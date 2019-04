Kreisklasse 4: SV Gifting klettert weiter nach oben

Der SV Gifting und der TSV Neukenroth schieben sich über Ostern in der Kreisklasse 4 auf Platz 3 und 4 vor. Im Tabellenkeller rutscht der FC Unter-/Oberrodach auf den Relegationsrang ab.

FC Burggrub - TSV Gundelsdorf 1:0 (0:0)

Nach zwei Minuten gab es einen Freistoß für den FC, der mittig auf den Gundelsdorfer Schlussmann kam und keine Gefahr brachte. Nach 27 Minuten kam der TSV erstmals gefährlich vors Tor, wo Stieler nach einem schönen Heber erst an Sünkel scheitert und dann im Nachschuss weit am Tor vorbei schoss. In der 35. Minute Freistoß für die Heimmannschaft: Kalb bringt die Kugel auf Grünbeck, diese geht vom Pfosten ins Aus. Zwei Minuten später dezimierten sich die Gäste durch ein wiederholtes Foulspiel. Dies sah man dem anschließenden Spielverlauf aber nicht an. In der 45. Minute steckte Kotschenreuther gekonnt auf Grünbeck durch. Mit einem Lupfer erzielte er das 1:0.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es auf beiden Seiten noch Torchanchen, die aber meistens zu überhastet oder zu unkonzentriert ausgespielt wurden. In der 84. Minute musste auch ein Spieler der Heimmannschaft wegen groben Foulspiels das Feld verlassen. ck Tor: 1 :0 Grünbeck (45.) / SR: Marcel Bock (Eicha).

FC Wacker Haig - FC U'/Oberrodach 4:2 (2:1)

In einem über weite Strecken mäßigen Kreisklassenspiel versuchten die Gastgeber von Beginn an das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die Gäste standen tief und agierten mit weiten Bällen auf den schnellen Stürmer Dubiel. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Baierlein, bei dem der Torwart alles andere als gut aussah, musste Quiner den Ball nur noch über die Linie drücken. Wenig später stand wiederum der Gästetorwart im Blickpunkt: Ein scheinbar harmloser Ball rutschte diesem durch die Handschuhe, so dass der durchgelaufene Quiner erneut nur den Ball zum 2:0 über die Linie befördern musste. Detsch hätte nach einem Eckball erhöhen können, doch dessen Kopfball wurde auf der Linie gerettet. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der glückliche Anschlusstreffer, als ein Haiger Verteidiger einen Freistoß unterschätzte und der durchgelaufene Dubiel eiskalt vollstreckte.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Wackeraner sofort die Reaktion auf den Anschlusstreffer: Lukas Kopp setzte sich im 16-Meter-Raum durch und legte quer für Detsch, der ins lange Eck einschob. Die Unterrodacher kamen jedoch kurz darauf zum Anschlusstreffer, als ein weiter Ball erneut unterlaufen wurde und Dubiel einnetzte. Die Haiger hatten anschließend mehrere Möglichkeiten, den Sack zuzumachen, doch dies geschah erst durch Detsch mit einem Distanzschuss.mv Tore: 1:0 S. Quiner (18.), 2:0 S. Quiner (30.), 2:1 T. Dubiel (45.), 3:1 J. Detsch (46.), 3:2 T. Dubiel (49.), 4:2 J. Detsch (86.)

SR: Johannes Börner (Mainleus).

TSV Steinberg - TSV Neukenroth 3:4 (1:1)

Die Gäste waren in der Anfangsphase über weite Strecken das aktivere Team. Der heimische TSV gestaltete ab Mitte der ersten Halbzeit das Geschehen ausgeglichener und bekam in der 42. Minute einen Foulelfmeter, den Trainer Zeiß zur 1:0-Führung verwandelte. Der Jubel hielt nur kurz, denn postwendend erzielte Neukenroth den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich durch Lieb. Nach der Pause bestimmten die Gäste das Spiel und erzielten in der 67. Minute das 1:2 . Fünf Minuten später schoss Geiger den Ausgleich für seine Farben. In den letzten zehn Minuten wurde den 180 Zuschauern noch einiges geboten. Zunächst gingen die Gäste durch Werner wieder in Front. Steinberg gab jedoch nicht auf und markierte in der 89. Minute den erneuten Ausgleich durch Peter. Steinberg hätte mit dem Punkt zufrieden sein können, ging jedoch durch den nicht unverdienten 3:4-Siegtreffer der Neukenrother von Felix Maurer endgültig K.O. sg Tore: 1:0 Zeiß (42./FE), 1:1 Lieb (43.), 1:2 Wachter (67.), 2:2 Geiger (72.), 2:3 Werner (82.), 3:3 Peter (89.), 4:3 Maurer (90.) / SR: Alfred Pflefka.

