Landesliga Nordost: Personeller Engpass beim SV Friesen - Zehn Mann fehlen

"Unsere personelle Situation ist ganz schlimm. So etwas habe ich in meiner ganzen Trainerlaufbahn noch nicht erlebt." Friesens Trainer Armin Eck muss vor dem Spiel beim SV Memmelsdorf (Samstag, 15 Uhr) auf zehn Akteure verzichten, die alle "zum engsten Kreis der Stammelf" gehören, weil sie entweder im Urlaub, beruflich verhindert oder verletzt sind.

Jüngst gesellte sich noch Kai Aust zum Lazarett hinzu, der nach einem Foul im Spiel gegen den Baiersdorfer SV einen doppelten Bänderanriss im Sprunggelenk erlitt. Dennoch geht der SV Friesen mit viel Selbstvertrauen in den zwölften Spieltag der Landesliga Nordost. SV Memmelsdorf - SV Friesen In den vergangenen vier Spielen hat Ecks Mannschaft gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Und das, obwohl in dieser Zeit bereits mehrere Spieler gefehlt haben. "Wir haben gute Leistungen gezeigt, mit gutem Zweikampfverhalten und spielerischen Elementen und dadurch verdiente Siege eingefahren, auch wenn es oft schwer war", resümiert der Coach. Durch diese Serie ist der SVF mit 18 Punkten auf Rang 6 in der Tabelle geklettert. Einzig die Chancenverwertung sieht Eck nach wie vor als ein "kleines Handicap".

Beim heutigen Gegner (10. Platz/14 Punkte) wollte es in den vergangenen Wochen gar nicht laufen. Auf drei Remis folgte eine 0:3-Niederlage beim starken Aufsteiger FC Herzogenaurach. Ein Grund für die Misere liegt sicherlich im Verletzungspech: Kaum ist einer der Angeschlagenen wiederhergestellt, erneuert sich die Liste wieder, wie am vergangenen Wochenende durch Christopher Sowinski, der einen Schlüsselbeinbruch erlitt und für den Rest des Jahres wohl nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Eck lässt sich dadurch aber nicht beirren: "Memmelsdorf ist normalerweise unter den Top 5 einzuordnen. Gerade in der Offensive haben sie mit Spielern wie Hörnes oder Sperlein richtige Raketen und viel Erfahrung im Mittelfeld und in der Abwehr. Es wird nicht einfach auf ihrem großen Platz."

Das bekamen die Friesener bereits in der Vorsaison zu spüren. In der Hinrunde setzte es eine 2:6-Niederlage und im Rückspiel kam der SVF zu Hause nicht über ein 2:2 hinaus.

Erschwerend kommt für den Friesener Coach hinzu, dass auch in der zweiten Mannschaft einige Ausfälle zu beklagen sind. "Da müssen jetzt Leute in die Bresche springen, wie es in den vergangenen Wochen zum Teil schon der Fall war. Aber die haben das schon recht gut gemacht." dob SV Friesen: Bauerschmidt, Kirschbauer - Altwasser, Sesselmann, Brandt, Kunz, Münch, Lindner, Schülein, Fe. Müller, Tögel, Fischer, Söllner, Stumpf, Fa. Müller. Es fehlen: Wiebach (beruflich verhindert), Nützel (Urlaub), Gehring, Aust, Roger, Baier, Firnschild, Daumann, Rödel, Schütz (alle verletzt). FC Coburg - TSV Neudrossenfeld

Die 33 erzielten Treffer des Tabellenzweiten (26 Punkte) dürfte die Mannschaft von Trainer Lars Scheler (15./10) nicht in Ehrfurcht erstarren lassen, denn die Coburger Abwehr stand in den vergangenen Wochen, mit Ausnahme des Friesen-Spiels, äußerst stabil. Das Problem der Vestekicker liegt eher in der Offensive.

Die gute Nachricht für den FCC: Der TSV-Torjäger Louis Engelbrecht (zwölf Tore) wird genauso wie Stammtorhüter Tobias Grüner und einige weitere Akteure urlaubsbedingt nicht mit von der Partie sein. Anpfiff im Dr.-Stocke-Stadion ist am Samstag um 16 Uhr. FC Coburg: Churilov/Krempel - L. Heinze, E. Heinze, Schmidt, Alles, Knie, McCullough, Mosert, S. Sener, Scheler, Guhling, Kimmel, Carl, G. Sener, L. Teuchert, Riedelbauch. Es fehlt: Dilauro (verletzt). FC Lichtenfels - FC Eintracht Bamberg

Der gute Saisonstart ist beim FC Lichtenfels (9./16) wohl endgültig in Vergessenheit geraten. Ab sofort zählt nur noch der Blick nach unten. Am Samstag um 16 Uhr im Heimspiel gegen den FC Eintracht Bamberg (1./27) ist der FCL aber nur in der Außenseiterrolle. Ein Ende der nun schon seit vier Spielen anhaltenden Negativserie gegen den Tabellenführer und Aufsteiger wäre am Korbmarktfest wohl eine große Überraschung. Zu konstant treten die Domstädter auf. Bei acht Siegen und drei Remis sind die Bamberger gar noch ungeschlagen. FC Lichtenfels: Kraus, Köster - Wige, Schardt, L. Dietz, L. Jankowiak, Schaller, Ljevsic, Mohr, Mahr, Scholz, Zollnhofer, Pfadenhauer, Lulei, Aumüller, Graf. TSV Sonnefeld - SV Mitterteich Mit fünf Punkten aus den vergangenen drei Spielen haben sich die Mitterteicher zuletzt etwas aus dem Tabellenkeller befreit. Ein Brustlöser für die Oberpfälzer war der überraschende 2:1-Auswärtssieg in Lichtenfels vor zwei Wochen. Am vergangenen Wochenende gelang dem besten SV-Torschützen der späte 1:1-Ausgleichstreffer (88.) gegen Röslau.

Für Sonnefeld wäre es gegen die offensiv bislang keinesfalls übermächtigen Mitterteicher von Vorteil, hinten möglichst lange die Null zu halten. Gegen Fürth und Sonnefeld kassierte der TSV jeweils bereits nach zwei Minuten den ersten Treffer, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. TSV Sonnefeld: Rang/Dietz - Kunick, T. Bauer, Demel, Baierl, Lech, Günnel, Graf, Wandrai, Pohl, Heider, Le. Kappenberger, Jacob, Herring, Batke, Lu. Scheler. Es fehlen: Schorn, Krämer, Brückner (alle verletzt) . red