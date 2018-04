Kreisliga: Kellerkinder punkten

Der FC Kronach traf am Freitagnachmittag eine recht unpopuläre Entscheidung: Das für den Abend angesetztes Heimspiel gegen den FC Burgkunstadt musste kurzfristig abgesagt werden. Grund: Spielermangel! Bereits am Mittwoch wurde aus dem selben Grund die Partie beim ASV Kleintettau vom Spielplan gestrichen. Schlusslicht SG Roth-Main hatte ebenfalls nicht genügend Spieler. Lesen Sie zu diesem Thema auch unseren Bericht "Ein Armutszeugnis oder der Lauf der Zeit...?" auf dieser Seite.

Die Konkurrenten des FCK punkteten hingegen in ihren gestrigen Spielen. Mit einem 3:5-Auswärtssieg rückte der FC Stockheim bis auf zwei Punkte an Kronach heran und auch der FC Mitwitz II punktete zu Hause gegen Jura Arnstein.



DJK-SV Neufang -

TSV Ludwigsstadt 1:0 (0:0)

In einem mäßigen Spiel taten sich beide Mannschaften schwer, Fussball zu spielen. Ludwigsstadt erkämpfte sich ein obtisches Übergewicht im Mittelfeld, jedoch blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. In der zweiten Hälfte kam Neufang aggressiver aus der Kabine und markierte durch einen Freistoß von Kotschenreuther das 1:0 (47.). Danach wurde das Spiel ruhiger und Schiedsrichter Kaiser musste etliche gelbe sowie eine berechtigte rote Karte für den Gast verteilen. Der Sieg der DJK geht auf Grund der zweiten Hälfte in Ordnung. mül

Tor: 1:0 Kotschenreuther (47.) / SR: Georg Kaiser.



SCW Obermain -

FC Stockheim 3:5 (2:2)

Stockheim ging durch einen sehenswerten Sonntagsdrehschuss von Wilke in Front (6.). Eine Bienlein-Flanke schob Wilke zum 0:2 ein (19.). Die Vorentscheidung verpassten erneut Wilke (21./Berthold-Parade) und Fischer (40./Latte). Dann zeigte der SCWO einmal seine Klasse: Einen starken Friedlein-Pass in die Tiefe erlief Will und traf zum 1:2 (43.). Nicht eine Minute später köpfte Will zum glücklichen 2:2 ein (44.).

Nach der Pause startete Weismain gut und Friedleinschoss knapp vorbei (47.). Doch einen verkorksten Rückpass nutzte erneut Wilkezum 2:3 (49.). Der FCS war jetzt bei jedem Angriff gefährlich. Jungkunz konnte völlig unbedrängt flanken und Schubart köpfte zum 2:4 ein (67.). Kaum Gegenwehr hatte der Gast beim 2:5; erneut erzielt durch Schubart per Kopf (71.). Eine gute N. Halbhuber-Rücklage verwertete der eingewechselte Püls zum 3:5(78.). Danach drückte Weismain, aber es blieb beim verdienten Gästesieg der im Angriff starken Stockheimer gegen schwache Weismainer. asch

Tore: 0:1 Wilke (6.), 0:2 Wilke (19.), 1:2 Will (43.), 2:2 Will (44.), 2:3 Wilke (49.), 2:4 Schubart (67.), 2:5 Schubart (71.), 3:5 Püls (78.) / SR: Benedikt Reubel.



FC Mitwitz II -

Jura Arnstein 1:1 (0:1)

In einem kampfbetonten aber fairen Spiel im Abstiegskampf hatte Fischer in der ersten Halbzeit mit zwei Großchancen innerhalb einer Minute die Führung für Mitwitz auf dem Fuß. Diese erzielten aber die Gäste. Ein Einwurf fliegt in den Strafraum, der FCM kann den Ball nicht klären und am langen Pfosten muss ihn Schütz nur noch einschieben (15.). In Hälfte zwei blieben zwingende Torchancen mangelware. Nach einem Freistoß in den Sechzehner der Gäste stand Spielertrainer Dötschel frei und schießt den Ball ins kurze Eck zum Ausgleich für Mitwitz. red

Tore: 0:1 Schütz (15.), 1:1 Dötschel (85.) / SR: Eugen Schäfer.



SV Wolfers-/Neuengrün - FC Marktgraitz 0:3 (0:0)

Von diesem Spiel lag bis Redaktionsschluss leider kein Bericht vor.

Tore: 0:1 Bülling (50.), 0:2 Bülling (57.), 0:3 Bülling (80.) / SR: Nicholas Rennert. bfv



Am morgigen Sonntag kann der FC Mitwitz II bei den angeschlagenen Wölfen weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg holen. Diese sollte auch der FCK beim schweren Auswärtsspiel in Neufang sammeln. Spitzenreiter Kleintettau reist zum geschockten SCWO, während die gestern siegreichen Stockheimer gegen den TSV Weißenbrunn ein weiteres Ausrufezeichen setzen könnten. Für eine Überraschung könnte auch der TSV Steinberg gegen den Drittplatzierten FC Burgkunstadt sorgen.