Kreisliga: FC Mitwitz II gelingt Befreiungsschlag gegen TSV Steinberg

Der FC Mitwitz II bleibt in der Kreisliga weiter ungeschlagen nach der Winterpause. Mit 2:1 besiegten sie im wichtigen Kellerduell den TSV Steinberg, der auch nach dem Trainerwechsel in dieser Woche weiter auf den ersten Dreier im Jahr 2018 wartet und nun auf Rang 13 gerutscht ist.

Der FC Stockheim gab in Ludwigsstadt nur zwei Minuten vor dem Ende einen Punkt aus der Hand, während Aufsteiger Neufang zu Hause verlor und der TSV Weißenbrunn den Burgkunstadtern einen Punkt abringen konnte.



TSV Ludwigsstadt - FC Stockheim 3:2 (2:1)



Die Gastgeber erwischten den besseren Start und hatten mit Wäcker bereits die erste Gelegenheit nach zwei Minuten. Mit ihrer ersten gefährlichen Aktion gingen die Gäste in Führung, als Tögel frei zum Schuss kam und Sieber im Tor keine Chance ließ. In der 24. Minute erzielte Fischbach mit Direktabnahme nach schönem Spielzug über die rechte Seite den 1:1-Ausgleich. Der gleiche Spieler erzielte nur fünf Minuten später mit einem herrlichem Schuss in den Winkel die verdiente Führung für die Gastgeber.



Nach dem Wechsel bestimmten die Gastgeber zumeist das Geschehen, ließen aber im Angriff die nötige Durchschlagskraft vermissen und nutzten die eine oder andere Gelegenheit nicht. Aus dem Nichts heraus erzielte Schubert den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Gastgeber drängten die Stockheimer nun zumeist in ihre eigene Hälfte und wollten unbedingt den Siegtreffer. Dieser gelang Fischbach in der 88. Minute nach einem Freistoß per Kopf aus kurzer Distanz. Am Ende auf Grund der Spielanteile ein hochverdienter Sieg der Hausherren. wol



Tore: 0:1 Tögel (12.), 1:1 Fischbach (24.), 2:1 Fischbach (29.), 2:2 Schubert (55.), 3:2 Fischbach (88.) / SR: Goldschmidt



SV Wolfers-/Neuengrün - Jura Arnstein 2:3 (0:1)



Die Gäste haben dieses Spiel verdient gewonnen, da sie sich wesentlich aggressiver präsentierten. In der ersten Halbzeit war die Heimelf mit dem 0:1-Rückstand noch gut bedient: Einmal trafen die Gäste die Latte, einmal konnte der SV auf der Linie klären.



Nach der Pause fand die Heimmannschaft besser ins Spiel. Nach einer guten Schussgelegenheit lenkte der Gäste-Torwart den Ball gerade noch um den Pfosten. Nach einem individuellen Fehler in der Abwehr folgte jedoch das 0:2 nach einem Schuss ins lange Eck. Danach erhöhten die Gäste auf 0:3, ehe der SV durch einen berechtigten Foulelfmeter ausglich. Die Gastgeber kamen noch einmal heran, erzielten den Anschlusstreffer und hatten kurz vor Schluss sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß.



FC Mitwitz II - TSV Steinberg 2:1 (1:0)



Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel. Insgesamt wenig Spielfluss, in der zweiten Hälfte dann viele lange Bälle auf beiden Seiten. Wären da nicht drei Standards gewesen, die zu den Toren führten. Zunächst wurde ein Mitwitzer am langen Eck stehend ungestüm vom Ball getrennt und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Fischer verwandelte. Beim zweiten Strafstoß foulte zuvor Angermüller den Steinberger Sidibe und Müller traf zum Ausgleich. Einen Freistoß aus gut 20 Metern Torentfernung in zentraler Position verwandelte Böhmer direkt zum 2:1-Siegtreffer für Mitwitz. blu

Tore: 1:0 Fischer (20./FE), 1:1 Müller (48./FE), 2:1 Böhmer (76.) / SR: Richter



DJK-SV Neufang - FC Marktgraitz 0:1 (0:1)



Neufang knüpfte nahtlos an das maue Auftreten der vergangenen Wochen an. Im Sturm wehte ein laues Lüftchen und defensiv ließ man die absolute Sicherheit vermissen. Zur Pause führten die Gäste durch Bülling mit 1:0, der im DJK-Sechzehner frei zum Schuss kam und locker ins lange Eck vollstreckte. Nach der Pause kamen die Gäste frischer und aggressiver aus der Kabine und hätten die Führung ausbauen müssen. Glück hatte der Gast in der 70. Minute, als Förtschbeck zwar den Torwart überlistete, aber der Ball auf der Linie noch geklärt wurde. Neufang wurde erst gegen Ende der Partie stärker und hätte durch etliche Chancen den Ausgleich verdient gehabt. Die Gäste klärten mehrmals auf der Linie. Schiedsrichter Hamper leitete die faire Partie sicher und umsichtig.

Tor: 0:1 Bülling (13.) / SR: Hamper (Kulmbach). cm



FC Burgkunstadt - TSV Weißenbrunn 0:0



In einem insgesamt schwachen Spiel war der FC die überlegene Mannschaft, der TSV kam in der ersten Hälfte zu keiner Torchance. Auf Seiten der Heimelf hatte Bergmann in der 35. Minute bei seinem Schuss aus 16 Metern die beste Chance, die der Torwart aber entschärfte. In der 75. Minute schoss Geldner für den FC zweimal aus fünf Metern aufs Tor, aber seine Abschlüsse wurden von der Linie gekratzt. Der Weißenbrunner Torhüter fischte zwei Minuten vor Schluss noch einen Schuss von einem FC-Akteur aus der Ecke. red

SR: Voll



Spiele am Sonntag

Morgen kann der FC Mitwitz II gegen den SV Friesen II den nächsten großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen und auch die Stockheimer können wichtige Punkte beim Schlusslicht SG Roth-Main einfahren. Eine schwere Aufgabe wartet auf den FC Kronach beim FC Burgkunstadt und auf die "Wölfe" beim Tabellenführer Kleintettau. Auf die Ludschter wartet ebenfalls eine harte Nuss beim Zweitplatzierten TSV Marktzeuln. Der DJK-SV Neufang hat gegen Arnstein die nächste Chance auf einen Heimsieg und Steinberg muss in Marktgraitz unbedingt punkten, während Weißenbrunn den SCW Obermain zu Gast hat.