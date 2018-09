Kreisklasse 4: TSV Wilhelmsthal setzt sich gegen SG Kleintettau II durch

Keine Veränderung an der Tabellenspitze der Kreisklasse 4. Der TSV Steinberg und der TSV Neukenroth gewannen ihre Partien jeweils mit 4:1. Steinwiesen setzte sich mit einem 5:0-Kantersieg an den dritten Platz. Der TSV Wilhelmsthal und der FC Unter-/Oberrodach holten wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. FC U'/Oberrodach - SV Reitsch 2:1 (1:1)

In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel hatten die Gastgeber den besseren Start und gingen durch Sohr 1:0 in Führung (8.). Trotzdem war ihnen eine gewisse Nervosität anzumerken, weil aufgrund der Tabellensituation ein Sieg eingefahren werden musste. Wie so oft, war das Spiel der Heimelf von schlechter Ballannahme und -mitnahme sowie Abspielfehlern und technischer Defizite geprägt. Darauf beruhte auch die Unsicherheit in der Hintermannschaft.

Dies führte auch kurze Zeit später zum Ausgleich der Gäste. Nach einem Eckball konnte Drews ungehindert einschießen (13.). In der Folgezeit wogte das Spiel hin und her. Torchancen waren bis zur Halbzeit Mangelware.

Gleich nach Wiederanpfiff hatte Sohr die erneute Führung auf dem Fuß. Aber er konnte das Zuspiel nicht erreichen. Danach war Reitsch für eine kurze Zeit die spielbestimmende Mannschaft, ohne daraus Kapital zu schlagen. Gegen Ende des Spiels lief es in den Reihen der Heimelf besser. Dubiel schoss in aussichtsreicher Position den Ball knapp am Gästetor vorbei (75.). Kevin Matthes traf mit einem schönen Linksschuss nur das Außennetz. Man hatte sich schon mit einem Unentschieden abgefunden, da gelang Christopher Gampert nach einem schönen Spielzug mit dem Schlusspfiff der Siegtreffer (90.). Letztlich sprang ein dreckiger 2:1-Sieg für die Gastgeber heraus.

Einziger Wermutstropfen für den FCU: Dmitri Sokolov zog sich eine schwere Verletzung zu und wird längere Zeit ausfallen.

pgn Tore: 1:0 Sohr (8.), 1:1 Drews (13.), 2:1 Gampert (90.) / SR: Wolfgang Reich (Ebern).

FC Hirschfeld - FC Burggrub 4:1 (1:1)

Der FCH ging von Beginn an druckvoll auf das gegnerische Tor zu und wollte schnell den Führungstreffer erzielen. Jedoch markierten die Gäste in der 8. Minute durch einen Freistoß aus etwa 30 Metern das 0:1. Trotz des Gegentreffers hielt die Heimmannschaft an ihrem Vorhaben fest und spielte weiter energisch auf das Gästetor. In der 38. Spielminute erzielte Johannes Roth den Ausgleich.

Nach der Halbzeitpause kam die Heimelf erhobenen Hauptes zurück auf das Spielfeld. In der 49. Minute stellte Tobias Müller per Elfmeter auf 2:1 für Hirschfeld. Mit der Führung im Rücken spielte der FCH weiter munter nach vorne und erzielte in der 63. Minute nach schöner Vorarbeit von Florian Brückner durch Johannes Roth das 3:1. Den Schlusspunkt setzte Altan Yürük per Freistoß in der 69. Minute. Hirschfeld gewann das Spiel verdient mit 4:1 und bleibt somit vor heimischer Kulisse ungeschlagen. mgr Tore: 0:1 Kessel (8.), 1:1 Roth (38.), 2:1 Müller (49./FE), 3:1 Roth (63.), 4:1 Alp. Yürük (69.) / SR: Nikolai Hiesl. SV Steinwiesen - FC Wacker Haig 5:0 (2:0)

Das Ergebnis täuscht und gibt nicht den wahren Spielverlauf wieder. Bereits die Pausenführung war glücklich. Haig war lange Zeit des Spiels läuferisch stärker und aggressiver und die Steinwiesener Abwehr hatte das eine oder andere Mal damit Schwierigkeiten. Nur der Haiger Abschlussschwäche, darunter zwei Riesenchancen in der 38. und 41. Minute, als man das leere Tor aus kurzer Distanz nicht traf, hatte Steinwiesen die Pausenführung zu verdanken. Beide Treffer fielen in der Haiger Drangperiode durch klassische Konter. Das 1:0 durch Hoderlein, der von Hollendonner in die Gasse geschickt wurde und der zweite Treffer nach Flankenlauf von Gloystein und Simon brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten.

