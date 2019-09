Kreisklasse 4: TSV Windheim und Spielertrainer Bernd Unger trennen sich

Bernd Unger ist nicht mehr Spielertrainer des Kreisklassisten TSV Windheim. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. "Die Zusammenarbeit mit dem Spielertrainer wurde im beiderseitigen Einvernehmen beendet", schreibt der TSV-Vorstand in einer Mitteilung. Wer die Windheimer künftig trainieren wird, ist offen.

Zudem nahm der Verein Stellung zu den Vorkommnissen beim Ligaheimspiel gegen die SG Nordhalben am 9. Spieltag der Kreisklasse 4 am 8. September. Ausgangspunkt war - wie berichtet - ein Zweikampf zwischen dem Windheimer Torwart Unger und einem Nordhalbener Stürmer gewesen. Anschließend war es zu einer Tätlichkeit seitens des Windheimers am Nordhalbener Stürmer gekommen, für die er letztlich mit Rot vom Platz gestellt wurde. Der SG-Spieler sah Gelb. In der Folge war es zu Rudelbildungen und Handgreiflichkeiten gekommen. Die Polizei Ludwigsstadt hatte daraufhin Ermittlungen wegen Körperverletzungen und Beleidigungen aufgenommen. Letztlich hatten die Spieler der SG Nordhalben das Spielfeld verlassen. Der Schiedsrichter Andreas Schnapp brach daraufhin die Partie in der 89. Minute beim Stand von 4:4 ab.

Zu den Vorkommnissen äußerst sich der TSV Windheim wie folgt: "Durch die vorgefallenen Ereignisse beim Kreisklassenspiel TSV Windheim - SG Nordhalben wurde der Ruf des TSV Windheim schwer geschädigt. Der TSV Windheim distanziert sich ausdrücklich von jeglicher Form von Gewalt auf Fußballplätzen und in der Gesellschaft, da sie weder den demokratischen Grundwerten, noch dem Fair-Play-Gedanken entspricht. Bei allen, die in irgendeiner Weise Schaden durch die Vorkommnisse erlitten haben, entschuldigt sich der TSV Windheim in aller Form."

Auf Nachfrage des Fränkischen Tags sagte TSV-Fußball-Abteilungsleiter Markus Neubauer: "Wir haben intern viel diskutiert. Unger kam auch auf uns zu und wir haben uns dann gemeinschaftlich für eine Trennung entschieden. Seine Tätlichkeit sieht er auch klipp und klar ein. Generell kann man bei solchen Vorkommnissen insgesamt aber nicht nur einem die Schuld geben."

Für weitere Nachfragen war Bernd Unger am Dienstag nicht zu erreichen. Eine Wertung des Spiels durch das Sportgericht lag ebenfalls noch nicht vor.

Unger hatte Windheim im Sommer 2018 als Spielertrainer übernommen. Unter ihm landete der TSV in der Saison 2018/19 auf dem Relegationsrang 14 und steht aktuell auf Rang 12. dob