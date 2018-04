Kreisklasse 2: Gipfeltreffen beim TSV Neukenroth und brisante Derbys

Der FC Wallenfels, bislang souveräner Tabellenführer der Kreisklasse 4, kann am Sonntag mit einem Sieg im Topspiel gegen den TSV Neukenroth einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Davon profitieren könnten auch die Verfolger aus Gifting und Rothenkirchen/Pressig, die direkt aufeinandertreffen.



Der Spieltag beginnt mit einem von insgesamt vier Derbys an diesem Wochenende in Kleintettau.





Sonntag, 13.30 Uhr

ASV Kleintettau II - TSV Tettau



Im Derby geht es für den TSV Tettau (15. Platz/16 Punkte) um mehr als nur Prestige. Der TSV braucht im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt, so wie schon im Hinspiel beim 1:1. Ein erster Auswärts-Dreier in dieser Saison ausgerechnet gegen den zuletzt schwächelnden Lokalrivalen (8./25) könnte beim Aufsteiger neue Kräfte freisetzen.



Sonntag, 15 Uhr

TSV Gundelsdorf - TSV Windheim



Die Gundelsdorfer (9./23) kassierten über Ostern gleich zwei 0:4-Niederlagen bei den beiden Topteams aus Wallenfels und Neukenroth, auch ist man nach nach der Winterpause bislang noch ohne Torerfolg. Das sollte sich gegen Windheim (7./33) nun ändern, um den Abstand von sechs Punkten zum Relegationsplatz 14 nicht noch weiter zu verringern.



FC Burggrub - FC Wacker Haig



Die Negativ-Serie geht beim FC Burggrub (13./17) auch nach der Winterpause weiter: Sechs Niederlagen gab es nun schon in Folge. Im Derby gegen Haig (6./34) soll nun endlich die Trendwende gelingen. Im Hinspiel ging man beim 0:3 allerdings leer aus.



SV Buchbach - FC Hirschfeld



Die gleiche Niederlagen-Serie weist der Tabellenletzte Buchbach auf (11). Der SV erwartet zum Kellerduell mit dem FC Hirschfeld (12./17) jedoch eine Mannschaft, die beim 4:1 gegen Unterrodach am Samstag bereits einen Befreiungsschlag landen konnte und auch beim Hinspiel dieses Derbys einen 7:1-Kantersieg feierte.



FC Unter-/Oberrodach - FC Seibelsdorf



Die Unterrodacher (14./17) wittern nach dem 2:1 bei Wacker Haig am Ostermontag wieder Morgenluft. Mit einem Sieg im Nachbarduell gegen den FC Seibelsdorf (11./19) könnten sie diesen in der Tabelle überholen und die Abstiegsränge wieder verlassen. Im Hinspiel verlor man aber deutlich mit 1:4.



SV Steinwiesen - SV Reitsch



Die Steinwiesener (3./44) holten über die Feiertage die volle Punktausbeute und könnten mit einem Sieg auf Platz 2 klettern, sollte Neukenroth das Spitzenspiel am Sonntag nicht gewinnen. Die Gäste (10./19) bereiteten dem Favoriten aber bereits beim knappen 0:1 im Hinspiel Probleme und wollen ihre magere Auswärtsbilanz (vier Punkte) aufbessern.



SG Rothenk./Pressig - SV Gifting



Es ist das Duell der Verfolger, in dem die Gäste (4./43) momentan wohl die besseren Karten haben, denn sie sind mit drei Siegen perfekt aus der Winterpause gestartet. Und auch das Hinspiel ging schon mit 3:1 an die Giftinger. Die Gastgeber (5./41) werden es dem SV jedoch nicht einfach machen, dazu werden beide Teams auf einen Ausrutscher des TSV Neukenroth hoffen.



Sonntag, 16 Uhr

TSV Neukenroth - FC Wallenfels



Dieser steht nämlich auf dem Relegationsrang 2 mit 45 Punkten und empfängt den Tabellenführer (56). Dabei begegnen sich auch die besten Sturmreihen der Liga: Die Wallenfelser haben mit 71 Toren drei mehr erzielt als Neukenroth. Gleichzeitig gastiert auch der zweitbeste Torschütze Matthias Zeitler (18 Tore) beim Top-Torschützen Felix Maurer (29 Tore). dob