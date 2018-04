Kreisklasse 4: SV Steinwiesen tankt Selbstvertrauen vor Topspiel

Vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen Wallenfels ist der SV Steinwiesen bis auf neun Punkte an den Tabellenführer herangerückt. Der FC Hirschfeld holt in einem dramatischen Heimspiel drei wichtige Punkte.



FC Unter-/Oberrodach - SV Steinwiesen 0:3 (0:2)



Im Großen und Ganzen lassen sich die 90 Minuten leicht zusammenfassen. Die Gäste waren über die gesamte Spieldauer zwingender und erarbeiteten sich in Halbzeit Eins eine zu diesem Zeitpunkt komfortable 2:0-Führung. In Halbzeit Zwei ein ähnliches Bild, wobei vor allem auf das Ende hin die stark ersatzgeschwächten Hausherren immer weiter in die Defensive gedrängt wurden. Folgerichtig auch das finale Tor durch den Steinwiesener Spielertrainer Gloystein. Leider passten sich alle Akteure Mitte der zweiten Hälfte spielerisch den nicht besonderen Witterungsverhältnissen an. mib



Tore: 0:1 Hollendonner L. (18.); 0:2 Hoderlein (34.); 0:3 Gloystein (84.) / SR: Michael Löffler (ATSV Gehülz) / Zuschauer: 116



FC Seibelsdorf - TSV Gundelsdorf 0:1 (0:0)

Bei äußerst widrigen Wetterverhältnissen standen sich vor spärlicher Zuschauerkulisse zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Bei gleichverteilten Spielanteilen gelang es weder den Hausherren noch den Gästen während des gesamten Spieles, sich entscheidende Torchancen herauszuarbeiten. Und so glaubte man schon an ein leistungsgerechtes Unentschieden. Allerdings erahnte zu diesem Zeitpunkt niemand die Dramatik, die in der Schlussphase noch folgen sollte. Zunächst erzielte Gästestürmer Blinzler in der 85. Minute durch einen wahren Sonntagsschuss den Führungstreffer für Gundelsdorf. Danach warfen die Gastgeber nochmal alles nach vorne und drängten auf den Ausgleich. Fast wäre dieses Bestreben auch von Erfolg gekrönt worden, denn sie erhielten in der allerletzten Minute per Foulelfmeter noch die Remischance. Allerdings flog der Gästetorhüter in die richtige Ecke und hielt den Ball und die wichtigen Punkte für Gundesldorf fest. eng



Tor. A. Blinzler 0:1 (85. Min.) / SR: Fritzsch (Weischlitz)



FC Hirschfeld - SV Reitsch 4:3 (2:0)

Das Spiel begann zerfahren, wobei die Heimelf eine optische Feldüberlegenheit besaß. In der 27. Minute besorgte Kundrat die Führung für die Heimelf, welche man in den folgenden Minuten hätte ausbauen müssen, jedoch stand zweimal die Latte im Weg (32./34.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Müller auf 2:0, als er den gegnerischen Torwart geschickt tunnelte. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Gäste zunächst windbedingt durch einen 35-Meter-Freistoß (52.) , bevor erneut Kundrat nach einem Abpraller den alten Abstand wiederherstellte (57.). Ein weiterer direkt verwandelter Freistoß der Gäste, sowie ein abgefälschter Schuss aus 18 Metern sorgten in der Schlussphase für den überraschenden Ausgleich nie aufgebender Gäste. Als sich alle bereits mit einem Remis abgefunden hatten, sorgte der eingewechselte Büttner in der Nachspielzeit nach einem Getümmel im Strafraum für den am Ende etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg der Gastgeber (90.) her



Tore: 1:0 Kundrat (27.), 2:0 Müller (43.), 2:1 Möckel (52.), 3:1 Kundrat (57.), 3:2 Drews (68.), 3:3 Trukenbrod (88.), 4:3 Büttner (90 +3.) / SR: Franz Klement (Rehau)



FC Wacker Haig - TSV Windheim 5:1 (1:1)

Im Spiel der Tabellennachbarn erspielten sich die Hausherren von Beginn an ein optisches Übergewicht und gingen mit dem ersten gut vorgetragenen Angriff nach einer schönen Flanke von Zottmann durch Quiner in Führung 88.). Auch in der Folge erspielten sich die Wackeraner noch einige gute Gelegenheiten, die aber allesamt nichts einbrachten. In der 34. Minute kam es dann zum äußerst kuriosen Ausgleich, als der Gästetorhüter weit abschlug und der Ball auf dem glitschigen Rasen hoch absprang und zum 1:1 im Netz landete (34.).



Nach der Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Dennoch dauerte es bis zur 68. Minute, ehe Zottmann nach einem weiten Ball geschickt seinen Körper einsetzte und die Gastgeber aus kurzer Distanz erneut in Führung brachte. Auch Windheim hatte noch einige Gelegenheiten zum Anschlusstreffer zu kommen, die beste in der 78. Spielminute durch Duman. Doch im direkten Gegenzug stellte Quiner auf 3:1, als er nach einem abprallenden Ball am schnellsten reagierte. Kurz vor dem Ende erhöhte wiederum Quiner mit einem Elfmeter auf 4:1 und setzte mit seinem vierten Treffer am heutigen Tag nach schöner Vorlage von Gebhardt den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame Partie. kop

Tore: 1:0 Quiner (8.), 1:1 Piekacz (34.), 2:1 Zottmann (60.), 3:1 Quiner (78.), 4:1 Quiner (83.), 5:1 Quiner (87.) / SR: Christoph Hetzel