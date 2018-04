Landesliga Nordost: SV Friesen nutzt klare Chancen gegen SpVgg Selbitz nicht

In der Landesliga Nordost hatte der SV Friesen gestern Abend die SpVgg Selbitz zu Gast. Die Überlegenheit konnte der SV in diesem Nachholspiel jedoch nicht nutzen.



SV Friesen - SpVgg Selbitz 0:2 (0:0)



Die Partie begann verhalten mit wenigen Torszenen auf beiden Seiten in den ersten 15 Minuten. Gefahr ging von der SpVgg Selbitz allenfalls über die rechte Seite aus, wenn Schuberth wiederholt den zentral postierten Pohl ins Spiel brachte.



Die erste Großchance bot sich den Hausherren. Der agile Nils Firnschild zog aus dem zentralen Mittelfeld über die linke Seite mit Tempo an der Selbitzer Abwehr nebst Torwart vorbei und zog aus halblinker Position ab. Sein flacher Torschuss klärte ein Selbitzer Abwehrspieler in letzter Sekunde. Die beste Möglichkeit der Gäste in der ersten Spielhälfte bot sich in der 32. Minute Albert Pohl, der im Strafraum aus halbrechter Position zum Torschuss kam. Nico Gehring brachte gerade noch das Bein dazwischen und fälschte den Ball an den Pfosten ab.



Nach der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel und kamen über Pohl und Schmidt immer wieder aussichtsreich vor das Friesener Tor, ohne sich jedoch die ganz großen Torgelegenheiten zu erspielen. Mitte der zweiten Halbzeit sah der bereits mit Gelb vorbelastete Friesener Marco Haaf nach einem Foulspiel die gelb-rote Karte.



Das Spiel wurde nun hitziger und es kam zu kleinen Nickligkeiten auf beiden Seiten. In der 70. Minute zog SV-Keeper Patrick Klier, der bereits in der ersten Spielhälfte für den angeschlagenen Stammtorwart Kirschbauer ins Spiel kam, die Notbremse gegen Pohl. Den fälligen Elfmeter verwandelte Schmidt sicher zur Führung (70.). Dann überschlugen sich die Ereignisse. Der SVF in Unterzahl griff unerschrocken über Firnschild an. Dieser konnte in aussichtsreicher Position von einem Gästeakteur nur durch Trikothalten daran gehindert werden, alleine in Richtung Tor zu laufen. Im Eifer des Gefechts ließ er sich allerdings zu einem unüberlegten Revanchefoul hinreißen, welches der Schiedsrichter mit der roten Karte bestrafte. Für die Entscheidung sorgte schließlich Pohl in der 85. Minute mit dem 2:0.



Der SVF muss sich den Vorwurf gefallen lassen, die klaren Torchancen in der ersten Hälfte nicht genutzt zu haben. gra



SV Friesen: Kirschbauer (38. Klier) - Baier, Lindner, Nützel, Wiebach, Altwasser, Scholz, Daumann, Firnschild, Haaf, Gehring (75. Civelek).



SpVgg Selbitz: Schall - Schuberth, Damrot, Schmidt, Pohl (85. Czaban), Lang, Meister (88. Häßler), Strootmann, Schödel, Wich (87. Heblik), Findeiß.



Tore: 0:1 Schmidt (70./FE), 0:2 Pohl (85.)

Rot: Firnschild (79. Tätlichkeit)/-

Gelb-Rot: Haaf (63.)/-

Schiedsrichter: Fabian Zimmermann (SK Heuchling)

Zuschauer: 210