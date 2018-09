Kreisliga: "Wölfe" zeigen FC Lichtenfels II Grenzen auf

Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf hat der VfR Johannisthal gegen den FC Burgkunstadt geholt, während der TSV Ludwigsstadt und der SV Friesen II auf der Stelle treten. Den höchsten Sieg an diesem Wochenende feierte der SV Wolfers-/Neuengrün in Lichtenfels. FC Lichtenfels II - SV W'/Neuengrün 1:5 (1:4)

Die Anfangsphase der Begegnung verlief noch recht ausgeglichen. Die Heimelf versuchte, den Gegner früh anzulaufen und so zu Fehlern zu zwingen. Bis auf eine Chance durch Haselmann, der allerdings das Tor knapp verfehlte, sprang nichts dabei heraus. Zwischen Minute 15 und 30 zeigten sich die "Wölfe" gnadenlos effektiv. Zweimal Bilek, dazu Schuberth und Schmidt nutzten die Chancen zur 4:0-Führung. Noch vor der Pause verkürzte Menger auf 1:4.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Gäste immer deutlicher. Die Heimelf brachte an diesem gebrauchten Tag trotz großer Bemühungen kaum einen Fuß auf den Boden. Bilek erhöhte nach 66 Minuten mit seinem dritten Treffer auf 1:5. Der SV ließ fortan die Effektivität beim Ausnutzen der Torchancen etwas vermissen, sonst wäre das Ergebnis in Richtung Zweistelligkeit gegangen. Trotzdem zeigte der SV Wolfersgrün/Neuengrün an diesem Tag der Landesligareserve deutlich die Grenzen auf. nec Tore: 0:1 Schuberth (16.), 0:2 Bilek (22.), 0:3 Schmidt (25.), 0:4 Bilek (31.), 1:4 Menger (36.), 1:5 Bilek (66.) / SR: Hannes Kimmel.

SCW Obermain - FC Stockheim 3:1 (2:1)

Mitte der ersten Halbzeit hätten wohl nicht allzu viele Zuschauer auf einen Weismainer Heimsieg gesetzt. Die Stockheimer führten mit 0:1, nachdem Wilke eine Hereingabe von Bienlein verwandelt hatte (10.), und zeigten wesentlich durchdachtere Angriffe als die in dieser Phase schwache Heimelf. Kurz nach dem 0:1 fehlten Rene Schubart nur Zentimeter zum 0:2 (11.). Und Wilke vergab eine weitere gute Chance (16.). Nach einer halben Stunde fing sich der SCWO. Den Ausgleich erzielte Mahamed per Kopf nach unberechtigter Ecke (44.). Und nach Foul an Reuß verwandelte Halbhuber den folgenden Elfmeter zur schmeichelhaften 2:1-Pausenführung (45.+2).

Der Doppelschlag gab dem SCWO Auftrieb, der sich den Sieg mit einer tollen Leistung nach der Pause verdiente. In der 50. Minute sah SCWO-Akteur Schlemmer übertrieben Gelb-Rot. Doch auch in Unterzahl war Weismain weiter bestimmend. Friedleins Schuss ließ FCS-Torwart Fleischmann abprallen und Al Lami schob zum 3:1 ein (52.). In der Folge fiel die Unsicherheit von Schiedsrichter Bätz, der in vielen Szenen seine Assistenten fragte, stark auf. Das Spiel wurde hektischer. Friedlein (58.) und Al Lami (80.) verpassten die Entscheidung. Halbhuber sah wegen Notbremse an Wittmann Rot, Oliver Schubart verschoss für Stockheim jedoch den folgenden Elfer (84.). Kurz vor Schluss hätte Wilke vom FCS nach rüdem Foul Rot sehen müssen und bekam zwei Minuten später nach einem Allerweltsfoul Gelb-Rot. In derNachspielzeit scheiterten Wittmann und Hanke an SCW-Torwart Berthold. asch Tore: 0:1 Wilke (10.), 1:1 Mahamed (44.), 2:1 Halbhuber (45.+2/FE), 3:1 Al Lami(52.) / SR: SebastianBätz (Stöppach-Haarth). VfR Johannisthal - FC Burgkunstadt 3:0 (0:0)

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel und erarbeiteten sich auch gleich einige Torchancen. Zunächst scheiterte Mayer nach sehenswertem Solo an Torwart Schweigert (11.). Auch Teamkollege Sachs konnte den Gästeschlussmann nicht überwinden (25.). In der Folge wurde Burgkunstadt stärker. Zunächst klärte Mayer zur Ecke (27.), dann rettete Bauer auf der Linie (28.). Kurz vor der Pause köpfte Dießenbacher leichtfertig am Tor vorbei (43.).

Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer erst eine zerfahrene Partie. Doch dann kam die Zeit des eigentlich verletzten Kapitän Max Hartfil. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung sorgte er für die 1:0-Führung (70.). Der zweite Streich folgte in der 78. Minute, als Hartfil unhaltbar in den Winkel traf. Greser blieb nach Freistoß von Hofmann der 3:0-Endstand vorbehalten. mb Tore: 1:0 Hartfil (70.), 2:0 Hartfil (78.), 3:0 Greser (85.) / SR: Udo Fritzsch (FC Trogen). TSV Ludwigsstadt - SV Friesen II 1:1 (1:0)

Die 100 Zuschauer sahen zunächst eine temporeiche und gutklassige Kreisligapartie. Die Hausherren übernahmen zunächst die Initiative und bestimmten das Spiel. Nach schönem Pass in die Tiefe scheiterte der frei durchgebrochene J. Herrmann am gut reagierenden Gästekeeper (14.). In der 22. Minute die Führung für die Ludschter. Wieder ein Zuspiel hinter die Abwehr und Frunske verwandelte überlegt zum 1:0. In der 27. Minute war es erneut der agile Herrmann, der den Gästeschlussmann zur nächsten Glanztat zwang. Nur sechs Minuten später die große Möglichkeit zum 2:0, als Feuerpfeil nach einem Kopfball erneut im Torwart der Gäste seinen Meister fand und Stauch auch den Nachschuss nicht im Tor unterbrachte. Die Gäste, die bis zur 40. Minute fast nicht stattgefunden hatten, hatten durch Spielertrainer Fugmann in den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte drei gefährliche Aktionen, als dieser mit seinen Schüssen das Tor nur knapp verfehlte.

Nach dem Wechsel verflachte die Partie und speziell von den Gastgebern war nicht mehr viel zu sehen. Die Friesener erspielten sich nun ein Übergewicht, kamen aber zunächst nicht zu gefährlichen Aktionen. In der 67. Minute scheiterte Bauer am stark reagierenden Sieber im Tor der Ludschter.

Die Gastgeber konnten sich in dieser Phase kaum noch konstruktiv aus der Abwehr befreien und gaben das Spiel komplett aus der Hand. Der zu diesem Zeitpunkt fällige Ausgleich fiel in der 77. Minute, als Sieber eine abgefälschte Bogenlampe von Fugmann nicht über die Latte lenken konnte und der Ball hinter ihm auf die Linie fällt. Sieber kratzte zunächst den Ball noch von der Linie, doch gegen Bauers Nachschuss war er ohne Chance. aw Tore: 1:0 Frunske (21.), 1:1 Bauer (77.) / SR: Jonas Kux.

DJK-SV Neufang - TSV Weißenbrunn 1:0 (0:0)

Bei einer stattlichen Zuschauerzahl konnte in der ersten Halbzeit keine Mannschaft überzeugen. Beide Mannschaften erarbeiteten sich kaum Chancen. In der 39. Minute lenkte der Gästetorwart einen Freistoß von Wachter über die Latte. So ging es auch torlos in die Kabine.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete. So vermisste man bis zur 75. Minute das Spielerische beider Mannschaften. Danach erarbeiteten sich beide Mannschaften einige Möglichkeiten. In der 78. Minute spielte Förtschbeck die ganze Gästeabwehr durcheinander und der Torwart konnte seinen Schuss nur abklatschen. Engelhardt war zur Stelle und staubte zum 1:0 für Neufang ab. In der Nachspielzeit hatte Weißenbrunn noch eine Chance zum Ausgleich, diese wurde aber jedoch kläglich vergeben. tr Tor: 1:0 Engelhardt (78.) / SR: Raphael Stark (Marktzeuln). DJK Lichtenfels - Jura Arnstein 1:2 (0:0)

Die Franken erwischten den besseren Start und waren zu Beginn feldüberlegen. Nach dem Wechsel wurde das Spiel hektischer und nach einem schnell ausgeführten Einwurf brachte Felix Lausch die DJK mit 1:0 in Front. Betz erzielte den Ausgleich.

Man rechnete bereits mit dem Remis, als im letzten Angriff in der Nachspielzeit der Gästespieler Freitag nach einem Zweikampf zu Boden ging und der Schiedsrichter Elfmeter pfiff, welchen der Gefoulte zum 1:2-Endstand verwandelte. Tore: 1:0 Lausch (66.), 1:1 Betz (72.), 1:2 Freitag (90.) / SR: Sebastian Weber. FC Marktgraitz - SpVgg Lettenreuth 3:1 (1:0)

Die Graatzer gingen bereits in der 4. Minute durch Geßleins Kopfballtreffer in Führung. Nach 14 Minuten entschied der Unparteiische nach Foulspiel an Beloch auf Strafstoß für die Gäste. Partsch trat als Schütze an, Keeper Lauterbach parierte glänzend. Die nächste Elfmeterentscheidung erfolgte wiederum nach Foulspiel gegen die SpVgg. Aygon war der nächste Unglücksschütze und drosch den Ball hoch über die Latte in die Ballfanganlage. In Minute 40 zeigte Schiri Bloß, nach einem eher zweifelhaften Foulspiel, zum dritten Mal auf den Strafstoßpunkt. Für die Gäste vergab Beloch mit einem Kracher an die Lattenunterkante.

Nach einer 40-Meter-Flanke von Welsch setzte sich Youngster Schmitter über rechts durch und brachte die Graatzer mit einem sehenswerten Abschluss, fast schon etwas überraschend, mit 2:0 in Führung (81.). Lettenreuth rückte nun komplett auf und kassierte nach einem Pressschlag in der Angriffsbewegung das Kontertor zum 3:0. Den Derby-Ehrentreffer zum 3:1 erzielte der kurz zuvor eingewechselte Andreas Citron in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 Gesslein 84.), 2:0 Schmitter (80.), 3:0 Schmitter (85.), 3:1 Stottele (90.) / SR: Maximilian Bloß. FC Wallenfels - FC Mitwitz II Auf Wunsch des FC Wallenfels wurde das Spiel auf Samstag, 17. November, 14 Uhr, verlegt.