Kreisklassen: SG Rothenkirchen/Pressig rettet Punkt in letzter Sekunde

In der Kreisklasse 4 nutzte die SG Rothenkirchen/Pressig die Niederlage des SV Steinwiesen am Donnerstag nicht und kommt gegen Gundelsdorf über ein 2:2 nicht hinaus. Im Tabellenkeller feierte der SV Reitsch einen Kantersieg beim FC Unter-/Oberrodach, während der VfR Schneckenlohe in der Kreisklasse 2 überraschend beim Schwabthaler SV punktet.



SG Rothenkirchen/Pr. - TSV Gundelsdorf 2:2 (1:1)

In der ersten Hälfte war die Heimelf die spielbestimmende Mannschaft, jedoch blieb man in der Offensive zu harmlos. Aus dem Nichts fiel nach einem Fehler in der Hintermannschaft das 0:1 durch Lindner. Kurz darauf trug die Heimelf einen Konter schnell über S. Müller vor. Dieser schickte Fiedler steil, der zum Ausgleich einschoss. Nach dem Seitenwechsel ließ das Niveau auf beiden Seiten immer mehr nach. Und wieder gingen die Gäste in Front. Einen abgefälschten Freistoß wehrte Hammerschmidt noch ab, doch Förtsch traf im Nachschuss. Erst mit dem Schlusspfiff erzielte die Heimelf per Freistoß durch Böhnlein den Ausgleich. had

Tore: 0:1 Lindner (28.), 1:1 Fiedler (33.), 1:2 Förtsch (68.), 2:2 Böhnlein (90.+3) / SR: Schnapp (Isling)



SV Buchbach - FC Wacker Haig 3:4 (2:1)

Tore: 1:0 J. Löffler (3.), 1:1 Günther (11.), 2:1 Rutkowski (15.), 2:2 Günther (53./FE), 2:3 A. Kopp (76.), 2:4 L. Kopp (80.), 3:4 M. Löffler (87.) / SR: Redl



FC Unter-/Oberrodach - SV Reitsch 0:6 (0:1)

Tore: 0:1 Drews (43.), 0:2 Drews (69.), 0:3 Möckel (71.), 0:4 Detsch (74.), 0:5 Drews (89.), 0:6 Wisneswski (90.) / SR: Burger



FC Hirschfeld - TSV Windheim 3:1





Kreisklasse 2

Schwabthaler SV - VfR Schneckenlohe 0:0

SR: Reubel



Von den restlichen Spielen lag zu Redaktionsschluss leider noch kein Spielbericht vor.