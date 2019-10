Kreisklasse 2: VfR Johannisthal unterliegt knapp im Spitzenspie

Die Erfolgsserie des FC Kronach in der Kreisklasse 2 geht weiter. Nach dem 5:1-Erfolg gegen Aufsteiger FC Hochstadt ist der FCK nun seit fünf Spielen ungeschlagen. Der VfR Johannisthal musste nach der Heimniederlage im Topspiel die Spitzenposition an den FC Altenkunstadt abgeben. Verfolger bleiben Neuses und Oberlangenstadt. Im Tabellenkeller feierte der TSV Weißenbrunn einen knappen Auswärtserfolg, während der SV Fischbach schon die elfte Saisonniederlage erlitt.

In der Kreisklasse 1 feierte die SG Sonnefeld II/Schneckenlohe trotz vier Treffern keinen Auswärtssieg in Neuensorg.

Kreisklasse 2

FC Kronach - FC Hochstadt 5:1 (3:0)

In einer einseitigen Partie erzielte Sinisa Schott schon in der 2. Minute mit einer Einzelaktion aus spitzem Winkel den Führungstreffer für den FCK. Lukas Kraus (7.) und Andre Zapf (42. erhöhten noch vor der Halbzeitpause auf 3:0.

Mit einem Freistoß aus etwa 20 Metern verkürzte Fabian Homut auf 3:1 (58.). Mit einem berechtigten Strafstoß erzielte Lukas Beierwaltes das 4:1 (62.). Den 5:1-Endstand stellte erneut Kraus kurz vor Spielende her. In einem sehr fairen Spiel, mit dem der gute Schiedsrichter keine Probleme hatte, hätte der Sieg durchaus noch höher ausfallen können, da der FC Kronach weitere klare Torchancen nicht verwertete. kl Tore: 1:0 Schott (2.), 2:0 Kraus (7.), 3:0 Zapf(42.), 3:1 Homuth (58.), 4:1 Beierwaltes (62.), 5:1 Kraus / SR: Sandro Do Adro (VfB Kulmbach).

SV Neuses - Schwabthaler SV 1:0 (1:0)

In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld. SV-Spieler Hummel traf nach einer knappen Viertelstunde die Latte. In der 37. Minute drang der schnelle Hummel in den Strafraum ein und kam frei zum Schuss. Er setzte den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Kurz vor dem Wechsel wurde Höfner im Strafraum durch ein Foul gestoppt. Den Strafstoß verwandelte Trukenbrod gewohnt souverän.

Kurz nach der Pause brachte Gästekeeper Schorn bei einem Schuss von Moser gerade noch die Fingerspitzen an den Ball. Keine zehn Minuten später streifte ein Schuss von Schedel knapp am Gehäuse vorbei. In der 63. Minute kam Moser nach einer Ecke an den Ball. Doch auch sein Schuss ging Zentimeter am Pfosten vorbei. Die Neuseser gingen mit ihren Chancen zu leichtfertig um. Kurz darauf hechtete Torwart Muhozi nach einem Ball, der wohl ins Toraus gegangen wäre. Da er den Ball nur abprallen ließ, blieben die Gäste in Ballbesitz. Bei der darauf folgenden Hereingabe bekam ein Neuseser Verteidiger den Ball an die Hand. Torwart Muhozi machte allerdings mit einer super Parade beim fälligen Elfmeter seinen vorherigen Fehler wieder wett. In der Folge hatten die Gäste mehr Zug zum Tor, blieben aber ungefährlich. In einer hitzigen Schlussphase blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. as Tore: 1:0 Trukenbrod (44./FE) / SR: J. Strauch (Coburg).

SSV O'/Unterlangenstadt -Siedl. Lichtenfels 3:2 (1:1)

Schon nach drei Minuten nutzte Wieczorek einen fatalen Fehler des Gästetorwarts zum 1:0. In den folgenden Minuten konnten sich die Lichtenfelser nicht befreien und verteidigten viele Angriffe. Nach 15 Minuten zeigte sich auch die Borussia das erste Mal gefährlich, konnte aber mit einigen Standards Torwart Walther nicht überwinden. Einen provozierten Elfmeter wenige Minuten vor der Pause nutze Karch zum überraschenden 1:1.

