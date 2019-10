Kreisklasse 2: SV Neuses sichert Sieg kurz vor Schluss

Erst in der Schlussphase konnte der SV Neuses in der Kreisklasse 2 einen 0:1-Rückstand gegen den FC Hochstand noch in einen Heimsieg ummünzen. Der TSV Weißenbruinn II hielt gegen Spitzenreiter FC Altenkunstadt/Woffendorf zunächst gut mit, brach in der zweiten Halbzeit jedoch ein. Eine klare Niederlage setzte es für den TSV Küps beim Schwabthaler SV. Auch der FC Kronach und der SV Fischbach mussten Niederlagen einstecken.

Das Spiel zwischen dem SSV Ober-/Unterlangenstadt und der SpVgg Isling wurde abgesagt.

In der Kreisklasse 1 feierte die SG Sonnefeld II/Schneckenlohe einen klaren Auswärtserfolg beim SC Sylvia Ebersdorf II und ist damit bereits seit vier Spielen ungeschlagen.

Kreisklasse 1

SC Sylvia Ebersdorf II - SG Schneckenlohe 0:3 (0:0)

In einem schwachen Spiel mit hoher Fehlpassquote auf beiden Seiten und kaum Torszenen sorgte der Schiedsrichter, der sich dem niedrigen Niveau der Partie anpasste, für den einzigen Aufreger der ersten 45 Minuten: Nachdem Knauer bei seinem Alleingang Richtung Tor vom letzten Abwehrspieler der Gäste gefoult wurde, ließ er unverständlicherweise weiterspielen.

Nach der Pause gingen die Gäste nach schwachem Abwehrverhalten durch Kappenberger in Führung (49.) . Zwischen der 50. und 70. Minute hatten die Platzherren dann dreimal die Möglichkeit zum Ausgleich. In der Folge bot der SC Fußball zum Abgewöhnen. Und so kamen die Gäste, die wahrlich auch keine Bäume ausrissen, durch Höhn (71.) und Günnel (74.) zu einem ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg. jv Tore: 0:1 Kappenberger (49.), 0:2 Höhn (71.), 0:3 Günnel (74.) / SR: Roland Fertsch.

Kreisklasse 2

Schwabthaler SV - TSV Küps 3:0 (0:0)

Die Heimelf begann stark und hatte schon in den ersten zehn Minuten drei sehr gute Möglichkeiten. Der Gästetorwart sah nach einem Foul an Gründel außerhalb des Sechzehners vom guten Schiedsrichter Rot (15.). In der Folgezeit wurden die Gäste in ihre Spielhälfte zurückgedrückt, aber bis auf einige Schüsse, die das Ziel verfehlten oder von der Abwehr abgeblockt wurden, tat sich bis zum Pausenpfiff nichts mehr. Nach 50 Minuten vergab Senger eine gute Möglichkeit. Nach einem schönen Spielzug köpfte Geldner eine präzise Flanke von Gründel zum 1:0 ein (54.). Beim 2:0 schoss Reinhard nach einer kurzen Ecke ein (75.). Nur eine Minute später wurde Gründel im Sechzehner gefoult, den Elfmeter verwandelte er selbst sicher zum 3:0. Bei einem der wenigen Vorstöße des Gastes traf Glier alleine vor dem Heimkeeper nur den Pfosten (88.). dil Tore: 1:0 Geldner (54.), 2:0 Reinhard (75.), 3:0 Gründel (76./FE) / SR: Steffen Pietsch (Seßlach).

VfR Johannisthal - FC Roth 6:1 (2:0)

Die Heimelf traf gleich in der 5. Minute zur 1:0-Führung. Lindner schickte Frederik Denegri, der die Ruhe behielt und dem Gästekeeper keine Chance ließ. Zehn Minuten später spielte sich VfR-Akteur Trutschel sehenswert durch die gegnerische Abwehr. Seine Ablage auf Hofmann konnte Letzterer nicht verwerten. Lindner erhöhte in der Folge auf 2:0 (26.). Zuvor war Frederik Denegri per Heber am Querbalken gescheitert. Bis zur Halbzeitpause sahen die Zuschauer eine Partie auf überschaubarem Niveau.

