Kreisklasse 4: SV Gifting unter Zugzwang

In der Kreisklasse 4 steht am kommenden Wochenende ein Doppelspieltag auf dem Programm. Besonders auf den FC Wallenfels warten schwere Brocken. Er muss am Freitag beim Tabellendritten SV Steinwiesen antreten und trifft am Sonntag auf den Zweiten TSV Wilhelmsthal. Überhaupt stehen am Sonntag spannende Partien an, denn es kommt zu direkten Duellen zwischen den sechs Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 7.

Gifting hinter den Erwartungen

Jannik Löffler, Kapitän der SG Kleintettau II/Buchbach, hat am Freitag jedoch noch eine andere Partie auf der Rechnung: Gifting gegen Unter-/Oberrodach. "Ich habe Gifting stark eingeschätzt und vor der Saison eigentlich getippt, dass sie um den Aufstieg spielen. Ihr Spiel bei uns war unglücklich, da müssen sie eindeutig mehr machen, wenn sie Aufstiegsambitionen haben. Daher müsste Gifting am Freitag schon gewinnen. Deshalb wird es auch ein gutes Spiel", sagt Löffler.

Trotzdem glaubt er, dass die Rodacher am Ende die Nase vorn haben werden: "Ich schätze, dass sie vorneweg marschieren und zusammen mit Gundelsdorf um die ersten Plätze spielen werden. Von daher sehe ich sie am Freitag auch in der Favoritenstellung", prognostiziert Löffler.

Mit Derbysieg absetzen

Löfflers Mannschaft spielt am Freitag im Derby gegen Windheim. Beide rangieren im unteren Mittelfeld und können sich mit einem Dreier von den Abstiegsrängen absetzen. "Für beide Teams geht es um den Klassenerhalt, und das ist dafür ein wichtiges Spiel. Wir wollen einen Dreier holen, das ist die klare Zielsetzung. Ich tippe auf ein enges Spiel, in dem es auf Kleinigkeiten ankommt und es mehr über den Kampf geht. Wer da die bessere Mannschaft ist, wird gewinnen." Zwei Tage später steht gleich das nächste richtungsweisende Nachbarduell mit dem TSV Tettau an.

Die SG Kleintettau II/Buchbach existiert in dieser Form erst seit der vergangenen Saison. Der Verein hat sich in der Kreisklasse 4 etabliert und will versuchen, auch in diesem Jahr die Klasse zu halten. Für die Zukunft sieht Löffler die Spielgemeinschaft aber gut aufgestellt: "Ich gehe davon aus, dass unsere SG dauerhaft Bestand hat, weil das sehr gut funktioniert. Ich bin selber noch Trainer im Jugendbereich und kann sagen, dass da im nächsten Jahr ein paar richtig gute Spieler rauskommen. Von daher haben wir richtig viel Potenzial. Klar ist aber, dass es um den Klassenerhalt geht. Es ist wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen."