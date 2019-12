Gemischte Gefühle bei der JFG Kunstadt-Obermain

Die A-Junioren der JFG Kunstadt-Obermain haben bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaft im Spielkreis Coburg/Kronach/Lichtenfels den Einzug ins Halbfinale verpasst. Den Titel sicherte sich GW Frankenwald. Während die C-Junioren der JFG Kunstadt-Obermain als Zweiter der Vorrunde in die Endrunde einzogen, schieden die D-Junioren als Tabellendritter aus.

A-Junioren

Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen war für die JFG Kunstadt-Obermain nach der Vorrunde Feierabend. Als Tabellendritter verpasste die JFG den Einzug ins Halbfinale und musste die Hoffnungen auf den Titelgewinn begraben. Kunstadt-Obermain startete mit einem klaren Auftaktsieg über den FC Bad Rodach (4:1) ins Turnier, kassierte aber gegen die späteren Halbfinalisten Rödental und Frankenwald zwei Niederlagen in Folge. Mit dem Abschlusserfolg über Meeder (3:1) landete die JFG in der Vorrunde auf Rang 3. Im Endspiel siegte Grün-Weiß Frankenwald gegen die SG Neukenroth mit 4:0 und setzte sich die Hallen-Krone im Kreis auf.

C-Junioren

Die zweite Kronacher Vorrundengruppe war eine klare Angelegenheit für die JFG GW Frankenwald, denn sie gewann alle fünf Spiele. Die JFG Kunstadt-Obermain sicherte sich ebenfalls frühzeitig die Teilnahme an der Endrunde am Samstag, 11. Januar, in Rödental. Im letzten Gruppenspiel ging es zwischen diesen beiden Teams noch um den Gruppensieg, den sich die Frankenwälder mit einem 4:0 holten.

D-Junioren

Auch in der zweiten Kronacher Vorrundengruppe der D-Junioren bestimmte die JFG GW Frankenwald mit fünf Siegen aus fünf Spielen das Geschehen. Im Kampf um den zweiten Platz blieb es bis zum Schluss spannend. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die Frankenwälder hätte die JFG Kunstadt-Obermain noch an Rödental vorbeiziehen können, doch sie verlor mit 0:3 und wurde nur Dritter. Punktgleich mit den Kunstadtern landete die JFG Rennsteig aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs auf Platz 4.

E-Junioren

In der Kronacher Vorrundengruppe entwickelte sich ein Dreikampf um die zwei Plätze, die zur Endrundenteilnahme berechtigen. Diese machte der SV Steinwiesen frühzeitig klar.

Der FC Kronach qualifizierte sich als ebenfalls ungeschlagener Tabellenzweiter für die Endrunde am Samstag, 15. Februar, in der Kronacher Dreifachturnhalle.