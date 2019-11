Junioren starten in Kronach in die Hallensaison

Der Startschuss für die Hallensaison in der Kronacher Dreifachturnhalle am Schulzentrum fällt am Wochenende, wenn die Junioren in die Vorrunden ihrer Hallenkreismeisterschaften im Spielkreis Coburg/Kronach/Lichtenfels starten. Die A- bis D-Junioren spielen am Samstag und Sonntag jeweils eine Vorrundengruppe aus.

Anders als in den vergangenen Jahren werden die Turniere heuer von Beginn an landkreisübergreifend ausgetragen. Grund dafür sind immer weniger gemeldete Mannschaften. Es wird nur noch in Vorrunden und Endrunden gespielt, Zwischenrunden wird es nicht mehr geben. An den Endrunden nehmen jeweils zehn Mannschaften teil.

Bei den A- und B-Junioren gibt es insgesamt vier Vorrundengruppen, die in Kronach, Bad Rodach, Ebersdorf und Neustadt stattfinden. Die C- und D-Junioren spielen in fünf Gruppen. Jeweils eine wird in Bad Rodach, Ebersdorf und Neustadt ausgetragen sowie zwei in Kronach.

A-Junioren

Die A-Junioren beginnen am Samstag ab 15.30 Uhr. Aus dieser Gruppe Kronach qualifizieren sich die zwei Erstplatzierten für die Endrunde. Gleiches gilt für die anderen drei Gruppen. Zusätzlich qualifiziert sich der beste Drittplatzierte aus den Gruppen Kronach, Bad Rodach und Ebersdorf, ein Freilos erhielt der Endrunden-Ausrichter FC Bad Rodach.

Aus dem Landkreis steigen später noch die SG Theisenort (in Ebersdorf) und die JFG Rennsteig (in Neustadt) in das Turnier mit ein.

B-Junioren

Den Auftakt in der Halle machen die B-Junioren am Samstag ab 12 Uhr. Aus der Kronacher Gruppe qualifizieren sich die drei Erstplatzierten für die Endrunde. Gleiches gilt für die Gruppe Neustadt (mit JFG Rennsteig). Aus den Gruppen Bad Rodach und Ebersdorf (mit SG Mitwitz) kommen jeweils die besten zwei weiter.

C-Junioren

Am Sonntag starten die C-Junioren ab 15.30 Uhr in ihre Hallenkreismeisterschaft. Die beste Mannschaft aus dieser Gruppe Kronach 1 fährt zur Endrunde. Dazu die zwei Erstplatzierten aus der Gruppe Kronach 2, die am Samstag, 21. Dezember, in der Dreifachturnhalle spielt.

Aus den verbleibenden drei Gruppen qualifiziert sich jeweils der Sieger. Zusätzlich kommen die drei besten Gruppenzweiten aus Neustadt, Bad Rodach, Ebersdorf und dem ersten Kronacher Turnier am Sonntag weiter. Die JFG Rödental erhielt als Ausrichter der Endrunde ein Freilos.

D-Junioren

Ab 12 Uhr spielen am Sonntag die D-Junioren der ersten Kronacher Gruppe. Aus ihr qualifizieren sich die zwei stärksten Teams für die Endrunde. Gleiches gilt für die zweite Kronacher Gruppe, die am Sonntag, 22. Dezember, in der Dreifachturnhalle spielt sowie für die Gruppe Neustadt (mit FC Stockheim).

Aus den Turnieren in Bad Rodach und Ebersdorf kommt jeweils der Erstplatzierte weiter und dazu der beste Zweitplatzierte. Endrunden-Ausrichter TSV Staffelstein erhielt ein Freilos. red

Das Hallenprogramm am Wochenende in der Kronacher Dreifachturnhalle am Schulzentrum

A-Junioren

Gruppe Kronach:

JFG GW Frankenwald, (SG) DJK-SV Neufang, (SG) TSV Neukenroth, (SG) SV Neuses, JFG Oberes Rodachtal. Die ersten Spiele:

Neufang - GW Frankenwald (15.30 Uhr), Neukenroth - Neuses (15.43 Uhr), Oberes Rodachtal - Neufang (15.56 Uhr). Zeit und Ort:

Samstag, 30. November, in der Dreifachturnhalle Kronach.

B-Junioren

Gruppe Kronach:

JFG GW Frankenwald, FC Kronach, DJK-SV Neufang, TSV Neukenroth, JFG Oberes Rodachtal, (SG) TSV Steinberg. Die ersten Spiele:

Neufang - Neukenroth (12 Uhr), Kronach - Steinberg (12.13 Uhr), Rodachtal - GW Frankenwald (12.26 Uhr) Zeit und Ort:

Samstag, 30. November, in der Dreifachturnhalle Kronach.

C-Junioren

Gruppe Kronach 1:

(SG) FC Kronach, (SG) TSV Küps, (SG) TSV Neukenroth, JFG Oberes Rodachtal, TSV Steinberg. Die ersten Spiele:

Steinberg - Kronach (15.30 Uhr), Neukenroth - Oberes Rodachtal (15.43 Uhr), Küps - Steinberg (15.56 Uhr). Zeit und Ort:

Sonntag, 1. Dezember, in der Dreifachturnhalle Kronach.

D-Junioren

Gruppe Kronach 1:

(SG) FC Altenkunstadt, (SG) FC Kronach, (SG) FC Mitwitz, JFG Oberes Rodachtal, (SG) FC Redwitz, (SG) TSV Wilhelmsthal. Die ersten Spiele:

Redwitz - Kronach (12 Uhr), Mitwitz - Wilhelmsthal (12.13 Uhr), Altenkunstadt - Rodachtal (12.26 Uhr). Zeit und Ort:

Sonntag, 1. Dezember, in der Dreifachtur