Gleich nach dem Seitenwechsel erzielte Hagel mit einem Sololauf durch die SSV-Defensive die 1:2-Führung. Nun waren die Hausherren wie ausgewechselt und der Gegner beherrschte das Spiel. Mit sehr guten Paraden von Walther und jeder Menge Glück konnte der SSV den knappen Rückstand bis kurz vor Ende halten. In der Schlussphase drückte der SSV noch einmal und erzielte in der 87. Minute durch Samer das 2:2. In der Nachspielzeit sorgte Schubert mit einem sicher verwandelten Elfmeter für einen sehr glücklichen Heimsieg.rüg Tore: 1:0 Wieczorek (3.), 1:1 Karch (39./FE.), 1:2 Hagel (48.) 2:2 Samer (87.), 3:2 Schubert (90./ FE.) / SR: Wolfgang Rupprecht (Weitramsdorf).

VfR Johannisthal - FC Altenkunstadt/W. 0:1 (0:0)

Im Topspiel hatte Gästeakteur Schultheis die erste Großchance: Aus wenigen Metern zielte er knapp daneben (2.). Auf der Gegenseite parierte Oppel gegen Denegri (6.). Nach schönem Zuspiel von Lindner verzog Mayer in aussichtsreicher Position (23.). Auch der Altenkunstadter Wachter hatte mit seinem Schuss aus der Drehung keinen Erfolg (33.). Bis zur Pause sahen die zahlreichen Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit leichten Feldvorteilen für die Heimelf.

Gleich nach dem Seitenwechsel setzte sich FC-Stürmer Fischer durch und legte quer auf Wachter. Letzterer vergab die Riesenchance kläglich (47.). Dann tauchte Lindner alleine vor Oppel auf. Der Gästekeeper blieb per Fußabwehr Sieger (51.). In der 54. Minute umspielte Wachter den VfR-Keeper und markierte das 1:0. Mayer für den VfR stellte in der Folge sein Visier zu hoch ein (68.).

Hofmann prüfte wiederum Oppel, der den strammen Abschluss abwehrte (74.). Einen weiteren Treffer für die Gäste pfiff der Unparteiische wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurück (82.). In der Schlussphase dezimierten sich die Gäste mit Gelb-Rot (85.), brachten das Ergebnis aber sicher über die Runden. mb Tore: 0:1 Wachter (54.) / SR: Dirk Spielvogel (FC Coburg). SG Roth-Main - SV Fischbach 3:0 (2:0)

Die Heimmannschaft nutzte die erste Möglichkeit und ging nach fünf Minuten durch Gröbel in Führung. Wenig später scheiterte Bara

kzai knapp. Bis zur Halbzeit spielte hauptsächlich die Heimelf und Barakzai erhöhte auf 2:0 (23.).

In Hälfte 2 pflügte der SG-Torwart Alexander Kleuderlein einen langen, gefährlichen Ball herunter und entschärfte damit nach 54 Minuten einen nennenswerten Angriff der Gäste. 20 Minuten vor Schluss machte Gröbel alles klar und versenkte einen Freistoß direkt ins kurze Eck. Das durchschnittliche Kreisklassen-Duell beendete die Heimelf souverän mit 3:0. fol Tore: 1:0 Gröbel (5.), 2:0 Barakzai (23.), 3:0 Gröbel (69.) / SR: Heinrich Reindt. SpVgg Isling - TSV Weißenbrunn II 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Tauber (50.) / SR: Jürgen Renner. FC Roth - TSV Küps 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Stägemeier (37.), 0:2 Kättner (73.) / SR: Rene Lepke.

Kreisklasse 1

TSV Neuensorg - SG Schneckenlohe 4:4 (2:2)

Tore: 0:1 (ET/5.), 1:1 Hanke (19.), 2:1 Lischka (39.), 2:2 Herring (44.), 3:2 Pompe (58.), 4:2 Lischka (61.), 4:3 Günnel (63.), 4:4 Beyer (70.) / SR: Sven Pircher.