Kronach Royals verpassen ihren zweiten Saisonsieg nur knapp

Im zweiten Bayernliga-Heimspiel der Saison lagen die Kronach Royals gegen die Garching Atomics lange in Führung. Dennoch verpassten die Baseballer der Turnerschaft Kronach denkbar knapp ihren zweiten Saisonsieg.

Im zweiten Spiel des Tages setzte dann Garching seine Offensivpower durch und siegte klar. Auch das Jugendteam der Royals war aktiv. Beim ersten Saisonspiel hatten sie etwas Startschwierigkeiten, hielten dann aber gut mit. Dennoch mussten sie sich den Erlangen White Sox geschlagen geben.

Herren, Bayernliga

Kronach Royals - Garching Atomics 2:3

Die Royals starteten sehr konzentriert in die Begegnung. Die Defensive ließ von Beginn an gegen die starken Schlagleute der Atomics nichts zu. So schaffte es in den ersten Innings jeweils nur ein Gästespieler auf die Bases. Kronach dagegen schaffte schon im ersten Inning drei Hits und ging dadurch mit 1:0 in Führung. Etwas unglücklich lief es im zweiten Spielabschnitt. Der Spieler der Royals wurde ganz knapp an der Homeplate ausgemacht und Garching verhinderte so das 2:0. Aber im dritten Inning war es dann so weit. Wieder konnte Kronach die Bases besetzen und brachten mit einem Opferschlag das 2:0 nach Hause.

Erst im vierten Spielabschnitt gab es ein Lebenszeichen der Garchinger Offensive. Mit einem Solo-Homerun verkürzten die Gäste auf 1:2. Aber die Royals blieben am Drücker. Allerdings fehlte ihnen auch im fünften Inning etwas Glück. Sie besetzten zwar alle Bases, aber schafften es in drei Versuchen nicht, einen Punkt nach Hause zu bekommen. So blieb es nur beim 2:1 aus Sicht der Royals.

Es folgte das beste Inning der Atomics. Mit vier Hits schafften sie mehr Treffer als im ganzen restlichen Spiel und erzielten zwei Punkte. Garching führte nun mit 3:2, aber Kronach hatte noch eine Chance, das Spiel wieder zu drehen. Die Gastgeber schafften gegen einen starken Pitcher aber nichts Zählbares mehr und die Atomics siegten mit 3:2.

Kronach Royals: N. Hofmann (1 Hit/1 Run}, Himmel, Heinlein (1/1), Limmer (1/0), Heinritz (1/0), Schneider, M. Hofmann (2/0), Riegel, Williams (1/0). Pitcher: N. Hofmann, Limmer.

Kronach Royals - Garching Atomics 2:24

Im zweiten Spiel gab es einen ganz anderen Spielverlauf. Bei den Royals wollte jetzt wenig gelingen. Zwar machten sie in der Defensive weiterhin keine Fehler, aber in der Offensive ging gar nichts mehr. Die Garching Atomics kamen jetzt in Schwung und schlugen fast jeden Ball. So spielten sie schon im ersten Inning eine 4:0-Führung heraus.

Auch im zweiten Inning ging es so weiter, und da jetzt auch die Pitcher der Royals einige Probleme bekamen, erhöhte Garching auf 12:0. Erst im dritten Spielabschnitt brachte ein Zwei-Run-Homerun die ersten Punkte für Kronach. Aber auch davon ließ sich Garching nicht beeindrucken und baute seine Führung bis zum Spielende auf 24:2 aus.

Kronach Royals: N. Hofmann, Schneider, Zens, Heinlein (2/1), Limmer (1/1), Wicklein, Eckert, Himmel (1/0), M. Hofmann, Heinritz, Riegel, Söllner. Pitcher: N. Hofmann, Limmer, Riegel, Heinritz, Himmel, Heinlein.

Jugend, Live-Pitch

SG Kronach/Hof - Erlangen White Sox 7:20

Beim ersten Saisonspiel des Jugendteams hatte die Spielgemeinschaft Kronach/Hof mit den Erlangen White Sox einen starken Gegner zu Gast. Nachdem die Gastgeber einige Startschwierigkeiten hatten, lagen sie schnell mit 0:10 zurück. Ab dem zweiten Inning hatten sich die Kronacher besser eingespielt und konnten die weiteren Spielabschnitte ausgeglichen gestalten. Dennoch mussten sie sich mit 7:20 geschlagen geben.

Für die Royals steht jetzt über Pfingsten eine kleine Pause an. Erst am Donnerstag, 20. Juni, steht das nächste Spiel auf dem Programm. Beim Nachholspiel sind die Fürth Pirates in Steinberg zu Gast. Die Baseballer hoffen gegen den starken Gegner wieder auf zahlreiche Unterstützung. Das Jugendteam spielt schon am Samstag, 8. Juni. Die Kids treten ab 13 Uhr bei den Memmelsdorf Barons an.

Die Royals freuen sich immer über Interessierte und neue Mitspieler. Wer Baseball spielen oder ausprobieren möchte, ist beim Training willkommen (immer Dienstag und Freitag: Schüler/Jugend ab 17.30 Uhr, Herren ab 18.30 Uhr am Royals Ballpark in Steinberg). Weitere Infos unter www.royals-baseball.de oder bei André Wicklein unter Telefon 0151/55631774. aw