ball und kratzte den Ball von der Außenlinie. Der bereits lauernde Angreifer Brandt setzte nach, schnappte sich den noch freien Ball und schob lässig und ungehindert ein.

Die Gäste brauchten nicht lange, um den Rückstand zu verdauen und ihrerseits ins Spiel zu finden. Nach knapp 10 Minuten Spielzeit setzte Henrik Schwinn einen ersten Warnschuss vom rechten Strafraumeck ab, der nur knapp am langen Eck des SVF-Gehäuses vorbeistrich. Wenig später spielte der stark agierende Nikolai Altwasser einen langen Traumpass auf den zentral in Richtung Sechzehner laufenden Brandt, der aber um eine Fußspitze zu spät kam, um ansonsten völlig frei vor dem Tor zum Abschluss zu kommen.

In der 21. Minute brachte Nils Firnschild ebenfalls mit einem schönen langen Ball in den Strafraum Marcel Lindner ins Spiel. Der Ball sprang auf und Marcel Lindner köpfte über den Torwart hinweg gegen den Pfosten. Bei dem Versuch, den Abpraller zu verwerten, wurde Lindner vom Torhüter attackiert und strafstoßverdächtig umgerissen. Der Pfiff der Schiedsrichterin blieb allerdings aus.

In der Folge erhöhten die Gäste den Druck, so dass die Abwehr des SVF alle Hände voll zu tun hatte. Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause lag der Ausgleich in der Luft. Leon Wolf konnte einen gefährlichen Schuss noch mit den Fingerspitzen abwehren. Der Nachschuss des Gästespielers Michael Wernsdorfer verfehlte das Friesener Tor nur knapp.

Nach dem Seitenwechsel bot sich Memmelsdorf eine weitere Großchance. Nicolas Müller hatte vom rechten Strafraumeck abgezogen. Wolf im Tor der Friesener konnte den Ball nicht sicher aufnehmen. Im Nachschuss scheiterte schließlich Markus Saal am reaktionsschnellen Schlussmann des SVF. Kurz darauf bediente David Daumann mit einem scharf auf den kurzen Pfosten getretenen Freistoß Brandt, dessen wunderbaren Kopfball der Gästekeeper Schuberth mit einer Glanzparade noch aus dem linken oberen Eck holte.

Memmelsdorf versuchte nun zunehmend, mit langen Bällen seinen Stürmer Dominik Sperlein in Szene zu setzen. Nach einem schönen Zuspiel verfehlte Sperlein, der von Nikolai Altwasser ansonsten hervorragend aus dem Spiel genommen wurde, aus halbrechter Position das Friesener Tor nur um Haaresbreite. Für Entlastung sorgte Felix Müller, der sich gut durchspielte und den Ball im gegnerischen Strafraum in den Fuß von Lindner spielte. Lindner zog aus spitzem Winkel ab, scheiterte allerdings am Gästeschlussmann.

In der 71. Minute nutzten schließlich die Gäste eine Unachtsamkeit in der SVF-Abwehr zum 1:1-Ausgleich. Henrik Schwinn drang über die rechte Seite in den Strafraum und legte für den völlig frei am rechten Fünf-Meter-Eck lauernden Saal auf, der ungehindert zum Ausgleich vollendete. Nur wenige Minuten vor Spielende war das Glück dem SV Friesen nicht hold, als Lindner mit einem schönen Volleyschuss aus 16 Metern den Ball gegen die Querlatte hämmerte. sg SV Friesen: Wolf - Fa. Müller, Lindner, Nützel, Brandt, Altwasser, Sesselmann, Fe. Müller (74. Aust), Daumann (77. Schülein), Kunz, Firnschild. SV Memmelsdorf: Schuberth - Schneider, Schäfer, Hörnes, Kamm (65. Hoffmann), Sperlein, Wernsdorfer, Müller, Schwinn, Krüger, Saal (90. +1 Dayan). Tore: 1:0 Brandt (2.), 1:1 Saal (71.) / SR: Marina Bachmann / Zuschauer: 150.