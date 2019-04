Landesliga Nordost: SV Friesen gewinnt Derby gegen den TSV Sonnefeld klar

Durchatmen beim SV Friesen: Nach vier sieglosen Spielen in der Landesliga Nordost gelang am Mittwochabend im Frankenwaldstadion wieder ein Heimerfolg. Mit dem 4:1 gegen Schlusslicht TSV Sonnefeld haben sich die Friesener wieder etwas Abstand zum Tabellenkeller verschafft. Mit dem Ergebnis können die Spieler und Verantwortlichen sicherlich zufrieden sein. Allerdings vergaben die Hausherren vor allem in der zweiten Hälfte wieder zahlreiche gute Torchancen. Für Sonnefeld endete hingegen das Abenteuer Landesliga in Friesen.

SV Friesen - TSV Sonnefeld 4:1 (2:0)

In der ersten Viertelstunde hatte der SVF zwar klare Feldvorteile, aber der entscheidende Pass in die Spitze kam nicht an. Die erste Möglichkeit auf Seiten der Heimelf hatte Christian Brandt, der in aussichtsreicher Position aus etwa sechzehn Metern den Ball weit übers Tor jagte. Nur eine Minute später machte er es dann besser, als seine Vorlage auf Nils Firnschild die Führung brachte. Felix Müller hatte über die rechte Seite auf Brandt vorgelegt, der in den Strafraum eindrang. Der Torjäger legte mit viel Übersicht zurück auf Firnschild, der problemlos einschob.

Die Gastgeber kontrollierten das Spiel, ohne jedoch in der Offensive die ganz großen Akzente setzen zu können. Der sehenswerteste Treffer des Spiels fiel in der 38. Minute nach schönem Doppelpass zwischen Marcel Lindner und Firnschild. Lindner legte schließlich mit der Hacke innerhalb des Strafraums zurück auf Brandt. Der schaute auf und zirkelte den Ball mit viel Übersicht ins obere linke Eck.

Die Gäste steckten jedoch nicht auf und spielten immer wieder schnell und gefährlich über die Flügel nach vorne - jedoch mangelte es auch ihrerseits an der Chancenverwertung. Die größte Torgelegenheit der Gäste bot sich Benjamin Müller unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff: Völlig frei stehend kam er im Strafraum zum Abschluss, traf jedoch den Ball nicht voll.

Nach dem Seitenwechsel hatten wieder die Gäste die erste Gelegenheit. Ein scharf getretener Eckball ans kurze Fünf-Meter-Eck wurde gefährlich verlängert. Im Tumult klärte ein Friesener Abwehrakteur gerade noch. Anschließend verflachte das Spiel zunehmend, ehe Firnschild einen schönen steilen Pass in die Spitze spielte. Der aufmerksame Brandt ließ den Ball für Felix Müller durchlaufen, welcher nun völlig allein in Richtung Tor lief und nur durch ein Foul des Schlussmanns Maximilian Rang am Torschuss gehindert werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte David Daumann sicher.

Eine Viertelstunde später zeigte der Schiedsrichter abermals auf den Punkt: Lindner hatte sich gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt und war in den Strafraum eingedrungen, wo er regelwidrig gestoppt wurde. Denn fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst, ebenfalls sicher.

Wenig später hatte Jannik Günnel den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Nach einem Abwehrschnitzer des SVF kam er im Strafraum an den Ball, konnte diesen jedoch nicht mehr kontrollieren. Kurz vor dem Spielende machte es dann Ludwig Scheler besser, indem er einen weiteren Abwehrfehler eines SV-Verteidigers nutzte und aus sieben Metern verwandelte. sg SV Friesen: Wolf - Fa. Müller (76. Rödel), Lindner, Nützel, Brandt, Altwasser, Sesselmann, Fe. Müller, Daumann (70. Kemnitzer), Kunz (70. Söllner), Firnschild. TSV Sonnefeld: Rang - Kunick, Baierl (67. Fischer), Krämer, Hummel (46. Le. Kappenberger), Wodniok, Scheler, Günnel (81. Fiedler), Jacob, Müller, Wandrai. Tore: 1:0 Firnschild (19.), 2:0 Brandt (38.), 3:0 Daumann (60./FE), 4:0 Lindner (76./FE), 4:1 Scheler (89.) / SR: Mario Hofmann / Zuschauer: 250.