Kreisliga: Doppelschlag sichert TSV Weißenbrunn einen Punkt

Der Aufsteiger FC Wallenfels nimmt nach der Winterpause ordentlich Fahrt auf im Abstiegskampf der Kreisliga. Mit dem dritten Sieg in Folge springen die "Flößer" auf den Relegationsplatz. Die Niederlage des FC Burgkunstadt konnte der TSV Ludwigsstadt, der vor Wallenfels auf dem zweiten Relegationsrang steht, nicht nutzen. In der oberen Tabellenhälfte gaben sich die vier Top-Teams keine Blöße.

DJK-SV Neufang - FC Mitwitz II 4:0 (2:0)

Mitwitz spielte anfangs gut mit, erspielte sich aber nur eine gute Möglichkeit im ersten Abschnitt, die der Neufanger Torwart durch beherztes Eingreifen vereitelte. Neufang ging früh in Führung, nachdem sich die FCM-Abwehr nicht gerade gut verhielt. Als Neufang schnell und direkt spielte, kam Mitwitz ein ums andere Mal in Schwimmen. Nach einem Spielzug über vier Stationen wurde Engelhardt frei gespielt, der nur noch zum 2:0 einschieben musste.

In Halbzeit 2 machte Neufang nur das Nötigste. Nach dem 3:0 durch Wich war das Spiel entschieden. Nachdem Förtschbeck frei gespielt wurde, setzte dieser den Schlusspunkt zum 4:0-Heimsieg, der noch höher hätte ausfallen können, wenn Neufang die Angriffe zielstrebiger zu Ende gespielt hätte. wf Tore: 1:0 Wich (5.), 2:0 Engelhardt (36.), 3:0 Wich (56.), 4:0 Müller (83.) / SR: Georg Kaiser.

TSV Weißenbrunn - SV Friesen II 2:2 (0:1)

Nach einem ausgeglichenen Spiel in den ersten zehn Minuten pfiff der Schiedsrichter einen sehr strittigen Foulelfmeter gegen den TSV. Torwart Weise hielt nach einem Alleingang von Bauer glänzend, dieser fiel dann über den am Boden liegenden Torwart. Fugmann verwandelte zum 0:1. In der 25. Minute war Brendel durch und wurde von seinem Gegenspieler festgehalten, doch sah dieser nur Gelb. Weißenbrunn bekam dann auch einen Strafstoß zugesprochen, doch schoss Bauer schwach, so dass Kirschbauer parierte. Wolf hatte kurz vor der Pause die Möglichkeit zum Ausgleich, doch kam sein Kopfball genau auf Kirschbauer. Nachdem sich in der zweiten Hälfte zunächst nicht viel tat, nutzte Friesen einen Konter zum 0:2. Jetzt schien die Partie entschieden, doch Weißenbrunn kam durch einen Doppelschlag von Brendel und Schneider binnen zwei Minuten zum verdienten Ausgleich. scho Tore: 0:1 Fugmann (10./FE), 0:2 Müller (67.), 1:2 Brendel (76.), 2:2 Schneider (78.) / SR: Sebastian Weber (Helmbrechts).

FC Lichtenfels II - FC Stockheim 3:2 (2:0)

Die Gastgeber starteten hellwach und wurden nach sechs Minuten mit dem 1:0 belohnt. Eine schöne Kombination vollendete Wagner sicher. Nach einer halben Stunde scheiterte Pfadenhauer am guten Gästekeeper Fleischmann. Kurz vor der Pause wurde Abdoo im Strafraum gefoult. Den Strafstoß verwandelte Gutgesell zum 2:0.

Als in der 49. Minute Wagner mit einem präzisen Flachschuss ins linke untere Eck das 3:0 erzielte, schien die Partie gelaufen. Die kampfstarken Gäste gaben sich aber nicht geschlagen. Nach einer guten Stunde erzielten die Stockheimer mit einem durch Weschta sicher verwandelten Foulelfmeter den 3:1-Anschlusstreffer. Die Gäste drückten die nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielenden Korbstädter nun gehörig in die Defensive. In der 75. Minute gelang Bienlein mit einem fulminanten Schuss in den Winkel das 3:2. Kurz darauf hatte Wittmann die Chance zum Ausgleich, doch er schlenzte den Ball über das Tor. Mit etwas Glück brachten die Lichtenfelser den verdienten Sieg über die Zeit. nec Tore: 1:0 Wagner (6.), 2:0 Gutgesell (43./FE), 3:0 Wagner (49.), 3:1 Weschta (64./FE) 3:2 Bienlein (75.) / SR: k.A.

FC Marktgraitz - SV W'/Neuengrün 2:1 (1:0)

Nach ausgeglichenem Beginn vergab Baderschneider für die Gäste nach einem Eckball die erste Möglichkeit. In der 20. Minute verwehrte der Unparteiische den Marktgraitzern einen Strafstoß. Fünf Minuten später zwang Welsch mit einem flach durch die Mauer geschossenen Freistoß den Gästetorwart zu einer Glanzparade. Beim nächsten Gegenstoß ließ ihm jedoch Bülling mit einem gefühlvollen Heber keine Chance - 1:0 (27.). Ab der 30. Minute ergriffen die "Wölfe" die Initiative, fanden aber auch nach drei Eckstößen in Folge keinen erfolgreichen Abschluss. Bis zur Halbzeit vergaben noch Herz für Marktgraitz und Schuberth für Wolfersgrün/Neuengrün Chancen.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel scheiterte Vetrovec aus kurzer Distanz am Pfosten und Heimkeeper Lauterbach. In der 69. Minute setzte sich Bülling im Strafraum gegen zwei Abwehrspieler durch und legte für Szalski auf, der das 2:0 erzielte. Nach einem Angriff in der Gegenbewegung über Baderschneider und Schmidt erzielte Letzterer per Flachschuss den Anschlusstreffer für die Gäste (76.). In den Schlussminuten besaßen beide Teams noch Chancen.uha Tore: 1:0 Bülling (27.), 2:0 Szalski (69.), 2:1 Schmidt (76.) / SR: Udo Siegfried Hahn (Trebgast).

FC Wallenfels - FC Burgkunstadt 5:0 (2:0)

In der Anfangsphase sah es nicht nach einem Heimsieg aus, denn die Gäste, die eine schnelle und spielstarke Mannschaft stellten, begannen wie die Feuerwehr und scheiterten bei mehreren Großchancen am überragend reagierenden Torwart Leipold. Nachdem ihnen jedoch aus heiterem Himmel ein Eigentor unterlaufen war, hatten sie ihr Pulver verschossen. Der FC Wallenfels, der bis dahin nur eine Statistenrolle gespielt hatte, kam besser ins Spiel und erhöhte durch Julian Leipold auf 2:0. Gestützt auf die nun bombensichere Hintermannschaft steigerten sich die Hausherren in einen Spielrausch und demontierten die nun überforderten Gäste, welche zudem eine Ampelkarte kassierten. Durch herrlich herausgespielte Treffer schraubte Wallenfels das Ergebnis auf 5:0 und löste Begeisterungsstürme bei den treuen und bislang selten verwöhnten Fans aus. stö Tore: 1:0 (19./ET), 2:0 J. Leipold (32.), 3:0 Herrmann (57.), 4:0 Köhlmann (70.), 5:0 Herrmann (83.) / SR: Jonas Kux (Lichtenfels).

DJK Lichtenfels - VfR Johannisthal 4:1 (0:1)

Beide Mannschaften erwischten einen holprigen Start. Viele Zweikämpfe und Fehlpässe prägten die ersten 20 Minuten. Mit der ersten gefährlichen Aktion erzielten die Gäste die Führung. Kurz vor der Halbzeit setzte sich Lausch geschickt im Strafraum durch, scheiterte aber am Pfosten. In Hälfte 2 ein ganz anderer Auftritt der Franken. Nach 55 Minuten erzielte Woitschitzke durch eine Direktabnahme nach einem Eckball den Ausgleich. In der Folge zeichnete sich der starke Gästekeeper mehrmals mit einigen Glanzparaden aus. In der 70. Minute war er machtlos. Endres ging über rechts auf und davon und versenkte den Ball unhaltbar im langen Eck. Die endgültige Entscheidung, als Hurec binnen einer Minute mit einem Doppelschlag auf 4:1 erhöhte. hd Tore: 0:1 Sachs (22.), 1:1 Woitschitzke (55.), 2:1 Endres (70.), 3:1 Hurec (82.), 4:1 Hurec (83.) / SR: Elmar Seeberger.

TSV Ludwigsstadt - SC Jura Arnstein 0:1 (0:0)

Bei schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Die Arnsteiner übernahmen zunächst die Initiative, ohne allerdings gefährlich zu werden. Ludwigsstadt agierte aus einer sicheren Defensive heraus und versuchte zunächst über Konter zum Erfolg zu kommen. Da der tiefe Boden spielerische Akzente kaum zu ließ, waren hochkarätige Chancen nicht zu verzeichnen. Lediglich einige Standardsituationen sorgten für etwas Gefahr.

Die zweite Halbzeit begann dann mit einem Paukenschlag. Nach einer Ecke stand ein Arnsteiner völlig frei und erzielte per Kopf das 0:1. Die Führung für die Gäste aus dem Nichts. Die Ludschter mobilisierten noch mal alle Kräfte und erarbeiteten sich auch die eine oder andere Chance, scheiterten aber entweder am guten Gästeschlussmann oder an ihrer mangelnden Chancenverwertung. Die cleveren Gäste, die bei ihren Kontern über ihre schnellen Spitzen stets Gefahr ausstrahlten, gewannen etwas glücklich, aber nicht unverdient. aw Tor: 0:1 Tremel (46.) / SR: Reiner Goldschmidt.

SCW Obermain - SpVgg Lettenreuth 1:3 (0:0)

Tore: 1:0 Halbhuber (54.), 1:1 Eberth (71.), 1:2 Beloch (86.), 1:3 Beloch (88.) / SR: Rüdiger Baierlipp.