Friesen verspielt Führung

Nach dem 0:2 gegen die SpVgg Selbitz am Mittwochabend kassierte der SV Friesen im Landesliga-Derby die zweite Heimpleite hintereinander. Dabei dominierten die Friesener in der ersten Hälfte gegen den FC Lichtenfels und lagen sogar in Führung. In der zweiten Halbzeit ging dem SV jedoch nach gut einer Stunde die Luft aus und fand so gut wie nicht mehr statt.



SV Friesen - FC Lichtenfels 2:3 (2:1)



Das Spiel gleich in der ersten Spielminute mit einer guten Kopfballgelegenheit für David Daumann nach maßgeschneiderter Flanke von Marco Haaf über rechts. Daumanns Kopfball am 5-Meter-Raum verfehlte allerdings das Tor. Zehn Minuten später war es erneut Haaf, der mit einem klugen Pass Marcel Lindner ins Spiel brachte. Lindner legte im 16-Meter-Raum zurück auf Daumann, der den Ball um Haaresbreite verfehlte. Cancut Civeleks Nachschuss wehrte Kevin Wige mit dem Kopf ab. Die Gäste setzten zum Konter an. Mit schnellem direkten Spiel setzten sie Daniel Oppel in zentraler Position in Szene. Dieser verwandelte auf Höhe der Strafraumgrenze mit einem schönen Flachschuss ins untere linke Eck zur überraschenden Führung der Gäste (10.).



Die SV-Akteure steckten jedoch nicht auf und hatten zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgleichstreffer. In der 31. Minute belohnten sie sich für ihre Mühen. Abermals legte Wiebach für Lindner auf und dieses Mal verwandelte er auf Höhe des Elfmeterpunktes sicher zum 1:1 (31.).

Es folgte die wohl beste Phase des SV. Lindner sorgte abermals für die Führung der Hausherren. Erneut fand Wiebach mit einem langen Traumpass aus der eigenen Hälfte heraus den gut postierten Lindner. Sein sehenswerter Volleyschuss schlug unhaltbar im langen Eck ein (42.).



Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel zunächst ausgeglichen, wobei sich die Friesener etwas weiter zurückzogen und den Gästen immer mehr das Mittelfeld überließen. In der 62. Minute lief ein Lichtenfelser Angriff über Daniel Oppel über rechts. Dieser setzte sich an der Außenlinie clever gegen seinen Gegenspieler durch, der bei dem Versuch zu klären den Ball in den Strafraum brachte, wo der gut postierte Maximilian Pfadenhauer ungehindert zum 2:2 einschob (62.). Jetzt spielte nur noch der FC Lichtenfels. Ein Kopfball von Pfadenhauer setzte lediglich auf der Querlatte auf. Besser machte es Luca Ljevsic nach Flanke von Pfadenhauer. Sein Kopfball war für den Friesener Schlussmann Siegfried Kirschbauer nicht zu halten (74.). Die SV-Akteure hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und erarbeiteten sich in der zweiten Spielhälfte nicht eine nennenswerte Torgelegenheit.



Die Statistik

sg

SV Friesen: Kirschbauer - Lindner, Nützel, Fugmann, Wiebach, Altwasser, Scholz, Civelek (76. Zapf), Daumann, Haaf, Gehring (89. Sesselmann)

FC Lichtenfels: Schulz - Dietz, Graf, Schardt, Wige (46. Lulei), Marh, Scholz, Ljevsic, Oppel (90. Bornschlegel), Zollnhofer, Pfadenhauer (88. Goller).

Tore: 0:1 Oppel (10.), 1:1 Lindner (31.), 2:1 Lindner (42.), 2:2 Pfadenhauer (64.), 2:3 Ljevsic (78.).

Schiedsrichter: Roland Gawlik / Zuschauer: 270