Nach dem Seitenwechsel war Lindner mit einem Solo zur Stelle - 3:0 (50.). Danach hatte Mayer für Johannisthal kein Glück im Abschluss (66.). Kurz darauf wurde den Gästen ein berechtigter Foulelfmeter zugesprochen. Jäger verwandelte sicher zum 3:1 (68.).

Den alten Abstand stellte Lindner nach Traumpass von Mayer wieder her (73.). Bauer scheiterte beim nächsten Angriff der Hausherren am Außenpfosten, doch wenige Sekunden später netzte Joker Geßlein zum 5:1 ein (75.). Nach schönem Zusammenspiel zwischen Frederik Denegri und Lindner erzielte der Spielertrainer seinen vierten Treffer zum 6:1-Endstand (88.). mb Tore: 1:0 F. Denegri (5.), 2:0 Lindner (26.), 3:0 Lindner (50.), 3:1 Jäger (68.), 4:1 Lindner (73.), 5:1 Geßlein (75.), 6:1 Lindner (88.) / SR: Markus Morgner (SV Coburg-Ketschendorf).

TSV Weißenbrunn II - FC Altenkunstadt/W. 2:8 (2:3)

Der TSV bot dem Tabellenführer in den ersten 25. Minuten Paroli und ließ nicht viel zu. Erst nach einem Fehler des Weißenbrunner Torwarts gingen die Gäste in Führung. Doch bereits fünf Minuten später glich der TSV aus. Nachdem Buckreuss im Strafraum zu Fall gekommen war, verwandelte Tauber den fälligen Strafstoß sicher. Nach einem Konter bediente Schramm Spielertrainer Sesselmann, der zum 2:1 vollstreckte. Durch einen Doppelschlag kurz vor Pausenpfiff kam der Tabellenführer noch zur glücklichen Führung.

In der zweiten Hälfte übernahmen dann die Gäste eindeutig das Spielgeschehen und münzten ihre spielerische Überlegenheit auch in Tore um. So erzielten sie einen lockeren und auch in der Höhe verdienten 8:2-Sieg, weil Weißenbrunns "Zweite" in der zweiten Hälfte hoffnungslos unterlegen war. ps Tore: 0:1 Natterer (25.), 1:1 Tauber (30./FE), 2:1 Sesselmann (38.), 2:2 Fischer (42.), 2:3 Schultheis (43.), 2:4 Wachter (55.), 2:5 Natterer (59./FE), 2:6 Wachter (65./ET), 2:7 Fischer (75.), 2:8 Dinkel (79.) / SR: Dieter Wagner (Hollfeld).

SV Neuses - FC Hochstadt 2:1 (0:0)

Der SV tat sich schwer, denn der FC verteidigte mit der kompletten Mannschaft. In der 11. Minute verpasste Maximilian Schedel nur knapp den Ball, in der 25. Minute legte Hummel nach schönem Solo quer auf Moser, doch dieser verzog.

Bei der einzigen Torchance des FC verfehlte der Neuseser Torwart den Ball, der Gegner schoss jedoch übers Tor (27.) Mosers Versuch lenkte FC-Torwart Passauer noch mit den Fingerspitzen über das Tor (40.). Nach einer scharfen Flanke von Schedel köpfte Moser nur an die Latte (43.).

Nach dem Wechsel ging in den ersten Minuten nicht viel für den SV. Hochstadt verteidigte, Neuses bewegte sich zu wenig und suchte oft zu spät den Abschluss. Wie aus dem Nichts erzielte Wendel in der 69. Minute das 0:1. Neuses wachte nun auf und Trukenbrod erzielte nach einem Freistoß 1:1 Ausgleich (83.). Eine Minute vor dem Ende erzielte Rebhan nach einem Freistoß aus 30 Metern von Trukenbrod den 2:1-Endstand. cs Tore: 0:1 Wendel (69.), 1:1 Trukenbrod (83.), 2:1 Rebhan (89.) / SR: Thomas Heinlein.

FC Baiersdorf - SV Fischbach 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Müller (22./Elfmeter), 1:1 Dorsch (24.), 2:1 Abedidoost (65.) / SR: Christian Lange.

FC Kronach - SpVgg Obersdorf 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 Pannier (10.), 0:2 Schmitt (16.), 1:2 Kraus (79.) / SR: Jürgen Strauch.