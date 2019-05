FC Mitwitz scheitert im Pokalfinale

Eine Werbung für den Amateurfußball waren die Toto-Pokal-Finalspiele der Damen und Herren des Spielkreises 2 in Mönchröden. Die von Kreisspielleiter Egon Grünbeck, Monika Jüttner (Frauen u- Mädchenfußball) und den beteiligten Vereinen gut vorbereitete Veranstaltung lockte im Laufe des Nachmittags rund 400 Zuschauer in den Wildpark nach Rödental.

Bei tollen äußeren Bedingungen zeigten die Damenmannschaften aus Staffelstein/Lichtenfels und Neuses/Gehülz sowie bei den Herren der TSV Mönchröden und der FC Mitwitz erfrischenden Offensivfußball, wobei die späteren Pokalsieger-Teams aufgrund ihrer besseren Spielanlage verdientermaßen den "Pott" im Beisein des Bezirksvorsitzenden Thomas Unger in Empfang nahmen.

Viel Lob für die Schiedsrichter

Stolz sein konnte auch Bezirksschiedsrichterobmann Michael Völk auf seine Mannen: Die Referees der Finalspiele, verstanden es in den fairen Partien umsichtig mit wenig Gelben Karten auszukommen. Dies übertrug sich auch auf die Zuschauer und führte über den gesamten Nachmittag zu einer angenehmen Atmosphäre auch außerhalb des Platzes. Es gab außerdem einen gemeinsamen Infostand der Schiedsrichtergruppen, an dem für den kommenden Lehrgang für das Schiedsrichterwesen geworben wurde.

Die Gastgeber sorgten für ein Rahmenprogramm für die Kinder und Jugendlichen. Zum Abschluss wurde dann in gemeinsamer Runde, zwischen und nach den Spielen, bei Bratwurst und Bier noch manches vereinsübergreifende Fachgespräch bis in die Abendstunden geführt.

Finale Damen

SG Staffelstein/Lichtenfels - SG SV Neuses/Gehülz 2:0 (0:0)

Von Beginn an nahmen die favorisierten Damen vom Staffelberg das Heft in die Hand und hatten auch wesentlich mehr Ballbesitz. Doch das Team der "Frankenwald-SG" stand gut in der Abwehr und ließ wenig zu. Bei ihren wenigen Konterangriffen waren sie allerdings nicht ungefährlich. Die besseren Chancen hatte allerdings die SG aus Lichtenfels. Bettina Schramm traf die Latte und Torfrau Bettina Stadelmann vereitelte den Rest.

Nach Wiederanpfiff hatten die Neuses-Gehülzer ihre beste Phase und so musste auch Diana Neckermann ihr Können zeigen und bewahrte ihre Elf vor einem Rückstand. Mit zunehmender Spieldauer bekamen aber die Damen vom Main das Spiel wieder unter Kontrolle: Sie spielten nun ihre Laufstärke aus und waren auch spieltechnisch im Vorteil. Als die immer stärker werdende Torfrau Stadelmann wieder mal rettete (59.), der Ball von der Latte zurücksprang, staubte die versierte Luisa Betz zum verdienten Führungstreffer ab. Die Mädels aus dem Kronacher Land versuchten nochmal alles, aber die Frauen von Trainer Hein ließen nichts mehr zu. Ronja Kohmann erzielte in der Nachspielzeit mit einem Traumtor aus 18 Metern das 2:0. Somit geht der Pokal "ab in den Süden".

(SG) TSV Staffelstein/FC Lichtenfels: D. Neckermann - Jakob, Schreppel, Wagner, Schramm, K. Neckermann, Birger,Richter, Kohmann, Denngler, Betz, (59. Funk, 80. Jakubowska) / (SG) SV Neuses/ATSV Gehülz: Stadelmann - König, Gaidzik, Kaiser, Brieger, Eckert, Frisch, Konrad, Ruppert; Geiger, Schedel, (37. Trebes, 66. Kremer) / SR: Frank Kaiser (Ebern) / Zuschauer: 70 / Tore: 1:0 Betz (59.), 2:0 Kohmann (90+1) / Gelbe Karten: Birger / Trebes

Finale Herren

TSV Mönchröden - FC Mitwitz 5:1 (1:1)

Der TSV bestimmte von Anfang an das Spielgeschehen - nur die letzte Viertelstunde vor der Pause waren die Gäste aus Mitwitz stärker und erzielten nach der frühen Führung durch Marcel Giller (7.) kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleichstreffer durch Marc Hofmann. In der zweiten Halbzeit ließ die Hüttl-Elf aber dann keinerlei Zweifel mehr aufkommen, wer diese Begegnung vor ansehnlicher Kulisse gewinnt.

Die "Mönche" mussten nach den Ausfällen der Stammspieler Späth, Celik, Werner und Kirtay auch noch auf Torwart Schulz verzichten, der sich im Training verletzte. So kam U19-Keeper Jonas Köhn zu seinem Debüt in der Bezirksliga-Mannschaft und machte seine Sache gut. Es entwickelte sich eine schnelle Partie, wobei die Steinachtaler sich von Anfang an zurückzogen und die Heimelf, immer wieder angetrieben von Kapitän Giller und Daniel Puff, ihr Passspiel aufzog. Giller, Puff und Lukas Köhn hatten in der ersten Hälfte weitere Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen, brachten aber die Kugel nicht unter. Dies rächte sich dann nach einem Standard mit dem Ausgleichstreffer.

Doch die Heimelf wusste sofort nach Wiederanpfiff eine Antwort durch Niklas Ehrlich, der nach Vorarbeit von Köhn das 2:1 erzielte. In der Folgezeit hatten die "Mimetzer" zwei Mal Glück, als sie den Ball gerade noch von der Linie kratzen konnten. Nach 58 Minuten war es dann so weit: Nach Vorarbeit von Hüttner baute Puff ganz cool die Führung weiter aus. Nun ließ Mönchröden nichts mehr anbrennen, stand hinten sicher, wechselte das Tempo und kam so immer wieder gefährlich vor das Gästetor. So musste der nie aufsteckende FC mit einem Lupfer von Giller und einem Tor von Köhn im Nachsetzen noch zwei weitere Treffer schlucken. Somit ein hochverdienter Pokalgewinn für die Truppe von Trainer Thomas Hüttl.

TSV Mönchröden: J. Köhn - L. Köhn, (83. Büchner), Greiner, Puff, Kai Müller, (75. Schmidt), Giller, Usbeck, Rahmani, (82. Engelhardt), Hüttner, Stammberger, Ehrlich. / FC Mitwitz: Winterstein - Christoph Müller, Hofmann, Stefan Müller, Engel, (78. Gentzsch), Maurer, Riedel, Büttner, (66. Wrzyciel), Fröba, Schmidt, Föhrweiser, (59. Langbein). / SR: Marcel Schiller (Rödental) / Zuschauer: 400 / Tore: 1:0 Giller (7.), 1:1 Hofmann (45.), 2:1 Ehrlich (46.), 3:1 Puff (58.), 4:1 Giller (68.), 5:1 Köhn (73.) / Gelbe Karten: Kai Müller, Stammberger / Büttner, Föhrweiser, Riedel.