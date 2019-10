Kreisliga: Auftakt einer Erfolgsserie für die TSF Theisenort?

Die Tabellenführung in der Kreisliga 2 hat am vergangenen Wochenende wieder gewechselt, denn der TSV Neukenroth bezwang die DJK Lichtenfels im direkten Duell mit 3:0. Der Platz an der Sonne soll natürlich am kommenden Spieltag verteidigt werden, doch auf beide Teams warten knifflige Aufgaben. Die Neukenrother empfangen vor heimischem Publikum den SV Friesen II. Beim TSV ist man nach dem 1:1 im Hinspiel gewarnt. Auch die Lichtenfelser haben eine große Herausforderung vor der Brust. Sie müssen auswärts beim ASV Kleintettau ran. Beim Hinspiel im August endete das Aufeinandertreffen mit 4:4.

Hinter den beiden Spitzenmannschaften hat die SpVgg Lettenreuth durch die 1:3-Pleite gegen Ludwigsstadt den dritten Platz an die punktgleichen Weißenbrunner verloren. Gelingt ihnen diesmal gegen Schlusslicht Steinberg der Befreiungsschlag nach vier Niederlagen in Serie? Matthias Wich, der Trainer der TSF Theisenort, gibt seine Einschätzungen für diesen Spieltag.

Samstag, 14 Uhr

ASV Kleintettau (7./24) - DJK Lichtenfels (2./31)

"Kleintettau ist sehr heimstark und wird versuchen, über den Kampf gegen die DJK zu punkten. Das gelingt ihnen, wenn sie es schaffen, Bozkaya aus dem Spiel zu nehmen. Sie erkämpfen sich so ein 2:2."

SpVgg Lettenreuth (4./28) -TSV Steinberg (16./11)

"Beide Mannschaften sind es gewohnt, auf einem kleinen Platz zu spielen. Es wird ein umkämpftes Spiel, das am Ende 1:1 Unentschieden ausgeht."

Samstag, 16 Uhr

SCW Obermain (5./27) - SV W'/Neuengrün (9./23)

"Weismain wird dieses Spiel aufgrund seiner körperlichen Präsenz deutlich mit 4:1 gewinnen."

Sonntag, 14 Uhr

FC Burgkunstadt (13./20) -TSV Ludwigsstadt (15./15)

"Falls Sieber, Wäcker und Fischbach wieder mitspielen können, werden sie in diesem Spiel den Unterschied machen. Ich tippe auf ein 2:1 für Ludwigsstadt."

TSV Neukenroth (1./33) - SV Friesen II (8./24)

"Ich wünsche den Neukenrothern, dass ihre Superserie weitergeht und denke, dass sie gegen die schwer zu bespielende Landesliga-Reserve aus Friesen mit 3:1 gewinnen werden."

FC Lichtenfels II (12./20) - FC Stockheim (10./21)

"In diesem Spiel müsste sich am Ende die individuelle Klasse in der Offensive der Stockheimer auszahlen. Damit müssten die Stockheimer mit 2:1 gewinnen."

FC Marktgraitz (14./16) - TSF Theisenort (11./21)

"Uns steht in Marktgraitz ein sehr schwieriges Auswärtsspiel bevor. Wir möchten den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen und auch bei den Graatzern was holen. Ich denke, wir haben am Ende mit 3:2 die Nase vorn."

TSV Weißenbrunn (3./28) - DJK-SV Neufang (6./26)

"Ich hoffe, mein Heimatverein kann den Ausfall von Brendel gut kompensieren und die drei Punkte am Leßbach behalten. Daher tippe ich auf ein 3:1."

Hier spricht der Kreisliga-Coach - Heute mit Matthias Wich (TSF Theisenort)

Nach zwei starken Jahren in der Kreisklasse ist die TSF Theisenort in dieser Saison wieder zurück in der Kreisliga - und legte gleich fulminant los. Nach einem Erfolgslauf zu Beginn stand man nach dem sechsten Spieltag sogar an der Tabellenspitze. Seitdem ging es für die Mannschaft von Trainer Matthias Wich aber steil bergab. In den folgenden zehn Spielen fuhr sie lediglich fünf Zähler ein und rutschte so bis auf den zwölften Tabellenplatz ab. Diese Negativserie beendete man am vergangenen Wochenende mit dem 3:2-Sieg gegen den FC Lichtenfels II.

War der Erfolg gegen Lichtenfels der erhoffte Befreiungsschlag?

Matthias Wich:

"Positiv betrachtet sind wir bereits seit fünf Spielen ungeschlagen, und das mit Auswärtsspielen in Lettenreuth, Neukenroth und Kleintettau. Ich denke schon. Wir hatten harte Wochen hinter uns, mit bitteren Niederlagen, die unterschiedliche Gründe hatten. Allerdings hatten wir stets eine gute Stimmung in der Mannschaft, und wir haben uns immer sehr gut in die letzten Spiele gekämpft."