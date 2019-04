Kreisliga: DJK Lichtenfels lässt "Wölfen" keine Chance

Es kommt Bewegung in den Tabellenkeller der Kreisliga. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Burgkunstadt am Freitag setzte der TSV Ludwigsstadt am Sonntag gegen Lettenreuth noch einen drauf und gewann sein zweites Spiel in Folge. Auch dem FC Mitwitz II gelang wieder ein Sieg. Da Johannisthal gegen Stockheim unterging, zogen die Steinachtaler am VfR in der Tabelle vorbei. Ebenso überholte der SCW Obermain nach dem Punktgewinn gegen Weißenbrunn den FC Burgkunstadt. Für eine weitere Überraschung sorgte der FC Wallenfels, der Spitzenreiter Jura Arnstein ein Remis abtrotzte. Neufang konnte davon jedoch nicht profitieren, da das Heimspiel gegen Friesen II torlos endete. DJK-SV Neufang - SV Friesen II 0:0

Die Gastgeber starteten stark in die Partie. Bereits in der 4. Spielminute hätte Lukas Wich das 1:0 erzielen müssen, doch der SV-Keeper Kirschbauer reagierte gut. In der 11. Minute hatten die Gäste aus Friesen die erste Möglichkeit. Bereits nach 15 Minuten musste der Neufanger Torwart Angles wegen einer Verletzung das Spielfeld verlassen. Bis zur Pause hatte die DJK durch einen Kopfball von Wunder und einen Flachschuss von Förtschbeck noch Chancen.

In der zweiten Halbzeit hatte Friesen die erste Möglichkeit. Einen scharf hereingegebenen Eckball konnte aber auch der Gästestürmer nicht im Tor unterbringen. Beide Manschaften hatten noch einige Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim gerechten 0:0. rei SR: Daniel Seifert (Ebern). SCW Obermain - TSV Weißenbrunn 1:1 (1:1)

Der SCWO zeigte sich nach der Derbypleite gegen Arnstein hoch motiviert und war über die gesamte Spieldauer besser. Das Chancenverhältnis: 16:3. Doch mehrfach scheiterte Weismain am Aluminium, am überragenden TSV-Torwart Weise oder an Spielern auf der Linie. In der 17. Minute wird Püls stark freigespielt und muss nur noch zum 1:0 einschieben. Zweimal hätte Püls erneut erhöhen können (26./29.). Wie aus dem Nichts der Ausgleich: Nach einem Abpraller packt Schneider aus 30 Metern den Sonntagsschuss aus und trifft mit dem einzigen Gästeabschluss der ersten Hälfte zum 1:1 (34.). Will zielt frei vor dem Torwart vorbei (39.). Püls umkurvt Weise, sein Schuss aus spitzem Winkel wird von der Linie gekratzt (42.).

Nach der Pause lässt Weise den SCWO verzweifeln. Der TSV-Keeper hält gegen Püls (54.), Hümmer, Will (88.) und Ascherl (89.) bravourös. Bei Hümmers Versuch nach einer Ecke wird wieder auf der Linie geklärt (83.). Und die typischste Szene: Nach einem Püls-Versuch fliegt der Ball erst gegen den linken, dann gegen den rechten Pfosten. Und auch der Nachschuss von Al Lami geht ans Gebälk (75.). Weißenbrunn hat auch in der zweiten Hälfte nur eine klare Chance. Pfreundner zirkelt einen Freistoß an die Latte (74.). asch Tore: 1:0 Püls (17.), 1:1 Schneider (34.) / SR: Sascha Drabek (SV Waizendorf). VfR Johannisthal - FC Stockheim 1:4 (0:1)

Den besseren Start erwischten die Gäste. Wilke vernaschte Greser im Strafraum und passte auf den frei stehenden Wittmann, der nur noch einschieben musste (6.). In der Folge blieb Stockheim weiterhin spielbestimmend. Beim Kopfball von Buckreus hatte nicht viel gefehlt (14.). Tögels Abschluss war auch nicht ungefährlich (16.). In der 23. Minute entschärfte FCS-Keeper Fleischmann einen Freistoß von Hofmann in höchster Not. Die Einheimischen hatten von nun an mehr von der Partie und spielten teilweise bis zum Sechzehner gefällig nach vorne. Richtige Hochkaräter blieben aber bis zur Pause Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Gaertig für die Heimelf per Kopf am Querbalken (48.). Bauer fasste sich kurz darauf ein Herz und hämmerte den Ball zum mittlerweile verdienten Ausgleich ins Netz (56.). Für die "Bergleute" fand Bienlein in Mayer seinen Meister (67.). Eine Zeigerumdrehung später setzte Wittmann seinen Kollegen Tögel in Szene, der den alten Abstand wiederherstellte (68.). Wieder parierte Fleischmann einen Hofmann-Standard sehenswert (75.). Bienlein sorgte dann für die Vorentscheidung (78.). Letzterer war dann als Vorlagengeber zur Stelle. Wilke erhöhte auf 4:1-Endstand (83.).mb Tore: 0:1 Wittmann (6.), 1:1 Bauer (56.), 1:2 Tögel (68.), 1:3 Bienlein (78.), 1:4 Wilke (83) /

SR: Thomas Fuchsstadt (1. FFC Hof).