Auch nach der Pause war Haig spielbestimmend und hatte weitere gute Möglichkeiten. Erneut durch einen Konter über die rechte Seite fiel der dritte Treffer aus kurzer Distanz und danach gab sich Haig geschlagen. Als Hollendonner dann im Strafraum gefoult wurde, hieß es 4:0 und den Schlusspunkt setzte wieder Hollendonner mit einem Konter, wobei er noch den Torwart ausspielte. Tore: 1:0 Hoderlein (28.), 2:0 A. Simon (41.), 3:0 L. Hollendonner (63.), 4:0 F. Simon (79./FE), 5:0 L. Hollendonner (84.) / SR: Rüdiger Saake (Bayreuth).

FC Seibelsdorf - TSV Gundelsdorf 0:3 (0:1)

Zur Kirchweih kamen die Gäste im Endspurt noch zu einem klaren Sieg. Ein krasser Abwehrfehler führte nach zehn Minuten zur schnellen Führung. Bei ausgeglichenem Verlauf erspielten sich die Platzherren bis zur Pause kaum nennenswerte Torchancen. Die keineswegs überzeugenden Gäste kamen erst in der Schlussphase gegen die aufgerückte FC-Abwehr zum entscheidenden 2:0 durch Stieler. Derselbe Akteur verwandelte danach noch einen berchtigten Foulelfmeter zum verdienten Gästesieg. mg Tore: 0:1 Weich (10.), 0:2 Stieler (80.), 0:3 Stieler (87./FE) / SR: Klaus-Jürgen Dinkel (Itzgrund). TSV Neukenroth – SV Gifting 4:1 (3:0)

Das spannende, trotz beiderseits hohen Einsatzes jederzeit faire Verfolgerduell entschied Neukenroth verdient für sich. Die Gäste kombinierten bis zum Strafraum sehr gefällig, bereiteten aber der Abwehr des TSV um den souveränen Scheiblich keine ernsthaften Probleme. Die Gastgeber wirkten insgesamt zielstrebiger und sorgten nach Treffern von Nickol, der mit einer raffinierten Bogenlampe erfolgreich war, Beez und Rebhan schon bis zur Halbzeitpause für eine Vorentscheidung.

Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams zunächst, ehe der TSV nach Tim Wachters Kopfballtreffer zum 4:0 eine Drangperiode einleitete, in welcher vier Großchancen vergeben wurden. Die nie aufsteckenden Gäste erzielten durch eine gekonnte Einzelleistung von Maximilian Zapf in der 88. Minute den leistungsgerechten Endstand. wel Tore: 1:0 Nickol (12.), 2:0 Beez (27.), 3:0 Rebhan (40.), 4:0 T. Wachter (75.), 4:1 M. Zapf (88.) / SR: Norbert Gäbelein (Mainleus).

TSV Wilhelmsthal - SG Kleintettau II/B. 3:1 (2:1)

Von Anfang an wollte die Heimelf den Gegner aus dem Oberland unter Druck setzen, was zunächst nicht so richtig gelang. Und so ging die SG in der 11. Minute in Führung, als Dündar aus knapp 20 Metern abzog und den Ball ins lange Eck schoss, wobei Heimtorwart Neder bei diesem Tor nicht ganz schuldlos war.