TSV Windheim - SV Reitsch 2:2 (2:0)

Die Hausherren kontrollierten in der ersten Halbzeit klar die Begegnung, und Benni Rebhan erzielte nach sieben Minuten die Windheimer Führung. Danach waren die Einheimischen spielbestimmend, während bei den Reitschern kaum etwas zusammenlief. Ihr Spiel war geprägt von vielen Fehlpässen, so dass sie kaum Torgefahr ausstrahlten. Als Benni Rebhan mit dem Pausenpfiff das 2:0 gelang, wähnten sich die Windheimer schon als sichere Sieger.

Warum Windheim im zweiten Abschnitt das Fußballspielen komplett einstellte, bleibt ein Rätsel. Es war weder Laufbereitschaft noch konsequentes Zweikampfverhalten zu erkennen. So wurde Reitsch immer stärker und kam prompt durch Michael Detsch mit einem fulminanten Schuss ins lange Eck zum Anschlusstreffer. Mit einem unnötigen Platzverweis schwächten sich die Windheimer selbst. Die Gäste witterten nun Morgenluft, und erneut erzielte Michael Detsch - allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position - den Ausgleich. Der TSV musste in den Schlussminuten froh sein, wenigstens einen Punkt zu behalten. oc Tore: 1:0 Rebhan (7.), 2:0 Rebhan (45.), 2:1 Detsch (65.), 2:2 Detsch (72.) / SR: Nikolai Hiesl (TSV Schmölz).

SV Gifting - FC Seibelsdorf 5:0 (3:0)

In einem schwachen Spiel erzielten die Gastgeber gegen den ersatzgeschwächten Gegner einen standesgemäßen Sieg. Bereits nach vier Minuten eröffnete Thomas Gareis den Torreigen nach flacher Hereingabe von Förtsch. Auch danach hatten die Gastgeber Möglichkeiten, jedoch scheiterte Scholz zunächst am Gästekeeper (15.), und als er fünf Minuten später ein Tor erzielte, entschied der Schiedsrichter auf Abseits. So sorgte Dressel für das 2:0, als er die Flanke von Schnappauf per Direktabnahme ins gegnerische Tor beförderte (23.). Während die Gäste in der ersten Halbzeit keine Torchance hatten, erhöhte Zwosta nach Zuspiel von Dressel auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit ließ das Niveau immer mehr nach, und Scholz erhöhte nach einem der wenig gelungenen Spielzüge auf 4:0 nach Querpass von Gareis. Neder sorgte für den Endstand, als er trocken einnetzte, nachdem die Gästeabwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatte (66.). Die Gastgeber müssen sich aber in den kommenden Spielen erheblich steigern, wollen sie noch in den Kampf um den Relegationsplatz eingreifen. jr Tore: 1:0 Gareis (4.), 2:0 Dressel (13.), 3:0 Zwosta (29.), 4:0 Scholz (56.), 5:0 Neder (66.) / SR: Andreas Schuschke (TSV 1920 Trebgast).

FC Hirschfeld - SV Steinwiesen 1:3

Zu diesem Spiel lagen bei Redaktionsschluss weder Spielbericht noch Statistiken vor.

TSV Wilhelmsthal - SCR Steinbach 2:1 (1:0)

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit wenigen Höhepunkten. Abspielfehler, mangelnde Zweikampfführung, fast schon Lustlosigkeit war zu erkennen. Die Gäste versuchten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, kamen auch teilweise gut durchs Mittelfeld, aber zwingende Chancen kamen dabei nicht heraus. Bei der Heimelf waren lange Bälle in die Spitze an der Tagesordnung. Mitte der ersten Hälfte kam Steinbach gefährlich in den gegnerischen Strafraum, jedoch konnte die vielbeinige Abwehr den Ball aus der Gefahrenzone schlagen. Kurz danach kamen sie nach einer scharfen Hereingabe zu einer guten Kopfballmöglichkeit, jedoch köpfte Zwosta den Ball weit am Gehäuse vorbei. Nach 35 Minuten die bis dahin unverdiente Führung des Heimteams durch Müller, der einen Lapsus des Gästeverteidigers nutzte und die Kugel aus 20 Metern ins lange Eck unterbrachte.

