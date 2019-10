Erster Sieg für die TS Kronach

Für die Herren der TS Kronach reichte es in der Landesliga Nordnordost bei zwei Heimspielen am Stück zwar nicht für die optimalen vier Punkte. Doch nach der Saison-Auftaktniederlage und einem anschließenden Remis holten sie immerhin drei Zähler. Damit ist das Punktekonto ausgeglichen (4:4) und die TSK rückt auf den vierten Platz vor.

Die nächste Begegnung steht für die Kronacher erst am 16. November beim souveränen Spitzenreiter in Ebern (8:0 Punkte) auf dem Programm.

Erstmals in dieser Saison wirkte der ungeschlagen gebliebene David Kostadinov mit. In je einem Einzel gegen Bamberg und Tiefenlauter lag er schon nahezu aussichtslos zurück, ehe er mit einer beeindruckenden Aufholjagd das Ruder noch herumriss.

TS Kronach - TSG Bamberg 8:8

Dass der Aufsteiger aus der Domstadt nicht zu unterschätzen ist, mussten die Hausherren bereits in den Doppeln feststellen. Das Duo Teille/Eichner blieb chancenlos und die Formation Grube/Bittruf wurde im Entscheidungssatz abgekanzelt (3:11). Lediglich Kostadinov und Rauscher brachten nach dem 1:1-Satzgleichstand ihre Partie in trockene Tücher.

Nach diesem 1:2-Rückstand hatte der TSK-Spitzenmann David Kostadinov zum Auftakt der Einzel in den ersten beiden Durchgängen viel Mühe gegen Dominik Lelle (11:9, 11:9), ehe der Bamberger resignierte (11:0). Zwischen Christoph Teille und der Nummer 1 der TSG, Roland Lorek, wogte das Geschehen hin und her, mit besserem Ausgang für Teille (11:5, 4:11, 11:2, 7:11, 11:7). Mit einer konzentrierten Leistung wartete Andre Rauscher auf und erhöhte auf 4:2 für Kronach. Da Andreas Eichner chancenlos blieb und Alexander Grube nach Gewinn des ersten Satzes verlor, war der Kronacher Vorsprung dahin (4:4).

Spannend ging es in den folgenden vier Paarungen zu, die alle in den fünften Satz gingen. Zunächst drehte TSK-Mannschaftsführer Michael Bittruf nach 1:2-Satzrückstand den Spieß noch um. Kostadinov lag nach zwei Durchgängen sogar mit 0:2 zurück, ehe er Lorek noch mit einem 11:8, 11:5 und 11:8 in die Knie zwang. Erneut befand sich Teille mit seinem Kontrahenten auf Augenhöhe, doch diesmal hatte er im Gegensatz zum ersten Einzel das Nachsehen. Rauscher behielt im Entscheidungssatz gegen Freiberger hauchdünn die Oberhand (11:9) und erhöhte für Kronach auf 7:5.

Doch dann meldeten sich die Bamberger eindrucksvoll zurück. Eichner gewann nur einen Satz und Grube sowie Bittruf scheiterten bereits nach drei Durchgängen. Damit hatten die Gäste sogar den Sieg vor Augen (7:8). Doch so weit kam es nicht, da Kronach das Schlussdoppel gewann.

Ergebnisse: Kostadinov/Rauscher - Lorek/Freiberger 3:1, Teille/Eichner - Lelle/Werner 0:3, Grube/Bittruf - Mehl/Zack 2:3, Kostadinov - Lelle 3:0, Teille - Lorek 3:2, Rauscher - Mehl 3:0, Eichner - Freiberger 0:3, Grube - Zack 1:3, Bittruf - Werner 3:2, Kostadinov - Lorek 3:2, Teille - Lelle 2:3, Rauscher - Freiberger 3:2, Eichner - Mehl 1:3, Grube - Werner 0:3, Bittruf - Zack 0:3, Kostadinov/Rauscher - Lelle/Werner 3:1.

TS Kronach - TTC Tiefenlauter II 9:4

Eine Stunde später hatte Kronach einen vielversprechenden Start. Nach dem Gewinn von zwei Doppeln schlossen Kostadinov, Teille und Rauscher ihre Einzel erfolgreich ab (5:1). Doch die Gäste hatten nun eine starke Phase und verkürzten mit drei Siegen in Serie auf 5:4. Der an diesem Tag alles überragende Bulgare Kostadinov läutete nach dieser kurzen Durststrecke die Wende ein. Zwar musste er gegen den Tschechen Vesely in den Entscheidungssatz, doch hier ließ er nichts anbrennen. Zur Bestform liefen Teille, Rauscher und Eichner auf. Sie blieben ohne Satzverlust und schafften den ersten Sieg für die TSK.

Ergebnisse: Kostadinov/Rauscher - Müller/Fuhrmann 3:1, Teille/Eichner - Vesely/M. Deffner 2:3, Grube/Bittruf - T. Deffner/Landgraf 3:0, Kostadinov - M. Deffner 3:2, Teille - Vesely 3:1, Rauscher - T. Deffner 3:0, Eichner - Müller 1:3, Grube - Fuhrmann 2:3, Bittruf - Landgraf 2:3, Kostadinov - Vesely 3:2, Teille - M. Deffner 3:0, Raujscher - Müller 3:0, Eichner - T. Deffner 3:0.