Der TSV schüttelte sich kurz und gab kurze Zeit später die Antwort: Marco Schlee flankte mustergültig aus dem Halbfeld und Wünsch nickte erfolgreich ein. Nach gut einer halben Stunde tankte sich wiederum Wünsch in den Sechszehner und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Marcel Adam ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte das 2:1 per Foulelfmeter. Kleintettau versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, jedoch kamen sie nicht zwingend genug zu Torchancen, und so ging man mit 2:1 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit wurde der Druck der Heimelf immer größer, jedoch versäumten sie es trotz guter Einschussmöglichkeiten, den Deckel drauf zu machen. Grebner scheiterte zunächst am Pfosten, kurze Zeit später traf er nur das Außennetz.

Eine missglückte Fußabwehr durch einen Gästespieler landete in der 79. Minute bei Wünsch, der nicht lange fackelte und den Ball zum 3:1 einschoss. Es passierte dann nicht mehr viel, Kleintettau fand kein Mittel mehr, die Heimabwehr zu knacken, und so ging die Partie auch in dieser Höhe verdient 3:1 für den TSV zu Ende.

Schiedsrichter Becher leitete die Partie weitestgehend gut, wobei er aber teilweise zu kleinlich in seinen Entscheidungen war und so manches Fragezeichen über den Köpfen der Spieler auslöste. mn Tore: 0:1 Gündar (11.), 1:1 Wünsch (18.), 2:1 Adam (33./FE,), 3:1 Wünsch (79.) / SR: Dieter Becher.

SG Rothenkirchen/Pr. - TSV Windheim 8:0 (3:0)

Die SG zeigte über die gesamte Spielzeit hinweg Einbahnstraßenfußball auf das Tor der Gäste. Nachdem der TSV-Keeper zweimal gegen Bienlein retten konnte, war er gegen den Abschluss von Schubert in der 12. Minute machtlos. Mit schönen Kombinationen kamen die Hausherren zu zahlreichen weiteren Chancen. Zwei davon nutzten Schubert und Fiedler zu einer Drei-Tore-Führung. Etwa fünf Minuten vor der Halbzeit hatten die Gäste die Möglichkeit zu verkürzen, der Windheimer Angreifer zielte jedoch knapp über die Latte.

Gegen eine in allen Belangen überlegene Heimelf kamen die Gäste in Halbzeit 2 nur zu sporadischen Vorstößen. Auf der anderen Seite führten weitere Treffer von Fiedler, Brandl, O. Daum und zweimal Schubert zum 8:0-Endstand. mm Tore: 1:0 Schubert (15.), 2:0 Schubert (26.), 3:0 Fiedler (37.), 4:0 Fiedler (50.), 5:0 Schubert (55.), 6:0 Schubert (62.), 7:0 Daum (76.), 8:0 Schubert (89.) / SR: Frank Löwlein. SCR Steinbach/W. - TSV Steinberg 1:4 (0:2)

Der Favorit aus Steinberg versuchte von Anfang an, das Spiel zu kontrollieren. Der ersatzgeschwächte SCR setzte auf eine kompakte Defensive, um mit dem ein oder anderen Konter vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen.

Nach einer halben Stunde erzielten Kraus und Sidibe unter Mithilfe der heimischen Abwehrreihe innerhalb kurzer Zeit zwei Tore. Der Doppelschlag zeigte seine Wirkung bei den Steinbachern, die eine Zeit lang brauchten, diesen zu verdauen. Kurz vor der Pause hatte Fischer eine gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer, scheiterte jedoch am Gästekeeper.

Kurz nach Wiederanpfiff zeigte der souverän leitende Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Zwosta zum 1:2. Der SCR war jetzt besser im Spiel und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Die 120 Zuschauer am Bauersberg sahen eine umkämpfte Begegnung und ein unglückliches 1:3 aus Sicht der Rennsteigtruppe, das in deren Drangphase fiel. Nach einem unnötigen Einsteigen im Strafraum gab es diesmal auf der anderen Seite einen Elfer, den Zeiss zum 1:4 verwandelte. sche Tore: 0:1 Kraus (29.), 0:2 Sidibe (31.), 1:2 Zwosta (50./FE), 1:3 Eigentor (70.), 1:4 Zeiss (80./FE) / SR: Sebastian Ehrlicher