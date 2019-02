E-Junioren: SG Ziegelerden holt sich den Hallensparkassencup

Die SG Ziegelerden ist neuer Hallenmeister im Landkreis Kronach der E-Junioren. Am Samstag setzten sich die jungen Fußballer gegen sieben andere Nachwuchsmannschaften in der Kronacher Dreifachturnhalle am Schulzentrum durch und qualifizierten sich somit für die Hallenkreismeisterschaft am Samstag, 16. Februar, in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein. Ebenfalls treten dort der FC Stockheim als Zweit- und der FC Kronach als Drittplatzierter an, sowie der Vierte SC Steinbach.

Die Ziegelerdener präsentierten sich vor knapp 150 Zuschauern bereits in der Gruppenphase stark. Nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen die SG Neufang und dem 1:0-Sieg gegen die SG Neukenroth im zweiten Spiel hatten sie das Ticket für das Halbfinale bereits gelöst. Für den Gruppensieg reichte es aber nicht, denn in der letzten Begegnung in dieser Gruppe setzte sich der SC Steinbach im direkten Duell mit 1:0 durch und landete somit ungeschlagen auf Platz 1 vor der SG Neukenroth und der SG Neufang.

In Gruppe B musste der FC Unter-/Oberrodach seine Teilnahme krankheitsbedingt absagen. Für ihn rückte der FC Stockheim nach. Dieser stand nach zwei Remis gegen die SG Wolfers-/Neuengrün und dem FC Kronach sowie einem 3:0-Erfolg gegen den SSV Ober-/Unterlangenstadt mit fünf Punkten an der Tabellenspitze. Dahinter lauerten mit jeweils vier Punkten Wolfersgrün und Kronach, die in der finalen Begegnung dieser Gruppe um den Einzug ins Halbfinale kämpften. Die Kronacher setzten sich letztlich knapp mit 1:0 durch und wurden Gruppensieger, die jungen "Wölfe" mussten sich aus dem Turnier verabschieden, genauso wie Oberlangenstadt.

Enge Auseinandersetzungen lieferten sich die vier Halbfinalisten. Letztlich behielten der FC Stockheim (1:0 gegen Steinbach) und die SG Ziegelerden (4:3 nach Sechsmeterschießen gegen Kronach) die Oberhand und zogen ins Finale ein. Dort lieferten sich die beiden Teams eine spannende Begegnung, bei der erst das Sechsmeterschießen entscheiden musste. Die Ziegelerdener hatten die besseren Nerven und holten mit einem 3:2 den Pokal. Im Spiel um Platz 3 sicherte sich der FC Kronach mit einem 2:0 gegen den SC Steinbach die Bronzemedaille. red

Hallenkreismeisterschaft

Gruppe 1

SG Rödental, SG Weidhausen, FC Kronach, FC Stockheim, TSV Staffelstein. Gruppe 2

SC Steinbach, SG Ziegelerden, SPVG Eicha, FC Coburg, SG Gestungshausen.

Termin

Samstag, 16. Februar, ab 11 Uhr. Ort

Adam-Riese-Halle, Bad Staffelstein