Die zweite Halbzeit sah nicht viel besser aus. Nach 55 Minuten dann der Ausgleich durch Fischer, der ein gutes Zuspiel in die Tiefe ins lange Eck einschob. Es wurde jetzt etwas lebendiger auf dem Spielfeld. Müller schoss den Ball an den Außenpfosten und Welsch ans Außennetz. Eine Viertelstunde vor dem Ende drang Wünsch gefährlich in den Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den Strafstoß schoss der Gefoulte selbst souverän.TSV Tore: 1 :0 Müller (35.), 1:1 Fischer (58.), 2:1 Wünsch (75./FE) / SR: Gunter Ernst.

Spiele vom Samstag

SG Kleintettau II/B. - SV Gifting 1:6 (0:3)

Der Aufstiegsaspirant aus Gifting brachte mit schnellen Kombinationen die Heimelf früh in Bedrängnis. In der 12. Minute köpfte Zapf nach einem Eckball am langen Posten frei ins Tor. Zwei Minuten später erhöhte Scholz auf 2:0. Die Heimelf versuchte sich zu befreien, aber die langen Bälle kamen postwendend zurück. Durch ein unglückliches Eigentor ging es mit 0:3 in die Pause. Danach traute sich die Heimelf mehr zu und erzielte durch Akbas den Anschlusstreffer. Kurz danach erhöhte Gifting durch den starken Zapf auf 1:4 und nach zwei kapitalen Fehlpässen noch auf 1:6. jl Tore: 0:1 Zapf (12.), 0:2 Scholz (14.), 0:3 (26./ET), 1:3 Akbas (61.), 1:4 Zapf (67.), 1:5 Zapf (75.), 1:6 Gareis (81.) / SR: Wolfgang Rupprecht.

TSV Wilhelmsthal - FC Burggrub 6:4 (2:2)

Das Spiel begann mit einem fulminanten Distanzschuss des Gästestürmers Zäther, der nicht lang fackelte und den Ball aus gut 30 Metern zum 0:1 in Winkel drosch. Die Heimelf musste sich kurz schütteln, und nach etwa 20 Minuten gelang ihr der Ausgleich durch Welsch. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gäste zum 1:2, als Langer ein schönes Zuspiel in die Tiefe einschob. Kurz vor der Pause war es wiederum Welsch, der zwei Verteidiger narrte und ohne Probleme zum 2:2 einschob. Nach der Pause kamen die Grüber besser aus der Kabine und erzielten durch Zäther das 2:3. Nur etwa fünf Minuten später dann aber wieder der Ausgleich durch Philipp Montag. Nach einer Stunde gelang der Heimelf der Führungstreffer. Welsch zirkelte einen Freistoß über die Mauer. Als dann wieder der überragende Stürmer Welsch das 5:3 erzielte, war die Gegenwehr der bis dahin aufopferungsvoll kämpfenden Grüber gebrochen. Jannik Müller sogar noch auf 6:3. Einen Handelfmeter in der 90. Minute nutzte Grünbeck zur Ergebniskosmetik.TSV Tore: 0:1 Zäther (8.), 1:1 Welsch (21.), 1:2 Langer (32.), 2:2 Welsch (40.), 2:3 Zäther (48.), 3:3 Ph. Montag (53.), 4:3 Welsch (57.), 5:3 Welsch (63.), 6:3 Müller (70.), 6:4 Grünbeck (90./HE) / SR: Willi Odenbach.

SG Rothenkirchen/Pr. - FC Seibelsdorf 7:1 (1:0)

Von Beginn an drängte die Heimelf nach vorne und erspielte sich viele Chancen. Eine davon nutzte Philipp Schubert in der 5. Minute zum 1:0. Danach verfiel die Heimelf wieder in die Muster der vergangenen Spiele und baute den Gegner auf. Nach dem Wechsel kam die Heimelf verändert aus der Kabine und nahm nun das Heft wieder in die Hand. Philipp Schubert (50.) und Hanna (57.) schraubten das Ergebnis auf 3:0 hoch, ehe die Gäste durch Vilinger, der ungestört durch die heimische Abwehrreihe spazierte, Ergebniskosmetik betrieben. (61.) Nachdem wiederum Hanna erhöhte (73.), traf kurz darauf Jonas Zwosta in seinem ersten Spiel für die Herren zum 5:1 (75.). Einen weiteren Treffer steuerte noch Philipp Schubert bei (80.) und den Schlusspunkt setzte Oliver Daum per Foulelfmeter (87.). ch Tore: 1:0 P. Schubert (5.), 2:0 P. Schubert (50.), 3:0 Hanna (57.), 3:1 Vilinger (61.), 4:1 Hanna (73.), 5:1 J. Zwosta (75.), 6:1 P. Schubert (80.), 7:1 O. Daum (87./FE) / SR: Johannes Börner (Mainleus).