DJK Lichtenfels - SV W'/Neuengrün 4:0 (1:0)

Die Heimelf übernahm von Beginn an das Kommando. In der 13. Minute hatte Bozkaya nach Querpass von Hurec die Chance zur Führung, aber alleine vor dem Keeper ging sein Versuch rechts vorbei. Weitere Möglichkeiten von Endres und Dießenbacher verfehlten ihr Ziel oder der Schlussmann der Gäste parierte hervorragend. Nach 25 Minuten die verdiente Führung, als Hurec sich im Mittelfeld den Ball erkämpfte, drei Spieler stehen ließ und gekonnt links unten einnetzte. Wolfersgrün versuchte immer wieder, sich Chancen zu erarbeiten, aber in Summe blieben die "Wölfe" harmlos. Bozkaya tauchte nach einer halben Stunde erneut alleine vor Wolf auf, doch dieser blieb Sieger.

Nach dem Wechsel fast ein Eigentor der Gäste, doch erneut reagierte der Keeper stark und klärte die Situation. Die Franken blieben dran und wurden 15 Minuten vor Schluss belohnt, als Bozkaya nach einer Flanke abgeklärt rechts unten vollendete. In der 83. Minute war es erneut Bozkaya, der nach Zuspiel von Hurec für die Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Thyroff mit einem trockenen Schuss ins rechte Eck. hd Tore: 1:0 Hurec (25.), 2:0 Bozkaya (75.), 3:0 Bozkaya (83.), 4:0 Thyroff (85.) / SR: Udo Fritzsch. TSV Ludwigsstadt - SpVgg Lettenreuth 3:1 (2:0)

In einer unterhaltsamen Kreisligapartie legten beide Mannschaften von Beginn an den Fokus mehr auf die Offensive als Defensive. So ergaben sich in den ersten Minuten gleich mehrere gute Angriffe der Gäste, jedoch ohne die nötige Präzession im Abschluss. Nach 22 Minuten fasste sich Andreas Fehn aus über 30 Metern ein Herz und jagte den Ball in den Winkel. In der Folge spielte nahezu nur noch der TSV und Christian Frunske erhöhte prompt auf 2:0 (28.). Bis zum Seitenwechsel vergaben die Einheimischen noch einige gute Chancen in Person von Feuerpfeil und Pfeiffer, teilweise parierte Kaya spektakulär.

Nach der Pause spielte der TSV weiter offensiv. In der 52. Minute nickte André Feuerpfeil eine Lippert-Flanke zum 3:0 in die Maschen. Die Gäste verkürzten in der 68. Minute auf 3:1, als sich bei einem Freistoß von Johannes Kraus die TSV-Mauer auflöste und der Ball im langen Eck einschlug. Dass in der Schlussviertelstunde keine Spannung mehr aufkam, war abermals dem fehlerfreien Torwart Sieber zu verdanken, der unter anderem bärenstark gegen Eberth im Eins-gegen-Eins hielt. Auf der Gegenseite taten sich in den letzten Minuten noch einige Chancen auf ein viertes Tor auf, die Fischbach mehrmals aus aussichtsreicher Position versiebte. jz Tore: 1:0 Fehn (22.), 2:0 Frunske (28.), 3:0 Feuerpfeil (52.), 3:1 Kraus (68.) / SR: Rouven Kerner (Trebgast). FC Marktgraitz - FC Mitwitz II 0:2 (0:1)

Die abstiegsgefährdeten Mitwitzer zeigten ausgeprägten Siegeswillen und dominierten die ersten 15 Minuten. Marktgraitz kam kaum aus der eigenen Hälfte und hatte Mühe, die aggressiv aufspielenden Gäste zu verteidigen. In der 38. Minute erzielte Wrzyciel mit einem Lupfer über Heimkeeper Lauterbauch den Führungstreffer. Die Ausgleichschance nach einen 20-Meter-Freistoß von Bülling vereitelte Torwart Ari mit einer Glanzparade.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte Routinier Markus Fischer zwei katastrophale, individuelle Abwehrfehler mit einem herrlichen Fallrückzieher zum 2:0. Drei Minuten später klärte Lauterbach einen gefährlich abgefälschten Fischer-Freistoß. Die Hausherren wirkten auch im weiteren Spielverlauf nervös und unkoordiniert und fanden gegen eine bis zuletzt kämpfende Gästemannschaft keine Mittel. Welsch konnte mit einer Rettungstat auf der Linie noch die mögliche 3:0-Führung von Wrzyciel verhindern (68.). Nach einem Lattenkracher von Heidenbluth in der 82. Minute waren die Graatzer mit der 2:0-Niederlage sogar noch gut bedient.uh Tore: 0:1 Wrzyciel (38.), 0:2 Fischer (50.) / SR: Manfred Schäfer. FC Wallenfels - SC Jura Arnstein 1:1 (1:0)

Die ersatzgeschwächte Elf des FC Wallenfels lieferte dem souveränen Tabellenführer einen großen Kampf und errang einen wichtigen Punkt. Der FC zeigte von Beginn an eine couragierte Leistung und ließ die Gäste nicht ins Spiel kommen. Eine schöne Kombination vollendete Matthias Zeitler zum verdienten Führungstreffer. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam der SC Jura besser ins Spiel, blieb jedoch erfolglos.

Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste das Kommando und beeindruckten durch ihr intensives Laufspiel, bissen zunächst aber auf Granit. Nach einer unübersichtlichen Situation kullerte der Ball jedoch zum Ausgleich über die Linie. In der Schlussphase raffte sich Wallenfels nochmals auf und erzwang einen offenen Schlagabtausch. Nachdem beide Seiten jeweils einen Lattenschuß zu verzeichnen hatten, endete die Partie mit einer Punkteteilung, die sich der FC aufgrund seiner Einsatzfreude durchaus verdiente.stö Tore: 1:0 Ma. Zeitler (25.), 1:1 (68./Eigentor) / SR: Helgert (Waldsassen).