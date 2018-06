Kronach Royals: Als Tabellenführer ins Jubiläum

Herren Landesliga Nord





Bayreuth Braves 22:2 Kronach Royals -Bayreuth Braves 22:2

Für Kronach spielten:

Kronach Royals -

Bayreuth Braves 17:2





Für Kronach spielten:

SG Kronach/Hof Jugend -

Fürth Pirates 0:13 und 3:14

aw



Hochbetrieb am Royals Ballpark in Steinberg. Vier Spiele standen auf dem Programm. Das Jugendteam hatte die Fürth Pirates zu Gast. Gegen einen starken Gegner mussten die Kids zwei Niederlagen einstecken. Besser machten es die Männer.Die Herren hatten als Gegner die Bayreuth Braves am Ballpark zu Gast. Gegen die ersatzgeschwächten Braves hatten die Baseballer der Kronacher Turnerschaft wenig Probleme. Durch zwei klare Siege wurde die Tabellenführung verteidigt und man kann das 25-jährige Bestehen am Wochenende als Tabellenführer der Landesliga Nord feiern.Die Royals verschliefen den Start in die Begegnung. Einige Unaufmerksamkeiten in der Verteidigung brachten den Braves zwei Punkte im ersten Inning ein. Aber schon im Gegenzug waren die Schlagleute der Royals voll da. Zehn Hits, darunter ein Homerun, sorgten noch im ersten Inning für klare Verhältnisse und Kronach führte mit 10:2.In der Restspielzeit ließen die Royals kaum noch Offensivaktionen der Gäste zu, bauten den Vorsprung immer weiter aus und siegten schließlich klar mit 22:2.Hofmann Matthias (2 Hits/3 Runs), Hofmann Niko (3/3), Heinlein Paul (1/2), Limmer Marco (3/3), Himmel Jannik (0/1), Schneider Jan (0/2), Heinritz Sandro (2/3), Riegel Josef (1/2), Böhner Thomas (3/3); Pitcher für die Royals Niko Hofmann.Auch in der zweiten Begegnung startete Bayreuth mit zwei Punkten. Drei Hits brachten die Braves 2:0 in Front. Aber wieder ließ die Antwort der Royals nicht lange auf sich warten. Kronach zeigte sich unbeeindruckt und schlug eine Serie von Hits und es stand 4:2. Die Royals ließen in der Defensive nichts mehr anbrennen, taten sich in der Offensive aber schwerer zu punkten. So stand es nach drei Innings 8:2.Ein Höhepunkt folgte im vierten Inning. Mit einem sehr seltenen "Triple-Play" (drei Gegenspieler werden in einem Spielzug ausgemacht) wurden alle Bemühungen der Braves zunichte gemacht. In der Offensive legte Kronach noch mal richtig nach und sorgte so für den 17:2-Endstand.Hofmann Matthias (2 Hits/3 Runs), Hofmann Niko (2/2), Rößler Marcel (2/2), Heinlein Paul (2/2), Schneider Jan (1/1), Heinritz Sandro (1/2), Böhner Thomas, Limmer Marco (2/2), Riegel Josef (2/1), Himmel Jannik (3/2); Pitcher für die Royals Paul Heinlein und Jannik Himmel.Das Nachwuchsteam der Royals/Frankensteiners tat sich von Beginn an schwer gegen die guten Pitcher der Pirates. So gelangen nur wenige Hits und man hatte kaum Chancen, zu punkten. Auch in der Offensive war Fürth gut aufgestellt und konnte zahlreiche Bälle ins Feld schlagen. So siegten die Gäste im ersten Spiel klar. In der zweiten Begegnung kam die Spielgemeinschaft etwas besser ins Spiel. Es gelangen einige Hits und man konnte auch punkten. In der Verteidigung lief es auch besser und so stand es vor dem letzten Inning 3:9. Dann holten die Piraten noch fünf Punkte und siegten dadurch klar mit 14:3.