SCR Steinbach am Wald - TSV Windheim 0:2 (0:1)

Beide Mannschaften starteten zunächst engagiert in das Derby, egalisierten sich aber im Mittelfeld. Die erste Chance hatte der TSV mit einem Freistoß, der im Fangzaun landete. Auf der anderen Seite setzte Förtsch einen Kopfstoß knapp über das Tor. Ein abgefälschter Kopfball von Blinzler brachte die Gäste in Führung. Das Aufbauspiel des SCR hatte bis dato viel Luft nach oben, auch die Defensive zeigte Unsicherheiten. Windheim war in den Zweikämpfen viel präsenter. Nach Wiederanpfiff wurden die Hausherren etwas stärker, vergaben aber ihre Chancen zu leichtfertig. Ein Konter unter Mithilfe der Einheimischen brachte das 0:2. Aufgrund der schwachen Leistung des SCR geht ein verdienter Sieg.ds Tore: 0:1 Blinzler (27.), 0:2 Blinzler (72.) / SR: Andreas Schnapp.

SV Steinwiesen - TSV Steinberg 0:3 (0:0)

Steinberg hatte mehr vom Spiel, auch weil Steinwiesen zuerst auf Torsicherung bedacht war und die Räume eng machte. Nach guten Chancen auf beiden Seiten drängte Steinberg, aber Steinwiesen hielt dagegen. In der 49. Minute hatte Steinwiesen nochmals Glück, aber dann machte Steinberg binnen vier Minuten alles klar. In der 58. Minute fiel aus einer harmlosen Situation heraus die Gästeführung, und der Ball landete noch abgefälscht im Tor. Der zweite Treffer fiel im Anschluss einer Ecke mit einem flachen Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze aus. Steinwiesen hatte zwar noch eine gute Möglichkeit, aber Steinberg erzielte nach einem missglückten Abwehrversuch den dritten Treffer. rr Tore: 0:1 Sidibe (58.), 0:2 Scherbel (62.), 0:3 Sidibe (78.) / SR: Hohberger (Selbitz).

FC Hirschfeld - FC Wacker Haig 1:1 (1:0)

Hirschfeld erzielte durch einen abgefälschten Freistoß in der 6. Minute die Führung. Nach 22 Minuten scheiterte Müller frei vorm Gästetorwart. Die erste Torchance erarbeitete sich Haig in der 30. Minute nach einer Unkonzentriertheit der Heimabwehr. Von da an hatte Haig mehr Spielanteile und baute immer mehr Druck auf.

Auch nach der Halbzeitpause startete Haig druckvoll und erarbeitete sich zahlreiche Tormöglichkeiten. In dieser Phase rettete der hervorragende FC-Torwart Wojak mehrmals. In der 60. Minute erzielte Günther per Elfmeter den verdienten Ausgleich. Kurz darauf hatte der FC durch einen Entlastungsangriff von Förtsch eine weitere Chance. Im Gegenzug scheiterte Haig wiederholt an Torwart Wojak, der sich im Anschluss schwer verletzte. In der 90. Minute parierte der eingewechselte Torwart Schadeck einen Schuss aus kurzer Distanz. mg Tore: 1:0 Alt. Yürük (6.), 1:1 Günther (60./FE) / SR: Niko Mäusbacher.

TSV Gundelsdorf - SV Reitsch 1:1 (0:0)

Von Anfang an wurden die Zuschauer bei diesem Derby mit gutem, schnellem Fußball verwöhnt. Beide Mannschaften wollten das Spiel bestimmen, und deshalb entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel. In der zweiten Hälfte änderte sich an der Spielverteilung nichts, nur Gundelsdorf ging mit einem sehenswerten Schuss von Stieler in Führung. Reitsch glich aber nach vier Minuten durch Wisnewski zum leistungsgerechten 1:1 aus. sp Tore: 1:0 Stieler (47.), 1:1 Wisnewski (51.) / SR: Norbert Mamedow ( Breitengüßbach).

FC U'/Oberrodach - TSV Neukenroth 0:5 (0:4)

Tore: 0:1 Lieb (3.), 0:2 Lieb (16.), 0:3 Maurer (18.), 0:4 Wachter (36.), 0:5 Maurer (53.) / SR: Gerd Rieß.