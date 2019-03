FC Mitwitz: Luis Langbein zurück zum SC Hassenberg

Der Bezirksligist FC Mitwitz verliert zur kommenden Saison seinen Torjäger Luis Langbein. Der 25-Jährige kehrt nach nur zwei Jahren zum A-Klassisten SC Hassenberg zurück. Im Sommer 2017 wechselte er vom damaligen Kreisklassenabsteiger in die Bezirksliga zum FCM und schlug ein wie eine Bombe: 15 Tore gelangen ihm in 26 Ligaspielen. Von Verletzungen geplagt stand er in dieser Spielzeit 17 Mal auf dem Rasen und schoss noch fünf Treffer.

"Ich habe lange mit ihm gesprochen, er war bei uns Stammspieler und hat seine Tore gemacht. Aber er hat jetzt beruflich einiges vor und der Aufwand wurde ihm zu viel in der Bezirksliga. Das ist sehr schade für uns, aber wir können ja niemanden zwingen", bedauert der sportliche Leiter Harald Weißbrodt.

Nicht nur Langbein wird den FC Mitwitz in Richtung Nachbarverein verlassen. Die Brüder Lukas (30) und Johan Wrzyciel (34) werden ihm ebenfalls folgen. Johan war in den vergangenen drei Spielzeiten für die zweite Mannschaft im Einsatz und will nun seine Karriere ausklingen lassen, Lukas lief in dieser Saison 18-mal in der Bezirksliga auf.

Auch wegen dieser drei Abgänge laufen die Kaderplanungen beim FCM auf Hochtouren. Harald Weißbrodt hat bereits einige Neuzugänge im Blick: "Wir arbeiten daran, die Abgänge aufzufangen und wollen uns mit jungen Leuten verstärken." dob