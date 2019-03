Kreisliga: Jura Arnstein hängt DJK-SV Neufang ab - FC Wallenfels siegt im Kellerduell

Die beiden Kellerkinder der Kreisliga überraschten am vergangenen Spieltag mit jeweils zwei unerwarteten Siegen. Am Wochenende standen sich die beiden Teams aus Johannisthal und Wallenfels gegenüber und lieferten sich eine packende Partie mit dem besseren Ende für den FCW, der nach Punkten nun mit dem VfR aufschließt (je 15). Im Spitzenspiel verpasste es der Zweitplatzierte DJK-SV Neufang, die Tabellenführung zu erobern und ging beim SC Jura Arnstein mit 1:4 unter. Der FC Burgkunstadt sammelte beim 3:1 gegen Marktgraitz drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Alle weiteren Partien wurden abgesagt.

SC Jura Arnstein - DJK-SV Neufang 4:1 (1:0)

Bei stürmischem Wetter stellte sich mit den Gästen aus Neufang eine technische und spielerisch starke Mannschaft in Arnstein vor. Verhalten war dagegen das Agieren beider Teams auf dem Platz. So war Mitte der Halbzeit ein Heber von Freitag, der knapp über das Tor strich die erste sehenswerte Aktion. In der 36. Minute klärte ein Gästeverteidiger vor dem einschussbereiten Freitag, jedoch vor die Füße von Hopfenmüller, der eiskalt einnetzte.

Die zweite Halbzeit begann rasant. Beide Keeper zeichneten sich durch Paraden aus. Gästestürmer Kotschenreuther setzte zu einem Sololauf an und schob routiniert zum Ausgleich ein (56.). Arnstein war nicht beeindruckt und antwortete fünf Minuten später mit einem Doppelschlag. Raab schlenzte nach gelungener Kombination in die Maschen und Reh spitzelte zum dritten Treffer ins Neufanger Gehäuse. Als Jura- Kapitän Will in der 75. Minute noch per Volley in den Winkel traf, war das Spiel entschieden. In einem fairen Spitzenspiel gehen die Juraboys als verdienter Sieger vom Platz. tre Tore: 1:0 Hopfenmüller (36.), 1:1 Kotschenreuther (56.), 2:1 Raab (61.), 3:1 Reh (63.), 4:1 Will (75.) / SR: Maximilian Stöckl.

VfR Johannisthal - FC Wallenfels 1:2 (1:0)

Das Kellerduell ging gleich munter los. In der 6. Minute setzte sich Sachs im Gästestrafraum durch, legte zurück zu Friedlein, der direkt das 1:0 für Johannisthal markierte. In der Folge passte sich das Spiel dem Wetter an. Erst nach einem fatalen Querpass eines Gästeverteidigers wurde es wieder brenzlig. Hofmann fand jedoch in Keeper Leipold seinen Meister (26.). Auf der Gegenseite scheiterte der agile Leipold an Mayer (27.). Bis zur Pause bestimmte Johannisthal das Geschehen, ohne für Ergebnisverbesserung sorgen zu können.

Nach dem Seitenwechsel schaltete Wallenfels mindestens einen Gang nach oben und hatte wesentlich mehr Spielanteile. Wiederum Friedlein war für die erste Aktion des VfR zuständig. Seinen Abschluss wehrte Leipold gekonnt ab (68.). Zwei Zeigerumdrehungen später ein unnötiger, aber absolut berechtigter Foulelfmeter für die Blau-Weißen. Spielertrainer Herrmann verwandelte zum 1:1 (70.). Mayer war noch dran, der Ball sprang jedoch vom Innenpfosten ins Netz. Was die Einheimischen zeigten, war zu wenig. Passend zum Spielverlauf erzielte Michael Zeitler mit einem platzierten Schuss den 2:1-Siegtreffer für den FC Wallenfels. mb Tore: 1:0 Hofmann (6.), 1:1 Herrmann (70./FE), 1:2 Mi Zeitler (90.) / SR: Sebastian Weber (FC Frankenwald).

FC Burgkunstadt - FC Marktgraitz 3:1 (0:0)

Tore: 1:0 Baier (47.), 2:0 Schütz (49.), 3:0 Hiller (70.), 3:1 Szalski (75.) / SR: Rüdiger Baierlipp.