Kreisklasse 4: Schlagerspiel zum Rückrundenauftakt

Am 16. Spieltag kommt es in der Kreisklasse 4 zu einem Topspiel: Tabellenführer SV Gifting spielt zuhause gegen den direkten Verfolger, die SG Gundelsdorf/Reitsch. Ein Sechs-Punkte-Spiel, in welchem der Verfolger auf keinen Fall verlieren darf, soll der Anschluss nach ganz vorne nicht abreißen. Im Hinspiel holte die Spielgemeinschaft vor heimischem Publikum immerhin einen Punkt gegen die Giftinger, die Partie endete 2:2.

"In diesem Topspiel der Woche treffen mit Gifting und Gundelsdorf/Reitsch zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. Das wird sehr interessant", sagt der Kapitän des FC Burggrub, Steffen Kessel. Er glaubt aber, dass sich der Tabellenführer diesmal durchsetzen wird: "Ich tippe auf einen knappen Sieg der Giftinger."

Neuer Torwart als Heilsbringer?

Ganz andere Sorgen plagen hingegen den FC Burggrub. Nach einer Halbserie stehen für den Tabellenletzten gerade einmal drei Pünktchen zu Buche. Diese fuhr er am 11. Spieltag durch einen 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Wilhelmsthal ein. Alle anderen Partien gingen verloren. Eine Bilanz, die in der Rückrunde zumindest ein bisschen aufgehübscht werden soll. An der offensichtlichen Schwachstelle, der Defensive mit 80 Gegentoren, wurde in Burggrub gearbeitet.

"Wir müssen die vielen Fehler hinten abstellen. Dafür haben wir mit Leon Börner einen neuen Tormann verpflichtet, der wird uns dabei auch eine Hilfe sein. Unser bisheriger Stammkeeper Kevin Sünkel ist weg und anfangs hat uns jemand ausgeholfen, der aber kein gelernter Torwart war", erklärt Kessel. Aufgrund dieser Umstände nimmt der Kapitän den Schlussmann auch in Schutz. "Das lag dann nicht an ihm, sondern grundsätzlich an unserem Abwehrverhalten", sagt Kessel.

Kellerduell in Windheim

Die nächste Chance auf Zählbares bietet sich den Burggrubern am Wochenende beim Auswärtsspiel in Windheim. "Das wird eine schwierige Aufgabe gegen den TSV, aber für uns ist jedes Spiel schwierig. Windheim müssten wir eigentlich schlagen, wenn wir die Klasse halten möchten. Wir müssen und wollen drei Punkte holen. Ich schätze uns so ein, dass wir sie auch holen. Auch, wenn wir das in dieser Saison noch nicht oft unter Beweis stellen konnten", blickt Kessel voraus.