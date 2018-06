Kronach Royals sind weiter auf Titelkurs

Herren





Ein erfolgreiches Wochenende hatten die Baseballer der Kronacher Turnerschaft. Alle drei Mannschaften waren im Einsatz, dabei kann sich die Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage sehen lassen.Am Samstag mussten das Schüler- und das Jugendteam bei den Erlangen White Sox antreten. Das Schülerteam holte einen Rückstand auf und erkämpfte sich den zweiten Saisonsieg. Die Jugend tat sich schwerer. Lange Zeit hielten die Kronacher zwar mit, mussten sich aber letztendlich geschlagen geben. Wenige Probleme hatte das Landesliga-Herrenteam am Sonntag. Im Lokalderby gegen die Franken Rebels zeigten die Royals eine gute Defensivleistung und ließen insgesamt nur einen Punkt zu. So errang man zwei klare Siege.Die Royals standen von Beginn an sicher in der Defensive und ließen sich auch durch zwei Hits der Rebels nicht verunsichern. So ließ man in den ersten Innings keine Punkte zu. Etwas Startschwierigkeiten hatten die Kronacher Schlagleute. Es gelang wenig und nach zwei Innings führte Kronach nur 1:0. Im dritten Inning machten die Rebels ihren einzigen Punkt und schafften sogar den Ausgleich. Aber schon im gleichen Inning schlugen die Royals zu. Mit einigen Hits brachten die Kronacher fünf Spieler nach Hause und führten jetzt 6:1. Wer jetzt dachte, Kronach könnte die schnelle Entscheidung schaffen, hatte sich getäuscht. In der Offensive wollte es einfach nicht klappen. In den nächsten beiden Spielabschnitten gelang den Royals nur ein Punkt. Erst im sechsten Inning platzte der Knoten. Mit elf Hits, darunter einem Homerun, machten die Royals insgesamt 13 Punkte und siegten klar mit 20:1.Matthias Hofmann (2 Hits/2 Runs), Jannik Himmel (2/2), Niko Hofmann (3/3), Sandro Heinritz (3/3), Michael Pfannenschmidt (2/2), Paul Heinlein (2/4), Josef Riegel (3/2), Thomas Böhner (2/1), Ralf Zotemantel, Kilian Gräbner (1/1); Pitcher für die Royals: Niko Hofmann, Paul Heinlein.Im zweiten Spiel punktete Kronach von Beginn an. Die Royals bauten die Führung von Inning zu Inning aus . Insgesamt 24 Hits schafften die Kronacher Schlagleute und die Defensive ließ nicht einen Hit des Gegners zu. So holte Kronach einen ungefährdeten 21:0-Sieg.Matthias Hofmann (2 Hits/1 Run), Kilian Gräbner, Jan Schneider (2/2), Michael Pfannenschmidt (3/3), Ralf Zotemantel, André Wicklein (3/3), Marcel Rösler (4/3), Paul Heinlein (2/2), Sandro Heinritz (1/1), Jannik Himmel (4/3), Bastian Völler (3/1); Pitcher für die Royals: Jannik Himmel.Das Schülerteam musste gleich im ersten Inning einen 1:5-Rückstand hinnehmen. Im Laufe des Spiels wurde Kronach/Hof aber immer sicherer und konnte Punkt für Punkt aufholen. Gutes Pitching und Baserunning sorgten dafür, dass die Spielgemeinschaft zum Ende des Spiels in Führung ging und diese auch im letzten Inning verteidigte. Das Schülerteam siegte knapp mit 14:10.Im Jugendspiel ging es lange Zeit ausgeglichen zu. Beide Teams machten ihre Punkte, jedoch hatten die Gastgeber immer leichte Vorteile. Im letzten Inning stand es 8:10, dann legten die White Sox noch einmal fünf Punkte nach und siegten mit 15:8.Schon am Wochenende geht es für die Kronacher Baseballer mit einem vollen Programm am Royals-Ballpark weiter. Am heutigen Samstag bestreitet das Jugendteam ab 13 Uhr zwei Spiele gegen die Fürth Pirates. Am Sonntag wollen die Herren gegen die Bayreuth Braves ihre Tabellenführung in der Landesliga Nord verteidigen. Am nächsten Wochenende (30. Juni und 1. Juli) wird dann das 25-jährige Bestehen der Royals am Ballpark gefeiert. Alle Baseballfreunde und alle ehemaligen Spieler sind zum Spiel und besonders zum Jubiläum herzlich eingeladen.