Küpserin Birgit Kroha: "Das war Gänsehaut-Feeling pur"

Das Projekt New York City Marathon nahm die Küpserin Birgit Kroha bereits im November 2012 in Angriff, scheiterte damals aber am Sturm Sandy. Denn der beliebte Marathon wurde wegen des Sturms ganz kurzfristig abgesagt.

20 000 Läufer sind damals die alte Strecke über vier Runden, im Central Park gelaufen, doch gewertet wurde der Lauf offiziell nicht. Somit hatte die ASClerin noch eine alte Rechnung mit dem "NYC Marathon" offen. Damals wie heute war ihr langjähriger Laufkollege Anton Birke-Gagel aus Küps mit von der Partie.

Lange Wartezeit vor Startschuss

Frühmorgens um 5.45 Uhr wurden Kroha und Birke-Gagel an ihrem Hotel abgeholt und etwa eine Stunde lang zum Start nach Staten Island gefahren. Das Wetter versprach perfekt zu werden, sonnig und vor allem windstill, was in New York relativ selten der Fall ist. Die vielen Tausend Läufer gliederten sich dank der sehr guten Organisation problemlos in ihre Corials (Startblocks) ein. Allerdings mussten sie danach noch vier Stunden bis zum Start warten.

Voller Adrenalin und Euphorie ging es mit der zweiten Welle um 10.15 Uhr los. Mit der Nationalhymne und Frank Sinatras "New York, New York" wurden die Läufer auf der Verrazzano-Narrows-Bridge verabschiedet. "Das war Gänsehaut-Feeling pur", erinnert sich Kroha. Weiter ging es nach Brooklyn, hier standen die Fans schon in Massen an der Strecke. "Die Zuschauer waren fantastisch."

Manhatten, Queens, Bronx

Anschließend Manhattan, Queens, bis hoch in die Bronx, durch Harlem und dann ab in die 5th Avenue Richtung Central Park. Insgesamt mussten fünf lange Brücken überquert und einige Höhenmeter überwunden werden. Im Allgemeinen gilt New York als eher langsame Strecke. Deshalb werden selbst von der Elite keine Spitzenzeiten oder gar Weltrekorde gelaufen, da die Strecke unangenehm und zäh ist.

20 Minuten sollte man auf seine übliche Marathonzeit aufrechnen, vor allem wegen der vielen Steigungen. Tausende Menschen und Helfer feuerten die Läufer an und wünschten immer wieder "Good Luck". Das motivierte natürlich. Viele Musikbands, DJs und Gospelchöre säumten die Straßen und sorgten für eine tolle Atmosphäre. Die letzten Meilen ging es auf der 5th Avenue in den Central Park zum Zieleinlauf. Flaggen von über 100 Nationalitäten bescherten den Läufern dabei einen unglaublichen Zieleinlauf. Für Birgit Kroha ging ein Traum in Erfüllung. Im Vorfeld von einer Muskelverletzung geplagt, ging sie das Rennen langsam an und genoss den Marathon auf eine ganz neue Art und Weise. Sie nahm sich Zeit für Fotos auf der Strecke und hatte die Fanmeilen bewusst mitgenommen. "Diesen Marathon muss man genießen und erleben", sagt die Läuferin des ASC Kronach-Frankenwald. Und: "New York ist viel zu schade um einfach nur zu Laufen." Im Ziel angekommen zeigt die Uhr eine Zeit von 4:18:03 Stunden. Das bedeutete Platz 20 855 von 52 704 Läufern gesamt.

Am Ende auf Platz 20855

In ihrer Altersklasse belegte sie Platz 491 von 2189 Frauen, und Platz 6194 von 22 112 gestarteten Frauen in der Gesamtwertung. Ihr "alter" Laufkollege Anton Birke-Gagel erreichte nach 4:20:35 Stunden das Ziel im Central Park.