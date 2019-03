Kreisliga: SV Wolfers-/Neuengrün hat trotz Umbruch den Klassenerhalt vor Augen

Erneut fanden am Wochenende aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht alle Spiele in der Kreisliga statt. Zumindest das Gipfeltreffen zwischen dem SC Jura Arnstein und dem DJK-SV Neufang wurde angepfiffen. Da Neufang deutlich mit 1:4 verlor, hat Arnstein seinen Vorsprung als Tabellenführer auf fünf Punkte ausgebaut. Im Einsatz waren auch die beiden Hinterbänkler VfR Johannisthal und FC Wallenfels. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in diesem Kellerduell schöpfen die "Flößer" wieder Hoffnung auf den Ligaverbleib. Am kommenden Sonntag könnten sie gegen den FC Burgkunstadt nachlegen. Dies ist einer von sechs Vergleichen der Kronacher mit den Lichtenfelser Teams. Nur in zwei Begegnungen stehen sich Kronacher Kreisteams direkt gegenüber. Patrick Bienlein, der Trainer des SV Wolfers-/Neuengrün, beleuchtet diesmal die geplanten acht Kreisligaspiele des 22. Spieltages.

Samstag, 14.30 Uhr

DJK-SV Neufang (2. /39) - FC Mitwitz II (16./13.)

"Auch wenn sich Neufang in Arnstein beugen musste, so wünsche ich der jungen Truppe, dass sie so lange wie möglich weiterhin vorne mitspielen möge. In diesem Kreisduell tippe ich auf einen 3:1-Heimsieg der DJK-Elf", sagt Bienlein.

Samstag, 16 Uhr

TSV Weißenbrunn (7./31) - SV Friesen II (5./35)

"Im Verfolgerduell tippe ich auf ein Unentschieden. Sicherlich hängt es davon ab, mit welcher Mannschaft die Friesener ,Zweite' auflaufen kann. Sollten aber wie zuletzt Kai Aust und Felix Müller mitspielen, dann wird es schwer für die Hausherren."

Sonntag, 15 Uhr

FC Marktgraitz (6./32) - SV W'/Neuengrün (9./27)

"Natürlich gehe ich von einem Erfolg meiner Mannschaft aus. Dabei hoffe ich, dass wir die gute Vorbereitung umsetzen können, um gut in die Restrunde zu starten. Mein Tipp: 1:3."

FC Lichtenfels II (8./28) - FC Stockheim (10./24)

"Beide Mannschaften werden bestimmt von Anfang an voll auf Sieg spielen, um schnellstmöglich die Punkte zu holen, um die Klasse zu sichern. Ich gehe von einem knappen Auswärtserfolg der Bergleute aus."

FC Wallenfels (15./15) - FC Burgkunstadt (12./24)

"Burgkunstadt ist zwar vom Kader her die etwas bessere Mannschaft, aber ich denke, dass die Wallenfelser aufgrund ihres hervorragenden Starts nach der Winterpause über ihren Kampf das Spiel knapp mit 2:1 für sich entscheiden werden. Ich drücke meinem Freund Michl (Trainer Michael Herrmann, Anm. d. Red.) auf jeden Fall die Daumen!"

DJK Lichtenfels (3./36) - VfR Johannisthal (14./15)

"Wenn das DJK-Team in Bestbesetzung auflaufen wird, dann ist es in jedem Spiel der klare Favorit. Die Lichtenfelser werden alles versuchen, um den Rückstand auf die Juraboys schnellstmöglich aufzuholen, um den Aufstieg realisieren zu können. Mein Tipp: 4:0."

TSV Ludwigsstadt (13./22) -Jura Arnstein (1./44)

"Die Pfeiffer-Truppe hat die lange Verletzungsmisere überstanden und ist mit der jetzigen Besetzung eine der besten Mannschaften der Liga. Gegen die kampfstarken, sympathischen Arnsteiner traue ich den Ludschtern einen Punkt zu. Arnstein würde ich den Aufstieg am Ende sehr gönnen, da sie eine sehr geile Truppe sind, die jedes Sportheim unsicher machen kann."

SCW Obermain (11./24) -SpVgg Lettenreuth (4./36)

"Ich rechne mit einem knappen Spielausgang, da die Weismainer zuletzt gute Ergebnisse erzielt haben. Aufgrund der möglicherweise leicht besser besetzten Lettenreuther Truppe denke ich aber, dass diese sich mit 2:1 durchsetzen wird."